ലക്ഷ്യ സെന്നിന് തിരിച്ചടി; ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ലോകചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ പുറത്തായി, പിവി സിന്ധുവും പ്രണോയിയും ഇന്നിറങ്ങും - SHI YU QI BEATS LAKSHYA SEN

ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരം ഷി യു ക്വിനോട് പൊരുതി തോല്‍ക്കുകയായിരുന്നു.

Lakshya Sen
Lakshya Sen
Published : August 26, 2025 at 1:41 PM IST

പാരീസ്: ബിഡബ്ല്യുഎഫ് ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ടൂർണമെന്‍റിൽ ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യ സെൻ ആദ്യറൗണ്ടിൽ പുറത്തായി. ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരം ഷി യു ക്വിനോട് പൊരുതി തോല്‍ക്കുകയായിരുന്നു. അഡിഡാസ് അരീനയിൽ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ലോക 21-ാം നമ്പർ താരമായ ലക്ഷ്യ സെൻ ജയിക്കാന്‍ പരമാവധി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും 54 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 21-17, 21-19 എന്ന സ്കോറിന് താരം പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു.

2021-ൽ ഹുവൽവയിൽ നടന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വെങ്കല മെഡൽ ജേതാവായ ലക്ഷ്യ, ആദ്യ ഗെയിമിൽ ആവേശകരമായ പോരാട്ടമാണ് കാഴ്‌ചവച്ചത്. മത്സരത്തില്‍ 26 മിനിറ്റിനുശേഷം ഷി യു ക്വിയുടെ ആക്രമണത്തിലെ കൃത്യതയാണ് വ്യത്യാസം വരുത്തിയത്. ഈ സീസണിൽ 9 ഫൈനലുകളിൽ തോൽവിയറിയാതെ തുടർന്ന ഷി യു, തന്‍റെ മികച്ച കളിയുടെ ഫലമായി ആദ്യ സെറ്റ് 21-17 ന് നേടി.

രണ്ടാം ഗെയിമിലും സമാനമായ സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ലക്ഷ്യ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തുമെന്നും മത്സരത്തിൽ പ്രതീക്ഷകൾ നിലനിർത്തുമെന്നും ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അത് നടന്നില്ല. രണ്ടാം ഗെയിമിൽ ചൈനീസ് ഷട്ട്ലർ 14-9 എന്ന വലിയ ലീഡാണ് നേടിയത്. ഒരു തിരിച്ചുവരവിന് ലക്ഷ്യ പരമാവധി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും രണ്ടാം സെറ്റ് നേടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല, 19-21 ന് മത്സരം തോറ്റു. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ ഷി യു ക്വിക്കെതിരെ സെന്നിന്‍റെ നാലാമത്തെ തോൽവിയാണിത്. മക്കാവു ഓപ്പണിൽ ഒരു സെമി ഫൈനൽ റൺ മാത്രമേ ലക്ഷ്യയ്‌ക്ക് നേടാനായുള്ളൂ. ഒരു ഓൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലും താരമെത്തി. പാരീസ് 2024 സെമി ഫൈനലിസ്റ്റായ താരം ഈ സീസണിൽ രണ്ട് രണ്ടാം റൗണ്ടിലും ആറ് ഓപ്പണിംഗ് റൗണ്ടിലും തോറ്റ് പുറത്തായി.

Lakshya Sen
Lakshya Sen

വനിതാ ഡബിൾസിൽ റുതപർണ പാണ്ടയും ശ്വേതപർണ പാണ്ടയും ബൾഗേറിയയുടെ ഗബ്രിയേല-സ്റ്റെഫാനി സ്റ്റോവ സഖ്യത്തോട് 21-12, 21-11 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെട്ടു. അതേസമയം, പ്രിയ കൊൻജെങ്‌ബാമും ശ്രുതി മിശ്രയും ഫ്രാൻസിന്‍റെ മാർഗോട്ട് ലാംബർട്ട്-കാമിൽ പോഗ്‌ന്‍റെ സഖ്യത്തോട് 21-17, 21-16 എന്ന സ്കോറിന് തോറ്റ് നേരത്തെ പുറത്തായിരുന്നു. പുരുഷ ഡബിൾസിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഹരിഹരൻ അംസകരുണനും റൂബൻ കുമാറും റെതിനസബപതിയും ചൈനീസ് തായ്‌പേയിയുടെ ലിയു കുവാങ് ഹെങ്-യാങ് പോ ഹാൻ സഖ്യത്തോട് 21-15-, 21-5 എന്ന സ്കോറിന് നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾക്ക് പരാജയപ്പെട്ടു.

മുൻ ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ലോക ചാമ്പ്യൻ പിവി സിന്ധു ഇന്ന് ബൾഗേറിയയുടെ കലോയാന നൽബന്‍റവയ്‌ക്കെതിരെ തന്‍റെ വനിതാ സിംഗിൾസ് മത്സരം ആരംഭിക്കും. 2023 ലെ വെങ്കല മെഡൽ ജേതാവായ ലോക 34-ാം നമ്പർ താരം എച്ച്എസ് പ്രണോയും ഇന്ന് കോര്‍ട്ടില്‍ ഇറങ്ങും. ഡബിൾസിൽ ടോപ് സീഡുകളായ സാത്വിക്‌സായിരാജ് രങ്കിറെഡ്ഡിയും ചിരാഗ് ഷെട്ടിയും രണ്ടാം റൗണ്ടിലേക്കെത്തി. 2011 മുതൽ നടന്ന എല്ലാ ലോക ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിലും ഇന്ത്യ കുറഞ്ഞത് ഒരു മെഡലെങ്കിലും നേടിയിട്ടുണ്ട്.

