പാരീസ്: ബിഡബ്ല്യുഎഫ് ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ബാഡ്മിന്റണ് ടൂർണമെന്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യ സെൻ ആദ്യറൗണ്ടിൽ പുറത്തായി. ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരം ഷി യു ക്വിനോട് പൊരുതി തോല്ക്കുകയായിരുന്നു. അഡിഡാസ് അരീനയിൽ നടന്ന മത്സരത്തില് ലോക 21-ാം നമ്പർ താരമായ ലക്ഷ്യ സെൻ ജയിക്കാന് പരമാവധി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും 54 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 21-17, 21-19 എന്ന സ്കോറിന് താരം പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു.
2021-ൽ ഹുവൽവയിൽ നടന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വെങ്കല മെഡൽ ജേതാവായ ലക്ഷ്യ, ആദ്യ ഗെയിമിൽ ആവേശകരമായ പോരാട്ടമാണ് കാഴ്ചവച്ചത്. മത്സരത്തില് 26 മിനിറ്റിനുശേഷം ഷി യു ക്വിയുടെ ആക്രമണത്തിലെ കൃത്യതയാണ് വ്യത്യാസം വരുത്തിയത്. ഈ സീസണിൽ 9 ഫൈനലുകളിൽ തോൽവിയറിയാതെ തുടർന്ന ഷി യു, തന്റെ മികച്ച കളിയുടെ ഫലമായി ആദ്യ സെറ്റ് 21-17 ന് നേടി.
രണ്ടാം ഗെയിമിലും സമാനമായ സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ലക്ഷ്യ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തുമെന്നും മത്സരത്തിൽ പ്രതീക്ഷകൾ നിലനിർത്തുമെന്നും ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അത് നടന്നില്ല. രണ്ടാം ഗെയിമിൽ ചൈനീസ് ഷട്ട്ലർ 14-9 എന്ന വലിയ ലീഡാണ് നേടിയത്. ഒരു തിരിച്ചുവരവിന് ലക്ഷ്യ പരമാവധി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും രണ്ടാം സെറ്റ് നേടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല, 19-21 ന് മത്സരം തോറ്റു. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ ഷി യു ക്വിക്കെതിരെ സെന്നിന്റെ നാലാമത്തെ തോൽവിയാണിത്. മക്കാവു ഓപ്പണിൽ ഒരു സെമി ഫൈനൽ റൺ മാത്രമേ ലക്ഷ്യയ്ക്ക് നേടാനായുള്ളൂ. ഒരു ഓൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലും താരമെത്തി. പാരീസ് 2024 സെമി ഫൈനലിസ്റ്റായ താരം ഈ സീസണിൽ രണ്ട് രണ്ടാം റൗണ്ടിലും ആറ് ഓപ്പണിംഗ് റൗണ്ടിലും തോറ്റ് പുറത്തായി.
വനിതാ ഡബിൾസിൽ റുതപർണ പാണ്ടയും ശ്വേതപർണ പാണ്ടയും ബൾഗേറിയയുടെ ഗബ്രിയേല-സ്റ്റെഫാനി സ്റ്റോവ സഖ്യത്തോട് 21-12, 21-11 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെട്ടു. അതേസമയം, പ്രിയ കൊൻജെങ്ബാമും ശ്രുതി മിശ്രയും ഫ്രാൻസിന്റെ മാർഗോട്ട് ലാംബർട്ട്-കാമിൽ പോഗ്ന്റെ സഖ്യത്തോട് 21-17, 21-16 എന്ന സ്കോറിന് തോറ്റ് നേരത്തെ പുറത്തായിരുന്നു. പുരുഷ ഡബിൾസിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഹരിഹരൻ അംസകരുണനും റൂബൻ കുമാറും റെതിനസബപതിയും ചൈനീസ് തായ്പേയിയുടെ ലിയു കുവാങ് ഹെങ്-യാങ് പോ ഹാൻ സഖ്യത്തോട് 21-15-, 21-5 എന്ന സ്കോറിന് നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾക്ക് പരാജയപ്പെട്ടു.
Day 2 at the BWF World Championships 2025 🔜— BAI Media (@BAI_Media) August 26, 2025
PV Sindhu and HS Prannoy are all set to feature in the Women's and Men's Singles, respectively. Mixed Doubles action, meanwhile, sees Rohan Kapoor and Ruthvika Gadde take on Macau pair! pic.twitter.com/40h3DFzDHs
മുൻ ബാഡ്മിന്റണ് ലോക ചാമ്പ്യൻ പിവി സിന്ധു ഇന്ന് ബൾഗേറിയയുടെ കലോയാന നൽബന്റവയ്ക്കെതിരെ തന്റെ വനിതാ സിംഗിൾസ് മത്സരം ആരംഭിക്കും. 2023 ലെ വെങ്കല മെഡൽ ജേതാവായ ലോക 34-ാം നമ്പർ താരം എച്ച്എസ് പ്രണോയും ഇന്ന് കോര്ട്ടില് ഇറങ്ങും. ഡബിൾസിൽ ടോപ് സീഡുകളായ സാത്വിക്സായിരാജ് രങ്കിറെഡ്ഡിയും ചിരാഗ് ഷെട്ടിയും രണ്ടാം റൗണ്ടിലേക്കെത്തി. 2011 മുതൽ നടന്ന എല്ലാ ലോക ബാഡ്മിന്റണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിലും ഇന്ത്യ കുറഞ്ഞത് ഒരു മെഡലെങ്കിലും നേടിയിട്ടുണ്ട്.