ETV Bharat / sports

ലാ ലിഗയില്‍ എംബാപ്പെയുടെ തേരോട്ടം; റയൽ മാഡ്രിഡിന് രണ്ടാം ജയം, ഒവെയ്‌ഡോയെ വീഴ്‌ത്തി - LA LIGA 2025 HIGHLIGHTS

എംബാപ്പെ ഇരട്ടഗോളുകളുമായി തിളങ്ങിയപ്പോള്‍ വിനീഷ്യസ് ഒരെണ്ണം വലയിലെത്തിച്ചു.

REAL MADRID VS REAL OVIEDO
REAL MADRID VS REAL OVIEDO (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 25, 2025 at 11:37 AM IST

2 Min Read

ലാ ലിഗയിൽ റയൽ മാഡ്രിഡിന് രണ്ടാം വിജയം. പുതുതായി പ്രമോഷൻ ലഭിച്ച റയൽ ഒവെയ്‌ഡോക്കെതിരെ ഏകപക്ഷീയമായ മൂന്ന് ഗോളിനാണ് മാഡ്രിഡ് വിജയിച്ചത്. സൂപ്പര്‍ താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെ ഇരട്ടഗോളുകളുമായി തിളങ്ങിയപ്പോള്‍ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ ഒരെണ്ണം വലയിലെത്തിച്ചു. ഒവെയ്‌ഡോന്‍റെ സ്‌റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന മല്‍സരത്തില്‍ 37, 83 മിനിറ്റുകളിലായിരുന്നു എംബാപ്പെ ഗോളടിച്ചത്. 90+3 മിനിറ്റില്‍ വിനീഷ്യസിലൂടെ റയല്‍ ജയം പൂര്‍ത്തിയാക്കി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

KYLIAN MBAPPE
KYLIAN MBAPPE (AP)

23-ാം മിനിറ്റിൽ ഒവെയ്‌ഡോയുടെ ലിയാൻഡർ ഡെൻഡോങ്കർ ഒരു ചിപ്പ് ഷോട്ടീലൂടെ ഗോൾകീപ്പർ തിബൗട്ട് കോർട്ടോയിസിനെ വെല്ലുവിളിച്ചെങ്കിലും, താരം അത് രക്ഷപ്പെടുത്തി. പിന്നാലെ മഡ്രിഡിന്‍റെ അർദ ഗുലറിനും ഗോളടിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചെങ്കിലും ഒവെയ്‌ഡോ ഗോൾകീപ്പർ ആരോൺ എസ്കാൻഡൽ അർദയുടെ ഷോട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തി. എന്നാല്‍ 37-ാം മിനിറ്റിൽ ഗുലറുടെ പാസ് സ്വീകരിച്ചാണ് എംബാപ്പെ ഗോൾവേട്ട ആരംഭിച്ചത്. കുറച്ചുസമയത്തിനു റോഡ്രിഗോയ്ക്കും മസ്റ്റാന്‍റുവോണോയ്ക്കും പകരം വിനീഷ്യസും ബ്രാഹിം ഡയസും ഇറങ്ങി.

കളത്തിലിറങ്ങിയ ഡയസ് ഉടൻ തന്നെ ഫെഡെ വാൽവെർഡെയ്ക്ക് അവസരം സൃഷ്ടിച്ചു. 81-ാം മിനിറ്റിൽ ക്വാസി സിബോ പോസ്റ്റിൽ തട്ടിയതോടെ ഒവെയ്‌ഡോ സമനിലയിലേക്ക് അടുത്തെങ്കിലും ഒന്നും ഗോളാക്കി മാറ്റാന്‍ അവര്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. 83-ാം മിനിറ്റില്‍ വിനീഷ്യസിന്‍റെ അസിസ്റ്റിൽ എംബാപ്പെ തന്‍റെ രണ്ടാമത്തെ ഗോളും നേടി. പിന്നാലെ സ്റ്റോപ്പേജ് സമയത്ത് വിനീഷ്യസ് മൂന്നാമത്തെ ഗോൾ നേടിയതോടെ റയല്‍ ജയം ഉറപ്പാക്കി. നേരത്തെ ഒസാസുനയ്‌ക്കെതിരായ മാഡ്രിഡിന്‍റെ മുൻ വിജയത്തിൽ നിന്ന് കോച്ച് സാബി അലോൺസോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലൈനപ്പിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാണ് രണ്ടാം മത്സരത്തിനായി ടീമിനെ ഇറക്കിയത്.

മറ്റു ലാ ലിഗ മത്സരങ്ങളില്‍ പുതിയ സൈനിംഗ് ടാജോൺ ബുക്കാനൻ്റെ ഹാട്രിക്കിൻ്റെ മികവിൽ വില്ലാറിയൽ 5-0 ന് ജിറോണയെ കീഴടക്കി. മത്സരത്തില്‍ നിക്കോളാസ് പെപ്പെ, റാഫ മാരിൻ എന്നിവരുടെ ഗോളുകളിലൂടെയും ബുക്കാനന്‍റെ ഇരട്ട ഗോളുകളിലൂടെയും 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ വില്ലാറിയൽ 4-0ന് ലീഡ് നേടിയിരുന്നു. മറ്റൊരു മത്സരത്തില്‍ പകുതി സമയത്ത് 2-0 ന് പിന്നിലായിരുന്ന റയൽ സോസിഡാഡ് എസ്പാന്യോളിനെതിരെ 2-2 എന്ന സ്‌കോറില്‍ സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു.

എസ്പാന്യോളിനായി പെരെ മില്ലയും ജാവി പുവാഡോയും ഗോൾ നേടിയപ്പോൾ, രണ്ടാം പകുതിയിൽ സോസിഡാഡിനായി ആൻഡർ ബാരെനെറ്റ്സിയയും ഒറി ഓസ്‌കാർസണും ഗോൾ നേടി. 10 പേരടങ്ങുന്ന വലൻസിയയ്‌ക്കെതിരെ ഒമ്പതാം മിനിറ്റിൽ ആന്‍റെ ബുഡിമിർ ഗോൾ നേടിയതോടെ ഒസാസുന വലൻസിയയ്‌ക്കെതിരെ 1-0 ന് വിജയം നേടി.

  1. Also Read: കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് ആവേശം 'അറ്റ് ഇറ്റ്‌സ് പീക്'..! ഞായറാഴ്ച്ച മത്സരം കാണാനെത്തിയത് 11,000 പേര്‍ - KCL 2025 CROWD ATTENDANCE
  2. Also Read:സഞ്ജു എന്നാ സുമ്മാവാ..! തീപ്പൊരി സെഞ്ചുറി, സൂപ്പര്‍ ക്ലെെമാക്‌സില്‍ കൊല്ലത്തിനെതിരെ ബ്ലൂടൈഗേഴ്‌സിന് വിജയം - SANJU SAMSON CENTURY
  3. Also Read:ക്രിക്കറ്റിനോട് വിടപറഞ്ഞ് ചേതേശ്വർ പൂജാര; കളമൊഴിയുന്നത് ടെസ്റ്റിലെ ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിങ് നെടുന്തൂൺ - CHETESHWAR PUJARA RETIREMENT

ലാ ലിഗയിൽ റയൽ മാഡ്രിഡിന് രണ്ടാം വിജയം. പുതുതായി പ്രമോഷൻ ലഭിച്ച റയൽ ഒവെയ്‌ഡോക്കെതിരെ ഏകപക്ഷീയമായ മൂന്ന് ഗോളിനാണ് മാഡ്രിഡ് വിജയിച്ചത്. സൂപ്പര്‍ താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെ ഇരട്ടഗോളുകളുമായി തിളങ്ങിയപ്പോള്‍ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ ഒരെണ്ണം വലയിലെത്തിച്ചു. ഒവെയ്‌ഡോന്‍റെ സ്‌റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന മല്‍സരത്തില്‍ 37, 83 മിനിറ്റുകളിലായിരുന്നു എംബാപ്പെ ഗോളടിച്ചത്. 90+3 മിനിറ്റില്‍ വിനീഷ്യസിലൂടെ റയല്‍ ജയം പൂര്‍ത്തിയാക്കി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

KYLIAN MBAPPE
KYLIAN MBAPPE (AP)

23-ാം മിനിറ്റിൽ ഒവെയ്‌ഡോയുടെ ലിയാൻഡർ ഡെൻഡോങ്കർ ഒരു ചിപ്പ് ഷോട്ടീലൂടെ ഗോൾകീപ്പർ തിബൗട്ട് കോർട്ടോയിസിനെ വെല്ലുവിളിച്ചെങ്കിലും, താരം അത് രക്ഷപ്പെടുത്തി. പിന്നാലെ മഡ്രിഡിന്‍റെ അർദ ഗുലറിനും ഗോളടിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചെങ്കിലും ഒവെയ്‌ഡോ ഗോൾകീപ്പർ ആരോൺ എസ്കാൻഡൽ അർദയുടെ ഷോട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തി. എന്നാല്‍ 37-ാം മിനിറ്റിൽ ഗുലറുടെ പാസ് സ്വീകരിച്ചാണ് എംബാപ്പെ ഗോൾവേട്ട ആരംഭിച്ചത്. കുറച്ചുസമയത്തിനു റോഡ്രിഗോയ്ക്കും മസ്റ്റാന്‍റുവോണോയ്ക്കും പകരം വിനീഷ്യസും ബ്രാഹിം ഡയസും ഇറങ്ങി.

കളത്തിലിറങ്ങിയ ഡയസ് ഉടൻ തന്നെ ഫെഡെ വാൽവെർഡെയ്ക്ക് അവസരം സൃഷ്ടിച്ചു. 81-ാം മിനിറ്റിൽ ക്വാസി സിബോ പോസ്റ്റിൽ തട്ടിയതോടെ ഒവെയ്‌ഡോ സമനിലയിലേക്ക് അടുത്തെങ്കിലും ഒന്നും ഗോളാക്കി മാറ്റാന്‍ അവര്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. 83-ാം മിനിറ്റില്‍ വിനീഷ്യസിന്‍റെ അസിസ്റ്റിൽ എംബാപ്പെ തന്‍റെ രണ്ടാമത്തെ ഗോളും നേടി. പിന്നാലെ സ്റ്റോപ്പേജ് സമയത്ത് വിനീഷ്യസ് മൂന്നാമത്തെ ഗോൾ നേടിയതോടെ റയല്‍ ജയം ഉറപ്പാക്കി. നേരത്തെ ഒസാസുനയ്‌ക്കെതിരായ മാഡ്രിഡിന്‍റെ മുൻ വിജയത്തിൽ നിന്ന് കോച്ച് സാബി അലോൺസോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലൈനപ്പിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാണ് രണ്ടാം മത്സരത്തിനായി ടീമിനെ ഇറക്കിയത്.

മറ്റു ലാ ലിഗ മത്സരങ്ങളില്‍ പുതിയ സൈനിംഗ് ടാജോൺ ബുക്കാനൻ്റെ ഹാട്രിക്കിൻ്റെ മികവിൽ വില്ലാറിയൽ 5-0 ന് ജിറോണയെ കീഴടക്കി. മത്സരത്തില്‍ നിക്കോളാസ് പെപ്പെ, റാഫ മാരിൻ എന്നിവരുടെ ഗോളുകളിലൂടെയും ബുക്കാനന്‍റെ ഇരട്ട ഗോളുകളിലൂടെയും 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ വില്ലാറിയൽ 4-0ന് ലീഡ് നേടിയിരുന്നു. മറ്റൊരു മത്സരത്തില്‍ പകുതി സമയത്ത് 2-0 ന് പിന്നിലായിരുന്ന റയൽ സോസിഡാഡ് എസ്പാന്യോളിനെതിരെ 2-2 എന്ന സ്‌കോറില്‍ സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു.

എസ്പാന്യോളിനായി പെരെ മില്ലയും ജാവി പുവാഡോയും ഗോൾ നേടിയപ്പോൾ, രണ്ടാം പകുതിയിൽ സോസിഡാഡിനായി ആൻഡർ ബാരെനെറ്റ്സിയയും ഒറി ഓസ്‌കാർസണും ഗോൾ നേടി. 10 പേരടങ്ങുന്ന വലൻസിയയ്‌ക്കെതിരെ ഒമ്പതാം മിനിറ്റിൽ ആന്‍റെ ബുഡിമിർ ഗോൾ നേടിയതോടെ ഒസാസുന വലൻസിയയ്‌ക്കെതിരെ 1-0 ന് വിജയം നേടി.

  1. Also Read: കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് ആവേശം 'അറ്റ് ഇറ്റ്‌സ് പീക്'..! ഞായറാഴ്ച്ച മത്സരം കാണാനെത്തിയത് 11,000 പേര്‍ - KCL 2025 CROWD ATTENDANCE
  2. Also Read:സഞ്ജു എന്നാ സുമ്മാവാ..! തീപ്പൊരി സെഞ്ചുറി, സൂപ്പര്‍ ക്ലെെമാക്‌സില്‍ കൊല്ലത്തിനെതിരെ ബ്ലൂടൈഗേഴ്‌സിന് വിജയം - SANJU SAMSON CENTURY
  3. Also Read:ക്രിക്കറ്റിനോട് വിടപറഞ്ഞ് ചേതേശ്വർ പൂജാര; കളമൊഴിയുന്നത് ടെസ്റ്റിലെ ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിങ് നെടുന്തൂൺ - CHETESHWAR PUJARA RETIREMENT

For All Latest Updates

TAGGED:

REAL MADRID VS REAL OVIEDOVINICIUS JR GOAL VS OVIEDOMBAPPE GOALS REAL MADRIDകിലിയൻ എംബാപ്പെLA LIGA 2025 HIGHLIGHTS

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അബ്‌ദുല്ല മൗലവിയുടെ വീഡിയോ കോൾ, വിശാലാക്ഷി അമ്മയുടെ സെൽഫി; കേരളത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം പിറന്നത് ഇങ്ങനെ

വൻ മാറ്റങ്ങളോടെ ആദായ നികുതി മുതല്‍ മന്ത്രിമാരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ബില്‍ വരെ, ലോക്‌സഭയും രാജ്യസഭയും പാസാക്കിയ സുപ്രധാന ബില്ലുകള്‍ വിശദമായി അറിയാം

മരണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണോ അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ളവരെ വെന്‍റിലേറ്ററില്‍ കയറ്റുന്നത്? ഏതൊക്കെ രോഗികള്‍ക്കാണ്? പ്രത്യേകതകള്‍

ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യമുറപ്പിക്കാൻ ഓപ്പൺഎഐ: ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഓഫിസ് തുറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു; വിശദമായി അറിയാം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.