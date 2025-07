ETV Bharat / sports

ലിവർപൂള്‍ താരം ഡിയോഗോ ജോട്ട കാറപടകത്തില്‍ മരിച്ചു; ഞെട്ടലോടെ ഫുട്‌ബോള്‍ ലോകം - DIOGO JOTA DIES IN CAR CRASH

FILE - Liverpool's Diogo Jota gestures during the English Premier League soccer match between Wolverhampton Wanderers and Liverpool at the Molineux Stadium in Wolverhampton, England, Saturday, Sept. 28, 2024 ( AP )