ലാ ലിഗയിൽ റയൽ മാഡ്രിഡിന് രണ്ടാം വിജയം. പുതുതായി പ്രമോഷൻ ലഭിച്ച റയൽ ഒവെയ്ഡോക്കെതിരെ ഏകപക്ഷീയമായ മൂന്ന് ഗോളിനാണ് മാഡ്രിഡ് വിജയിച്ചത്. സൂപ്പര് താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെ ഇരട്ടഗോളുകളുമായി തിളങ്ങിയപ്പോള് വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ ഒരെണ്ണം വലയിലെത്തിച്ചു. ഒവെയ്ഡോന്റെ സ്റ്റേഡിയത്തില് നടന്ന മല്സരത്തില് 37, 83 മിനിറ്റുകളിലായിരുന്നു എംബാപ്പെ ഗോളടിച്ചത്. 90+3 മിനിറ്റില് വിനീഷ്യസിലൂടെ റയല് ജയം പൂര്ത്തിയാക്കി.
23-ാം മിനിറ്റിൽ ഒവെയ്ഡോയുടെ ലിയാൻഡർ ഡെൻഡോങ്കർ ഒരു ചിപ്പ് ഷോട്ടീലൂടെ ഗോൾകീപ്പർ തിബൗട്ട് കോർട്ടോയിസിനെ വെല്ലുവിളിച്ചെങ്കിലും, താരം അത് രക്ഷപ്പെടുത്തി. പിന്നാലെ മഡ്രിഡിന്റെ അർദ ഗുലറിനും ഗോളടിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചെങ്കിലും ഒവെയ്ഡോ ഗോൾകീപ്പർ ആരോൺ എസ്കാൻഡൽ അർദയുടെ ഷോട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തി. എന്നാല് 37-ാം മിനിറ്റിൽ ഗുലറുടെ പാസ് സ്വീകരിച്ചാണ് എംബാപ്പെ ഗോൾവേട്ട ആരംഭിച്ചത്. കുറച്ചുസമയത്തിനു റോഡ്രിഗോയ്ക്കും മസ്റ്റാന്റുവോണോയ്ക്കും പകരം വിനീഷ്യസും ബ്രാഹിം ഡയസും ഇറങ്ങി.
കളത്തിലിറങ്ങിയ ഡയസ് ഉടൻ തന്നെ ഫെഡെ വാൽവെർഡെയ്ക്ക് അവസരം സൃഷ്ടിച്ചു. 81-ാം മിനിറ്റിൽ ക്വാസി സിബോ പോസ്റ്റിൽ തട്ടിയതോടെ ഒവെയ്ഡോ സമനിലയിലേക്ക് അടുത്തെങ്കിലും ഒന്നും ഗോളാക്കി മാറ്റാന് അവര്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. 83-ാം മിനിറ്റില് വിനീഷ്യസിന്റെ അസിസ്റ്റിൽ എംബാപ്പെ തന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഗോളും നേടി. പിന്നാലെ സ്റ്റോപ്പേജ് സമയത്ത് വിനീഷ്യസ് മൂന്നാമത്തെ ഗോൾ നേടിയതോടെ റയല് ജയം ഉറപ്പാക്കി. നേരത്തെ ഒസാസുനയ്ക്കെതിരായ മാഡ്രിഡിന്റെ മുൻ വിജയത്തിൽ നിന്ന് കോച്ച് സാബി അലോൺസോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലൈനപ്പിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാണ് രണ്ടാം മത്സരത്തിനായി ടീമിനെ ഇറക്കിയത്.
മറ്റു ലാ ലിഗ മത്സരങ്ങളില് പുതിയ സൈനിംഗ് ടാജോൺ ബുക്കാനൻ്റെ ഹാട്രിക്കിൻ്റെ മികവിൽ വില്ലാറിയൽ 5-0 ന് ജിറോണയെ കീഴടക്കി. മത്സരത്തില് നിക്കോളാസ് പെപ്പെ, റാഫ മാരിൻ എന്നിവരുടെ ഗോളുകളിലൂടെയും ബുക്കാനന്റെ ഇരട്ട ഗോളുകളിലൂടെയും 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ വില്ലാറിയൽ 4-0ന് ലീഡ് നേടിയിരുന്നു. മറ്റൊരു മത്സരത്തില് പകുതി സമയത്ത് 2-0 ന് പിന്നിലായിരുന്ന റയൽ സോസിഡാഡ് എസ്പാന്യോളിനെതിരെ 2-2 എന്ന സ്കോറില് സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു.
എസ്പാന്യോളിനായി പെരെ മില്ലയും ജാവി പുവാഡോയും ഗോൾ നേടിയപ്പോൾ, രണ്ടാം പകുതിയിൽ സോസിഡാഡിനായി ആൻഡർ ബാരെനെറ്റ്സിയയും ഒറി ഓസ്കാർസണും ഗോൾ നേടി. 10 പേരടങ്ങുന്ന വലൻസിയയ്ക്കെതിരെ ഒമ്പതാം മിനിറ്റിൽ ആന്റെ ബുഡിമിർ ഗോൾ നേടിയതോടെ ഒസാസുന വലൻസിയയ്ക്കെതിരെ 1-0 ന് വിജയം നേടി.
