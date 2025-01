ETV Bharat / sports

ഗോള്‍ മഴയില്‍ മുങ്ങി വലഞ്ഞ് വലന്‍സിയ; ഏഴ്‌ അഴകില്‍ ബാഴ്‌സ, ഒടുവില്‍ വിജയ വഴിയില്‍ - BARCELONA VS VALENCIA HIGHLIGHTS

Barcelona's Frenkie de Jong, centre right, celebrates with Fermin Lopez after scoring the opening goal during the Spanish La Liga soccer match between Barcelona and Valencia at the Lluis Companys Olympic Stadium in Barcelona ( AP )