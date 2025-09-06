ETV Bharat / sports

സുവാരസ് മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല; കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫിന്‍റെ മുഖത്ത് തുപ്പിയതില്‍ ആറ് മത്സരങ്ങളിൽ വിലക്കി

ലീഗ്‌സ് കപ്പ് ഫൈനലിന് പിന്നാലെ നടന്ന കയ്യാങ്കളിക്കിടെയാണ് സിയാറ്റില്‍ സൗണ്ടേഴ്‌സിന്‍റെ കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫിന്‍റെ മുഖത്ത് സുവാരസ് തുപ്പിയത്.

Suarez Messi spat on opposition coach
Suarez Messi spat on opposition coach (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 6, 2025 at 12:00 PM IST

2 Min Read

ലീഗ്‌സ് കപ്പ് ഫൈനലിന് പിന്നാലെ നടന്ന കയ്യാങ്കളിക്കിടെ സിയാറ്റില്‍ സൗണ്ടേഴ്‌സിന്‍റെ പരിശീലക സംഘത്തില്‍ ഒരാളുടെ മുഖത്ത് തുപ്പിയ സംഭവത്തില്‍ ഇന്‍റര്‍ മയാമി താരം ലൂയിസ് സുവാരസിനെ ലീഗ്‌സ് കപ്പ് സംഘാടക സമിതി ആറ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിലക്കി. ഫൈനലിൽ മിയാമി 3-0 ന് തോറ്റിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റുള്ളവർക്കും അച്ചടക്ക നടപടി ബാധകമാക്കി.

സംഘർഷത്തിനിടയിൽ, മിയാമി മിഡ്‌ഫീൽഡർ സെർജിയോ ബുസ്‌ക്വെറ്റ്‌സും ഒബെഡ് വർഗാസിനെ തല്ലിയിരുന്നു. ഇതേതുടര്‍ന്ന് ബുസ്ക്വെറ്റ്സിന് രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിലക്കും, അവിലസിന് അക്രമത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന് മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിലക്കും ലഭിക്കുമെന്ന് ഇഎസ്പിഎൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. സിയാറ്റിൽ സൗണ്ടേഴ്‌സിന്‍റെ പരിശീലക സ്റ്റാഫ് അംഗം സ്റ്റീവൻ ലെൻഹാർട്ടിനും കമ്മിറ്റി സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ നല്‍കി. ലീഗ് കപ്പ് 2025 മത്സര ചട്ടങ്ങളിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 4.2.C ലംഘിച്ചതിന് അദ്ദേഹത്തിന് അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിലക്ക് ലഭിക്കും.

ഫൈനൽ വിസിൽ മുഴങ്ങിയ ഉടനെ സുവാരസ് 20 വയസ്സുള്ള വർഗാസിനെ നേരിട്ടതോടെയാണ് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. പിന്നാലെ ഇരു ടീമുകളിലെയും നിരവധി താരങ്ങളും സ്റ്റാഫും ഉൾപ്പെട്ട ഒരു വലിയ ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് ഇത് നയിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് നടന്നുപോകുമ്പോൾ സുവാരസ് സിയാറ്റിൽ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരന്‍റെ നേരെ തുപ്പുന്നത് വീഡിയോയില്‍ കാണാവുന്നതാണ്. അതിനിടെ തന്‍റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ സുവാരസ് ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ രംഗത്തെത്തി.

Suarez Messi spat on opposition coach
ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില്‍ സുവാരസ് പങ്കുവച്ച സ്റ്റോറി (Instagram screenshot)

'കളിയുടെ അവസാനം സംഭവിക്കാന്‍ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നടന്നത്. അത് പിരിമുറുക്കവും നിരാശയും നിറഞ്ഞ ഒരു നിമിഷമായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് എന്റെ പ്രതികരണത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല. ഞാന്‍ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്‌തു, അതില്‍ എനിക്ക് ആത്മാര്‍ഥമായി ഖേദമുണ്ട്. സംഭവിച്ചതില്‍ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട്. അത് തിരിച്ചറിയാനും ഞാന്‍ ചെയ്‌തതില്‍ നിരാശരായ എല്ലാവരോടും ക്ഷമ ചോദിക്കാനും ഈ അവസരം ഞാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു.' - സുവാരസ് വ്യക്തമാക്കി.

ഉറുഗ്വേ, ലിവർപൂൾ, ബാഴ്‌സലോണ എന്നീ ടീമുകളുടെ മുൻ താരമായിരുന്ന 38 കാരനായ സുവാരസിന്‍റെ കരിയറിൽ ഉടനീളം അച്ചടക്ക നടപടികളുടെ നീണ്ട ചരിത്രമുണ്ട്. 2014 ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുകയും ഇറ്റലിയുടെ ജോർജിയോ ചില്ലിനിയെ കടിച്ചതിന് നാല് മാസത്തെ വിലക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്‌തു. നേരത്തെ ക്ലബ്ബ് മത്സരങ്ങളിലെ മറ്റ് കടിച്ച കുറ്റങ്ങളും 2011 ൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്‍റെ പാട്രിസ് എവ്രയെ വംശീയമായി അധിക്ഷേപിച്ചതിന് എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഷനും ലഭിച്ചിരുന്നു.

2010-ൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നടന്ന ലോകകപ്പിനിടെ, ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഘാന വിജയ ഗോൾ നേടുന്നത് തടയാൻ ഗോൾ ലൈനിൽ മനഃപൂർവ്വം പന്ത് കൈകൊണ്ട് തൊടുത്തുവിട്ട വിവാദ സംഭവത്തിലും സുവാരസ് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ സീസണിൽ 22 MLS മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആറ് ഗോളുകൾ നേടിയ സുവാരസ് 10 അസിസ്റ്റുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആറ് ലീഗ്‌സ് കപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഗോളുകളും മൂന്ന് അസിസ്റ്റുകളും താരത്തിന്‍റെ പേരിലുണ്ട്.

