ലീഗ്സ് കപ്പ് ടൂര്ണമെന്റ് കിരീടപ്പോരിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി ഇന്റര് മയാമി. ചേസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന സെമി മത്സരത്തില് ഒർലാൻഡോ സിറ്റിയെ 3-1 ന് മയാമി പരാജയപ്പെടുത്തി. ഹാംസ്ട്രിംഗ് പരിക്കുമൂലം കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിൽ കളിക്കാതിരുന്ന അർജന്റീനിയന് ഇതിഹാസത്തിന്റെ ഇരട്ടഗോളിലാണ് മയാമി ജയം ഉറപ്പാക്കിയത്. മെസ്സിയുടെ രണ്ട് ഗോളുകളിൽ ഒന്ന് പെനാൽറ്റിയില് നിന്നാണ് പിറന്നത്. ടെലാസ്കോ സെഗോവിയയും മയാമിക്കായി ഗോൾ കണ്ടെത്തി. വിജയത്തോടെ 2026 ലെ കോണ്കാഫ് ചാമ്പ്യൻസ് കപ്പിലും മെസ്സിപ്പട സ്ഥാനം ഉറപ്പാക്കി.
മത്സരത്തിലുടനീളം മയാമി ആധിപത്യം പുലര്ത്തിയെങ്കിലും തുടക്കം അത്ര നല്ലതായിരുന്നില്ല. ആദ്യ പകുതി ഗോൾ രഹിതമായി അവസാനിക്കുമെന്ന തോന്നിച്ച നിമിഷത്തിലാണ് മാർകോ പസാലിക് ഓർലാൻഡോയ്ക്കായി ആദ്യ ഗോൾ നേടുന്നത്. പിന്നാലെ 75-ാം മിനിറ്റിൽ അവരുടെ പ്രതിരോധ താരം ഡേവിഡ് ബ്രെക്കാലോ റെഡ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തിയായി. 77-ാം മിനിറ്റിൽ പത്ത് പേരായി ചുരുങ്ങിയ ഒർലാൻഡോ ഒരു പെനാൽറ്റി വഴങ്ങിയതോടെയാണ് മത്സരത്തില് വഴിത്തിരിവ് ഉണ്ടായത്. പെനാൽറ്റി കിക്ക് എടുക്കാനെത്തിയ മെസ്സി പന്ത് കൃത്യമായി വലയിലെത്തിച്ചു. ഇതോടെ സ്കോര് 1-1ന് സമനിലയിലായി.
പത്ത് മിനിറ്റിനുശേഷം, മെസ്സി വീണ്ടും ഗോൾ നേടി. ഇത്തവണ ബാഴ്സലോണയിലെ മുൻ സഹതാരം ജോർഡി ആൽബയുമായി ചേര്ർന്നാണ് വലകുലുക്കിയത്. ആൽബയുടെ കൃത്യമായ ലെഓഫ് മെസ്സിയെ ബോക്സിനുള്ളിൽ എത്തിക്കുകയും 88-ാം മിനിറ്റിൽ ക്ലിനിക്കലായി മെസ്സി ഗോൾ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനിടെ മയാമി താരം ലൂയി സുവാരസിനും റഫറി മഞ്ഞ കാർഡ് നൽകി. ഒർലാൻഡോയുടെ പ്രകടനം നിരാശാജനകമായി വന്നപ്പോള്, ടെലാസ്കോ സെഗോവിയ സ്റ്റോപ്പേജ് സമയത്ത് മയാമിക്കായി വിജയഗോൾ നേടി.
'ലിയോയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ലായെന്ന് മത്സരത്തിനുശേഷം അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ച് ഹാവിയർ മൊറേൽസ് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം മാത്രമേ പരിശീലനം നേടിയുള്ളൂ, അദ്ദേഹം കളിച്ച രീതി മികച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു, ഗോളുകൾ നേടി. കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. ഞങ്ങൾക്കും ആരാധകർക്കും, അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു പദവിയാണെന്ന് മൊറേൽസ് പറഞ്ഞു.
മെസ്സിയുടെ മിന്നുന്ന പ്രകടനം ഇന്ന് പൂര്ണമായും കാണാനായത്. മെസ്സിയുടെ ഫോമിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് ടൂർണമെന്റിന്റെ പ്രൊഫൈൽ കൂടുതൽ ഉയർത്തി. ഇരട്ട ഗോളുകൾ അടിച്ചതോടെ ഈ സീസണിലെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലുമായി താരത്തിന്റെ ഗോളുകളുടെ എണ്ണം 25 ആയി ഉയർന്നു. അതേസമയം ഇന്റര് മയാമി ഫൈനലിൽ സിയാറ്റിൽ സൗണ്ടേഴ്സിനെ നേരിടും.
