'ഇന്ത്യയെയും ആരാധകരെയും കാണാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു'; 'ഗോട്ട് ടൂർ ഓഫ് ഇന്ത്യ' സ്ഥിരീകരിച്ച് മെസി

ഡിസംബറിൽ മെസി ഇന്ത്യയിലെത്തുമെന്ന് റി​പ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു​വെങ്കിലും താരത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്‌താവന കൂടി എത്തിയതോടെ ആരാധകർ ആവേശത്തിലാണ്.

Lionel Messi (File Photo) (Getty Images)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 2, 2025 at 6:25 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: 'ഗോട്ട് ടൂർ ഓഫ് ഇന്ത്യ' സ്ഥിരീകരിച്ച് അർജൻ്റീനിയൻ താരം ലയണൽ മെസി. ഡിസംബർ 13നാണ് ഫുട്‌ബോള്‍ ഇതിഹാസം മെസി ഇന്ത്യയിൽ എത്തുക. ഇന്ത്യയെയും ആരാധകരെയും കാണാൻ കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് മെസി പ്രതികരിച്ചു. 14 വർഷം മുൻപ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് നല്ല ഓർമകളാണ്.

മികച്ച ആരാധകരാണ് അവിടെയുള്ളതെന്നും വീണ്ടും ഇന്ത്യയിൽ എത്താനും ആരാധകരെ കാണാനും കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും പ്രതികരണം. ഇങ്ങനെയൊരു യാത്ര ബഹുമതിയാണെന്നും ഫുട്ബോളിനെ ആവേ​ശത്തോടെ കാണുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ തലമുറയിലെ ആരാധകരെ കാണാൻ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും മെസി പറഞ്ഞു. ഡിസംബറിൽ മെസി ഇന്ത്യയിലെത്തുമെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു​വെങ്കിലും താരത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്‌താവന കൂടി എത്തിയതോടെ ആരാധകർ ആവേശത്തിലാണ്.

ഡിസംബര്‍ 12ന് കൊല്‍ക്കത്തയിലെത്തുന്ന മെസി 13ന് അഹമ്മദാബാദ്, 14ന് മുംബൈ, 15ന് ഡൽഹി നഗരങ്ങളിലെ വിവിധ പരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുക്കും. ഡൽഹിയിലെത്തുന്ന മെസി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെസിയുടെ കൂടെ ഇന്‍റര്‍ മിയാമി ടീം അംഗങ്ങളായ റോഡ്രിഗോ ഡീ പോള്‍, ലൂയി സുവാരസ്, ജോര്‍ഡി ആല്‍ബ, സെര്‍ജിയോ ബുസ്‌കെറ്റ്സ് എന്നിവരും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ല.

2011 സെപ്‌തംബറിലാണ് മെസി ഇതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. അന്ന് കൊൽക്കത്ത സാൾട്ട്‌ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെനസ്വലക്കെതിരെ അര്‍ജന്‍റീന കുപ്പായത്തില്‍ സൗഹൃദമത്സരത്തിൽ മെസി കളിച്ചിരുന്നു. അര്‍ജന്‍റീന നായകനായുള്ള മെസിയുടെ അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിനായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ മണ്ണ് വേദിയൊരുക്കിയത്.

14 വർഷങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറം വീണ്ടും മെസി തിരിച്ചെത്തുന്നതിൽ തികഞ്ഞ ആവേശത്തിലാണ് ആരാധകർ. 'ഗോട്ട് ടൂര്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ-2025' എന്ന പേരില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി മെസിയെ ആദരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഇതിന് മുമ്പായി മെസി നവംബറില്‍ കേരളം സന്ദര്‍ശിച്ചേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

ലോകകപ്പ് ചാമ്പ്യന്‍മാരായ മെസിയുടെ അര്‍ജൻ്റീന ടീം നവംബര്‍ 10നും 18നും ഇടയില്‍ കൊച്ചിയില്‍ സൗഹൃദ മത്സരം കളിക്കും. അര്‍ജൻ്റീന ദേശീയ ഫുട്‌ബോള്‍ ടീം നവംബറിലെ ഫിഫ അന്താരാഷ്ട്ര വിന്‍ഡോയ്ക്കുള്ള ഷെഡ്യൂളില്‍ ഇന്ത്യയെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളില്‍ മെസി രണ്ട് തവണ ഇന്ത്യയിലെത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നവംബറില്‍ അര്‍ജൻ്റീനയുടെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളില്‍ ഒന്ന് കേരളത്തിലും രണ്ടെണ്ണം അംഗോളയിലുമാണ് ഷെഡ്യൂള്‍ ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ മത്സരങ്ങളില്‍ മെസി കളിക്കുന്ന കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

