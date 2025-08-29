ETV Bharat / sports

ഹർഭജന്‍റെ അടിയില്‍ ആദ്യം ഞെട്ടല്‍, പിന്നാലെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ശ്രീശാന്ത്, 18 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം 'സ്ലാപ്പ് ഗേറ്റ്' വീഡിയോ പുറത്ത് - HARBHAJAN SREESANTH SLAP VIDEO 2008

സംഭവത്തിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഐപിഎൽ സ്ഥാപകനും മുൻ ചെയർമാനുമായ ലളിത് മോദിയാണ് പുറത്തുവിട്ടത്.

HARBHAJAN SINGH AND S SREESANTH
HARBHAJAN SINGH AND S SREESANTH (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 29, 2025 at 3:13 PM IST

2008 ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിനിടെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് താരമായ ഹർഭജൻ സിംഗ് കിങ്‌സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബിന്‍റെ മലയാളി താരം ശ്രീശാന്തിനെ തല്ലുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ 18 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പുറത്ത്. 'സ്ലാപ്പ് ഗേറ്റ്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഭവത്തിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഐപിഎൽ സ്ഥാപകനും മുൻ ചെയർമാനുമായ ലളിത് മോദിയാണ് പുറത്തുവിട്ടത്. ബിയോണ്ട് 23 ക്രിക്കറ്റ് പോഡ്‌കാസ്റ്റിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ലോകകപ്പ് ജേതാവായ ക്യാപ്റ്റൻ മൈക്കൽ ക്ലാർക്കുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് മോദി 18 വര്‍ഷം മുമ്പുള്ള, ഇതുവരെ ആരും കാണാത്ത ഈ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

HARBHAJAN SINGH AND S SREESANTH
HARBHAJAN SINGH AND S SREESANTH (AFP)

'മത്സരം കഴിഞ്ഞ് ക്യാമറകൾ ഓഫ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ എന്‍റെ സുരക്ഷാ ക്യാമറകളിൽ ഒന്ന് ഓണായിരുന്നു. അതാണ് ശ്രീശാന്തും ബാജിയും (ഹർഭജൻ സിങ്) തമ്മിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയത്. ഹർഭജൻ കയ്യുടെ പിൻഭാഗം കൊണ്ട് ശ്രീശാന്തിനെ അടിക്കുകയാണ്- മോദി അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഐപിഎല്‍ ചരിത്രത്തില്‍തന്നെ വലിയ നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയ സംഭവമായിരുന്നു.

ഹര്‍ഭജന്‍ ശ്രീശാന്തിനെ തല്ലിയ സമയം ടെലിവിഷനില്‍ പരസ്യങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നതിനുള്ള സമയമായിരുന്നു. പരസ്യം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോഴാണ് പൊട്ടിക്കരയുന്ന ശ്രീശാന്തിന്‍റെ മുഖം ക്രിക്കറ്റ് ലോകം കണ്ടത്. ഇരുടീമിലെയും താരങ്ങള്‍ ഹസ്തദാനം നടത്തി മടങ്ങുന്നതിനിടയിലാണ് ഹര്‍ഭജന്‍ ശ്രീശാന്തിന്‍റെ മുഖത്ത് തല്ലുന്നത്.

ശ്രീശാന്തിനെതിരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ പിന്നീട് ഹർഭജൻ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അവസരം ലഭിച്ചാൽ താൻ അത് ഒഴിവാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.'എന്‍റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ശ്രീശാന്തുമായുള്ള ആ സംഭവമാണ്. സംഭവിച്ചത് തെറ്റായിരുന്നു. ഞാനത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ 200 തവണ ക്ഷമാപണം നടത്തി. എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു തെറ്റായിരുന്നു- രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിനുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിൽ ഹർഭജൻ പറഞ്ഞു.

HARBHAJAN SINGH AND S SREESANTH
HARBHAJAN SINGH AND S SREESANTH (GETTY)

"വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്നെയത് വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മകളെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ താൽപ്പര്യമില്ല. നിങ്ങള്‍ എന്‍റെ അച്ഛനെ അടിച്ചുവെന്നാണ് അവൾ പറഞ്ഞത്. അതെന്‍റെ ഹൃദയം തകർത്തു, എനിക്ക് കരച്ചില്‍ വന്നു. അവൾ എന്നെ മോശമായി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും, അല്ലേ? അവളുടെ അച്ഛനെ അടിച്ച ആളായിട്ടാണ് അവൾ എന്നെ കാണുന്നത്. . ഞാൻ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മകളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു," ഹർഭജൻ വെളിപ്പെടുത്തി. ശ്രീശാന്തിനോടുള്ള മോശം പെരുമാറ്റത്തിന്‍റെ പേരിൽ ഹർഭജൻ സിങ്ങിനെ ഐപിഎലിൽനിന്നു വിലക്കിയിരുന്നു.

HARBHAJAN SINGH AND S SREESANTH
HARBHAJAN SINGH AND S SREESANTH (AFP)

HARBHAJAN SINGH AND S SREESANTH
HARBHAJAN SINGH AND S SREESANTH (GETTY)

