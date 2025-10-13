അർഷാദ് നദീമിന്റെ പരിശീലകന് ആജീവനാന്ത വിലക്ക്; കര്ശന നടപടിയുമായി പാക് അത്ലറ്റിക്സ് ഫെഡറേഷന്
പഞ്ചാബ് അത്ലറ്റിക്സ് അസോസിയേഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ബട്ടിനെ വിലക്കിയത്.
Published : October 13, 2025 at 2:50 PM IST
പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സ് സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാവ് അർഷാദ് നദീമിന്റെ പരിശീലകനായ സൽമാൻ ഇഖ്ബാൽ ബട്ടിനെതിരെ പാകിസ്ഥാൻ അത്ലറ്റിക്സ് ഫെഡറേഷൻ കര്ശന നടപടി സ്വീകരിച്ചു. പഞ്ചാബ് അത്ലറ്റിക്സ് അസോസിയേഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ഫെഡറേഷൻ ബട്ടിനെ ആജീവനാന്ത വിലക്കി. കൂടാതെ, പാക് അത്ലറ്റിക്സ് ഫെഡറേഷൻ പഞ്ചാബ് അസോസിയേഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അസാധുവായി പ്രഖ്യാപിച്ചു, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ ഫെഡറേഷന്റെ ഭരണഘടന ലംഘിച്ചതിനാലാണ് അസാധുവാക്കിയത്. വിഷയം പുനഃപരിശോധിക്കാൻ ഫെഡറേഷൻ ഒരു അന്വേഷണ സമിതി രൂപീകരിച്ചു, എന്നാൽ സൽമാൻ ഇഖ്ബാൽ ബട്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരായില്ല.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിലക്കിനെ തുടര്ന്ന് ഇഖ്ബാലിന് ഇനി ഒരു അത്ലറ്റിക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. പാകിസ്ഥാൻ അത്ലറ്റിക്സ് ഫെഡറേഷന്റെ അറിയിപ്പ് പ്രകാരം, നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയ തീരുമാനം ഫെഡറേഷൻ എല്ലാ അനുബന്ധ യൂണിറ്റുകളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടോക്യോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ നദീമിന്റെ മോശം പ്രകടനത്തിലും പരിശീലന യാത്രചെലവുകളെ കുറിച്ചും ബോർഡ് വിവരങ്ങൾ തേടിയിരുന്നു. കാലിലെ പേശീവലിവിനായി ചെയ്ത ശസ്ത്രക്രിയ താരത്തിന്റെ തയാറെടുപ്പുകളെ ബാധിച്ചതായും ടോക്യോയിലെ ചൂടു കാലാവസ്ഥ പ്രകടനത്തെ ബാധിച്ചതായും ഇക്ബാൽ മറുപടിയും നൽകിയിരുന്നു.
BREAKING: The Athletics Federation of Pakistan has handed down a lifetime ban to Salman Butt, coach of Olympic gold medalist Arshad Nadeem, for breaching the AFP constitution during the Punjab Athletics Association elections. Butt will no longer be allowed to coach Arshad. pic.twitter.com/7GHpletMLQ— Muneeb Farrukh (@Muneeb313_) October 12, 2025
ഇഖ്ബാലിന് നദീമുമായി ദീർഘകാല ബന്ധമുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശീലനത്തിന് കീഴിൽ നദീം ഇതുവരെ കരിയറിൽ നിരവധി നേട്ടങ്ങളാണ് നേടിയത്. പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സില് അർഷാദ് ഒരു സ്വർണ്ണ മെഡലും, 2022 കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഒരു സ്വർണ്ണ മെഡലും, 2022 ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഒരു വെള്ളി മെഡലും സ്വന്തമാക്കി. 2022 ലെ ഏഷ്യൻ അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും ഒരു സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടി. കരിയറിൽ നിരവധി ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടങ്ങൾ നേടിയെങ്കിലും, 2025 ലെ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ നദീം പത്താം സ്ഥാനത്താണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്.
പ്രഖ്യാപിച്ച അവാർഡ് തനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അർഷാദ്
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒളിമ്പിക്സില് സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയതിനുശേഷം നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഇതുവരെ നിറവേറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് അർഷാദ് നദീം ആരോപിച്ചിരുന്നു. അന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച പാരിതോഷികങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഭൂമി അനുവദിക്കൽ, ഒരിക്കലും നിറവേറ്റപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് താരം പറഞ്ഞു. പാരീസിൽ നീരജ് ചോപ്രയെ തോൽപ്പിച്ച നദീം, ഫൈനലിൽ 92.97 മീറ്ററില് ഒളിമ്പിക് റെക്കോർഡോടെ എറിഞ്ഞ് സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയിരുന്നു. ഇതേ ഇനത്തിൽ 89.45 മീറ്റർ എറിഞ്ഞ് ചോപ്ര രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയെങ്കിലും വെള്ളി മെഡൽ കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു.
ഇതോടെ, ഒളിമ്പിക്സില് വ്യക്തിഗത സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ പാകിസ്ഥാൻ അത്ലറ്റായി നദീം മാറി. ഈ ചരിത്ര നേട്ടത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, നദീമിനെ നിരവധി അവാർഡുകൾ നൽകി ആദരിച്ചു, കൂടാതെ സര്ക്കാറും, പ്രവിശ്യാ ഭരണകൂടവും, സ്വകാര്യ സംഘടനകളും സാമ്പത്തിക പാരിതോഷികങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു.
- Also Read: ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ ഞെട്ടിച്ച് ഫറോ ഐലന്ഡ്സ്; അപരാജിത കുതിപ്പ് തുടര്ന്ന് ക്രൊയേഷ്യ
- Also Read:വനിതാ ലോകകപ്പില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി; തുടര്ച്ചയായ രണ്ടാം തോല്വി, ഓസീസിന് മൂന്ന് വിക്കറ്റ് ജയം
- Also Read:ഒരേയൊരു സ്മൃതി, റെക്കോഡുകളുടെ തോഴി; ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ വെടിക്കെട്ട് അര്ധ സെഞ്ചുറിയില് പിന്നിട്ടത് നിരവധി നാഴികകല്ലുകള്