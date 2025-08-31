ETV Bharat / sports

'സ്ലാപ്പ് ഗേറ്റ്' സംഭവം: 'ഞാന്‍ സത്യം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്..! ശ്രീശാന്തിന്‍റെ ഭാര്യയ്‌ക്ക് മറുപടിയുമായി ലളിത് മോദി

കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോദിക്കെതിരെയും ക്ലാർക്കിനെതിരെയും ഭുവനേശ്വരി രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

Lalit Modi
File Photo: Lalit Modi (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 31, 2025 at 4:26 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: മുൻ ഇന്ത്യന്‍ താരം ശ്രീശാന്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഭുവനേശ്വരിക്ക് മറുപടിയുമായി മുൻ ഐപിഎൽ ചെയർമാൻ ലളിത് മോദി. ഐപിഎൽ ഉദ്ഘാടന പതിപ്പിലെ കുപ്രസിദ്ധമായ 'സ്ലാപ്പ് ഗേറ്റ്' സംഭവം പുറത്തുവിട്ടതിന് മോദിക്കെതിരെ ശ്രീശാന്തിന്‍റെ ഭാര്യ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോദിക്കെതിരെയും മുന്‍ ഓസ്ട്രേലിയന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ മൈക്കൽ ക്ലാർക്കിനെതിരെയും ഭുവനേശ്വരി രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായാണ് ലളിത് മോദി രംഗത്തുവന്നത്. താൻ സത്യം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്, ഭുവനേശ്വരിക്ക് ദേഷ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു കാരണവുമില്ലായെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു.

"അവര്‍ (ശ്രീശാന്തിന്‍റെ ഭാര്യ ഭുവനേശ്വരി) എന്തിനാണ് ദേഷ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു. എനിക്ക് അതിലൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഞാന്‍ സത്യം സംസാരിക്കുന്നയാളാണ്. ശ്രീ ഇരയായിരുന്നു, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മുമ്പ് ആരും എന്നോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നില്ല, ക്ലാർക്ക് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ഞാൻ പ്രതികരിച്ചു," ഐഎഎൻഎസിനോട് സംസാരിക്കവേ മോദി പറഞ്ഞു. ബിയോണ്ട് 23 ക്രിക്കറ്റ് പോഡ്‌കാസ്റ്റിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ താരമായിരുന്ന മൈക്കൽ ക്ലാർക്കുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് മോദി വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

തൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയിലൂടെയാണ് ഭുവനേശ്വരി മോദിയെയും മൈക്കൽ ക്ലാർക്കിനെയും വിമർശിച്ചത്. 'ലളിത് മോദി, മൈക്കല്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് നിങ്ങളെ ഓര്‍ത്ത് ലജ്ജ തോന്നുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിലകുറഞ്ഞ പ്രശസ്തിക്കും വ്യൂസിനുമായി 2008-ല്‍ നടന്ന ഒരു സംഭവം ഇപ്പോള്‍ വലിച്ചിഴച്ച നിങ്ങള്‍ മനുഷ്യരല്ല. ശ്രീശാന്തും ഹര്‍ഭജനും അതെല്ലാം മറന്ന് മുന്നോട്ടുപോയിരിക്കുകയാണ്. അവർ ഇപ്പോള്‍ സ്‌കൂളില്‍ പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ അച്ഛന്‍മാരായി. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ അവരെ പഴയ മുറിവുകളിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇത് അങ്ങേയറ്റം വെറുപ്പുളവാക്കുന്നതും ഹൃദയശൂന്യവും മനുഷ്യത്വരഹിതവുമാണ്' -ഭുവനേശ്വരി എഴുതി.

ഐപിഎല്‍ ചരിത്രത്തില്‍തന്നെ വലിയ നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയ സംഭവമായിരുന്നു 2008ലെ ഉദ്ഘാടന പതിപ്പില്‍ അരങ്ങേറിയത്. കിങ്‌സ് ഇലവന്‍ പഞ്ചാബും മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിനിടെ നടന്ന സംഭവം എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചു. മല്‍സരത്തില്‍ കിങ്‌സ് ഇലവന്‍ വിജയിച്ചിരുന്നു. ഇരുടീമിലെയും താരങ്ങള്‍ ഹസ്‌തദാനം നടത്തി മടങ്ങുന്നതിനിടയിലാണ് ഹര്‍ഭജന്‍ ശ്രീശാന്തിന്‍റെ മുഖത്ത് തല്ലിയത്.

പിന്നാലെ മുഖം പൊത്തി ശ്രീശാന്ത് കരഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ തല്ലുന്നതിന്‍റേയും തുടര്‍ന്നുള്ള വഴക്കിന്‍റേയും വീഡിയോ ഇപ്പോഴാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. വീഡിയോയില്‍ സഹതാരങ്ങളും എതിർ കളിക്കാരും ശ്രീശാന്തിനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഓടിയെത്തിയിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഹർഭജന് 8 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിലക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി.

ഹൈദരാബാദ്: മുൻ ഇന്ത്യന്‍ താരം ശ്രീശാന്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഭുവനേശ്വരിക്ക് മറുപടിയുമായി മുൻ ഐപിഎൽ ചെയർമാൻ ലളിത് മോദി. ഐപിഎൽ ഉദ്ഘാടന പതിപ്പിലെ കുപ്രസിദ്ധമായ 'സ്ലാപ്പ് ഗേറ്റ്' സംഭവം പുറത്തുവിട്ടതിന് മോദിക്കെതിരെ ശ്രീശാന്തിന്‍റെ ഭാര്യ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോദിക്കെതിരെയും മുന്‍ ഓസ്ട്രേലിയന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ മൈക്കൽ ക്ലാർക്കിനെതിരെയും ഭുവനേശ്വരി രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായാണ് ലളിത് മോദി രംഗത്തുവന്നത്. താൻ സത്യം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്, ഭുവനേശ്വരിക്ക് ദേഷ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു കാരണവുമില്ലായെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു.

"അവര്‍ (ശ്രീശാന്തിന്‍റെ ഭാര്യ ഭുവനേശ്വരി) എന്തിനാണ് ദേഷ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു. എനിക്ക് അതിലൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഞാന്‍ സത്യം സംസാരിക്കുന്നയാളാണ്. ശ്രീ ഇരയായിരുന്നു, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മുമ്പ് ആരും എന്നോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നില്ല, ക്ലാർക്ക് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ഞാൻ പ്രതികരിച്ചു," ഐഎഎൻഎസിനോട് സംസാരിക്കവേ മോദി പറഞ്ഞു. ബിയോണ്ട് 23 ക്രിക്കറ്റ് പോഡ്‌കാസ്റ്റിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ താരമായിരുന്ന മൈക്കൽ ക്ലാർക്കുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് മോദി വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

തൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയിലൂടെയാണ് ഭുവനേശ്വരി മോദിയെയും മൈക്കൽ ക്ലാർക്കിനെയും വിമർശിച്ചത്. 'ലളിത് മോദി, മൈക്കല്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് നിങ്ങളെ ഓര്‍ത്ത് ലജ്ജ തോന്നുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിലകുറഞ്ഞ പ്രശസ്തിക്കും വ്യൂസിനുമായി 2008-ല്‍ നടന്ന ഒരു സംഭവം ഇപ്പോള്‍ വലിച്ചിഴച്ച നിങ്ങള്‍ മനുഷ്യരല്ല. ശ്രീശാന്തും ഹര്‍ഭജനും അതെല്ലാം മറന്ന് മുന്നോട്ടുപോയിരിക്കുകയാണ്. അവർ ഇപ്പോള്‍ സ്‌കൂളില്‍ പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ അച്ഛന്‍മാരായി. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ അവരെ പഴയ മുറിവുകളിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇത് അങ്ങേയറ്റം വെറുപ്പുളവാക്കുന്നതും ഹൃദയശൂന്യവും മനുഷ്യത്വരഹിതവുമാണ്' -ഭുവനേശ്വരി എഴുതി.

ഐപിഎല്‍ ചരിത്രത്തില്‍തന്നെ വലിയ നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയ സംഭവമായിരുന്നു 2008ലെ ഉദ്ഘാടന പതിപ്പില്‍ അരങ്ങേറിയത്. കിങ്‌സ് ഇലവന്‍ പഞ്ചാബും മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിനിടെ നടന്ന സംഭവം എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചു. മല്‍സരത്തില്‍ കിങ്‌സ് ഇലവന്‍ വിജയിച്ചിരുന്നു. ഇരുടീമിലെയും താരങ്ങള്‍ ഹസ്‌തദാനം നടത്തി മടങ്ങുന്നതിനിടയിലാണ് ഹര്‍ഭജന്‍ ശ്രീശാന്തിന്‍റെ മുഖത്ത് തല്ലിയത്.

പിന്നാലെ മുഖം പൊത്തി ശ്രീശാന്ത് കരഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ തല്ലുന്നതിന്‍റേയും തുടര്‍ന്നുള്ള വഴക്കിന്‍റേയും വീഡിയോ ഇപ്പോഴാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. വീഡിയോയില്‍ സഹതാരങ്ങളും എതിർ കളിക്കാരും ശ്രീശാന്തിനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഓടിയെത്തിയിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഹർഭജന് 8 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിലക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി.

