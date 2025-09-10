ETV Bharat / sports

പ്രതിരോധം അമ്പേ പാളി; ലോക്കല്‍ ബോളറുടെ പന്തില്‍ ഗില്ലിന്‍റെ കുറ്റി തെറിച്ചു

പരിശീലന സെഷനിൽ പേസര്‍മാര്‍ക്കെതിരെ മികച്ച ഷോട്ടുകളാണ് ഇന്ത്യന്‍ വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്‍ ശുഭ്‌മാന്‍ ഗില്‍ കളിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഒരു നെറ്റ് ബോളര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ താരത്തിന്‍റെ പ്രതിരോധം പൂര്‍ണമായും പാളുകയായിരുന്നു.

ASIA CUP 2025 INDIA VS UAE LATEST NEWS IN MALAYALAM SHUBMAN GILL
ശുഭ്‌മാന്‍ ഗില്‍ (ഫയല്‍) (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 10, 2025 at 5:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ദുബായ്‌: ഏഷ്യ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റില്‍ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിന് ഇന്നിറങ്ങുകയാണ്. ദുബായില്‍ നടക്കുന്ന മത്സരത്തില്‍ യുഎഇയാണ് എതിരാളി. ഇതിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന പരിശീലന സെഷനില്‍ ഇന്ത്യന്‍ വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്‍ ശുഭ്‌മാന്‍ ഗില്ലിനെ ലോക്കല്‍ ബോളര്‍ ബൗള്‍ഡാക്കിയെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

വാര്‍ത്ത ഏജന്‍സിയായ പിടിഐയാണ് പ്രസ്‌തുത റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. പരിശീലന സെഷനിൽ പേസര്‍മാര്‍ക്കെതിരെ മികച്ച ഷോട്ടുകളാണ് ഗില്‍ കളിച്ചത്. തകര്‍പ്പന്‍ കവർ ഡ്രൈവുകളും താരത്തിൻ്റെ ബാറ്റില്‍ നിന്നും പിറന്നു. എന്നാല്‍ ഒരു ലോക്കല്‍ നെറ്റ് ബോളര്‍ ഗില്ലിന്‍റെ ഓഫ്‌ സ്റ്റംപ് തെറിപ്പിച്ചുവെന്നും പ്രസ്‌തുത റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.

കുറ്റിതെറിച്ച പന്തില്‍ ഗില്ലിൻ്റെ പ്രതിരോധം പൂര്‍ണമായും പാളിയെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. യുഎഇക്കെതിരായ പ്ലെയിങ്‌ ഇലവനിൽ ഗിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പാണ്. അഭിഷേക് ശര്‍മയ്‌ക്കൊപ്പം ഓപ്പണറായോ അല്ലെങ്കില്‍ മൂന്നാം നമ്പറിലാണോ താരം എത്തുക എന്നതില്‍ മാത്രമാണ് നിലവില്‍ വ്യക്തതയില്ലാത്തത്.

ഗില്ലിന് ആര് വഴിയൊരുക്കും?

അഭിഷേക് ശര്‍മയ്‌ക്കൊപ്പം ഗില്‍ ഓപ്പണറാവുകയാണെങ്കില്‍ മലയാളി താരം സഞ്‌ജു സാംസണ് പുറത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. സമീപകാലത്ത് ഓപ്പണിങ് റോളില്‍ മിന്നും പ്രകടനം നടത്താന്‍ സഞ്‌ജുവിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മൂന്ന് സെഞ്ചുറികളാണ് മലയാളി താരത്തിന്‍റെ ബാറ്റില്‍ നിന്നും പിറന്നത്. എന്നാല്‍ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനെ ഓപ്പറാക്കിയാല്‍ സഞ്‌ജുവിന് പുറത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. മറുവശത്ത് മൂന്നാം നമ്പറില്‍ ഗില്ലിനെ കളിപ്പിച്ചാല്‍ സഞ്‌ജുവിന് സ്ഥാനം നിലനിര്‍ത്താം.

തിലക്‌ വര്‍മയ്‌ക്കാവും ബെഞ്ചിലിരിക്കേണ്ടി വരിക. കഴിഞ്ഞ ഐപിഎല്ലില്‍ തന്‍റെ മികവിലേക്ക് എത്താന്‍ തിലകിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നതാണ് സഞ്‌ജുവിന് നേരിയ പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്നത്. എന്നാല്‍ സഞ്‌ജു ടീമിലുണ്ടാവുമോയെന്ന ചോദ്യത്തിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് വ്യക്തമായ ഉത്തരം നല്‍കിയിരുന്നില്ല. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഉചിതമായ തീരുമാനം തന്നെയാവും തങ്ങളെടുക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞ സൂര്യ, പ്ലേയിങ് ഇലവന്‍ മെസേജ് അയച്ച് നല്‍കാമെന്നും തമാശ രൂപേണ മറുപടി നല്‍കുകയായിരുന്നു.

ALSO READ: ഇന്ത്യന്‍ ബാറ്റിങ് ഇതിഹാസങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ രോഹിത്തിന് സ്ഥാനമില്ല; കാരണമിതെന്ന് സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ

ഇന്ത്യൻ സ്‌ക്വാഡ്: അഭിഷേക് ശർമ, ശുഭ്‌മാൻ ഗിൽ, തിലക് വർമ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് (സി), ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ജിതേഷ് ശർമ (ഡബ്ല്യു), അക്‌സർ പട്ടേൽ, ഹർഷിത് റാണ, കുൽദീപ് യാദവ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, സഞ്ജു സാംസൺ, റിങ്കു സിങ്‌, അർഷ്‌ദീപ് സിങ്, ശിവം ദുബെ.

(With PTI input )

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIA CUP 2025INDIA VS UAELATEST NEWS IN MALAYALAMSHUBMAN GILLSHUBMAN GILL CLEAN BOWLED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പതിവായി കുതിര കുളമ്പടി; കാടിനുള്ളിലൂടെ കുതിച്ചു പായുന്ന മൂന്നാം ക്ലാസുകാരന്‍

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഇന്ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ആളിക്കത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന് വിപത്ത്, അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊല്ലാൻ പോലും മടിയില്ല; കണക്കുകള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നത്

ഒരാഴ്‌ചക്കിടെ സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത് 2,680 രൂപ; പൊന്നുംവിലയ്‌ക്ക് പുറകിലെന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.