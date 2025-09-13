ETV Bharat / sports

കാലിക്കറ്റ് ഫാൽക്കൻസ് 'ഫിഫ്‌റ്റി നോട്ട്‌ ഔട്ട്'; സ്വന്തമായൊരു ഗ്രൗണ്ടുപോലുമില്ലാതെ തുടരുന്ന 'ഇന്നിങ്‌സ്', കോഴിക്കോട്ടെ പഴക്കംചെന്ന ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബിൻ്റെ കഥ!

​ക്ലബ്ബ് ആരംഭിച്ച സമയത്ത് പരിശീലനത്തിനായി ഒരു ഗ്രൗണ്ട് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചാലപ്പുറത്തുള്ള 'കളരിയിൽ' തറവാടിൻ്റെ വിശാലമായ മുറ്റത്താണ് ഇവർ ആദ്യം പരിശീലനം നടത്തിയത്.

CALICUT FALCONS
The Calicut Falcons founders shares experiences (ETV Bharat)
Published : September 13, 2025

കോഴിക്കോട്: ക്രിക്കറ്റിൽ ഫിഫ്റ്റി നോട്ടൗട്ട് ആഘോഷിക്കാൻ കാലിക്കറ്റ് ഫാൽക്കൻസ്. ​കോഴിക്കോട്ടെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബുകളിൽ ഒന്നാണ് ഫാൽക്കൻസ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബ്. 1974-ൽ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളായ കുറച്ച് പേർ ചേർന്നാണ് ഈ ക്ലബ്ബ് സ്ഥാപിച്ചത്. ഫുട്ബോളിന് പ്രാധാന്യമുള്ള കാലത്ത് ക്രിക്കറ്റിന് വേണ്ടി ഒരു ക്ലബ്ബ് സ്ഥാപിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ​റാം മോഹൻ കാമത്ത്, ​സി മുരളി, ​വി അച്യുതൻ, സിപി സുന്ദരേശ്വരൻ എന്നിവരായിരുന്നു അതിൻ്റെ മുൻപന്തിയിൽ.

ചാലപ്പുറം ഭജന കോവിലിനടുത്ത് 'കളരി'യിൽ തറവാട്ടിലാണ് ഈ ക്ലബ്ബിൻ്റെ തുടക്കമെന്ന് സീനിയർ മെമ്പറായ വി. അച്യുതൻ പറഞ്ഞു. കളരിയിൽ തറവാട്ടിലെ അംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളുമായ വി ആർ മുരളീധരൻ, വി ആർ രാമചന്ദ്രൻ, വി ആർ സുഗതൻ തുടങ്ങി ക്രിക്കറ്റിനോട് വലിയ കമ്പമുള്ള ആളുകളായിരുന്നു ഈ കൂട്ടായ്‌മയുടെ തുടക്കക്കാർ. അയൽപക്കക്കാരായ കുറച്ചു പേർ ചേർന്ന് ക്രിക്കറ്റിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്‌തതാണ് ഒരു ക്ലബ്ബിലേക്ക് എത്തിയത്. അന്ന് ക്രിക്കറ്റ് കാണാനുള്ള സൗകര്യമില്ല, റേഡിയോയിൽ കമൻ്ററി കേട്ടാണ് ക്രിക്കറ്റിനെ മനസിലാക്കിയത്. ഇവർക്ക് ഇതൊരു പാഷൻ ആയിരുന്നു.

ഒരു സ്വപ്‌നവുമില്ലാതെ ക്രിക്കറ്റിനെ സ്നേഹിച്ച സാധാരണക്കാർ

​ക്ലബ്ബ് ആരംഭിച്ച സമയത്ത് പരിശീലനത്തിനായി ഒരു ഗ്രൗണ്ട് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചാലപ്പുറത്തുള്ള 'കളരിയിൽ' തറവാടിൻ്റെ വിശാലമായ മുറ്റത്താണ് ഇവർ ആദ്യം പരിശീലനം നടത്തിയത്. തറവാട്ടിലെ മൂന്നുപേരും ഇവരോടൊപ്പം ചേർന്നു. പരിശീലനത്തിന് യാതൊരുവിധ സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുമില്ലായിരുന്നിട്ടും, യുവത്വത്തിൻ്റെ ആവേശത്തിൽ ഇവർ പരിശീലനം തുടർന്നു. ശരീരത്തിൽ ഏറ്റ മുറിവുകളെ അവർ അഭിമാനത്തോടെയുള്ള ആദ്യ ട്രോഫികളായി കണ്ടു.

Calicut Falcons Witnessing 50 years of cricket evolution (ETV Bharat)

​1975-ൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൽ ഫാൽക്കൺസ് ഒരു ടീമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തു. തുടർന്ന് മാനാഞ്ചിറ മൈതാനത്തായിരുന്നു ഇവരുടെ പരിശീലനം. 1981-ൽ ക്ലബ്ബ് ആദ്യത്തെ പ്രധാന കിരീടം നേടി. 1980-കൾ ഫാൽക്കൺസിൻ്റെ സുവർണ കാലഘട്ടമായിരുന്നു. സുരേഷ് മെമ്മോറിയൽ ട്രോഫി, മനപ്പാടൻസ് ട്രോഫി, എംഎസ് നായർ മെമ്മോറിയൽ ട്രോഫി തുടങ്ങിയ കേരളത്തിലെ പ്രധാന ടൂർണമെൻ്റുകളിൽ ഇവർ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമായി. കോഴിക്കോട് 'എ' ഡിവിഷൻ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് റെക്കോർഡ് 11 തവണ ഫാൽക്കൺസ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 12 തവണ റണ്ണേഴ്‌സ് അപ്പ് ആയും അവർ എത്തി.​

​നിരവധി മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ കേരള ക്രിക്കറ്റിന് സംഭാവന ചെയ്‌ത ഒരു ക്ലബ്ബ് കൂടിയാണ് ഫാൽക്കൻസ്. കേരള മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ സുനിൽ ഓയാസിസ്, രഞ്ജി താരങ്ങളായ കെ. കേശവൻ, വി. നാരായണൻകുട്ടി, കെ. കൃഷ്‌ണകുമാർ, കെപി ഹരികൃഷ്‌ണൻ, ടികെ നസീർ, ഹബീബ് റഹ്മാൻ എന്നിവരെല്ലാം ഫാൽക്കൺസിൻ്റെ സംഭാവനകളാണ്. ക്രിക്കറ്റ് കോച്ചിങ് ക്യാമ്പുകൾ, അമ്പയറിങ്‌ ക്ലിനിക്കുകൾ, പരിശീലന പരിപാടികൾ, ടൂർണമെൻ്റുകൾ എന്നിവ ക്ലബ്ബ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

മൂന്ന് ദിവസത്തെ, രണ്ട് ദിവസത്തെ, ഏകദിന, ട്വൻ്റി 20 മത്സരങ്ങളും ക്ലബ്ബ് നടത്താറുണ്ട്. സിന്തറ്റിക്, ടെന്നീസ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളജ് ഗ്രൗണ്ടാണ് ഇവരുടെ നിലവിലെ പരിശീലന തട്ടകം. ആറ് മുതൽ 20 വയസ് വരെയുള്ള ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഇവിടെ പരിശീലനം നൽകുന്നുണ്ട്.

Calicut Falcons Witnessing 50 years of cricket evolution (ETV Bharat)

1983വരെ രഞ്ജി ട്രോഫി കളിച്ച ക്രിക്കറ്റർ കൃഷ്‌ണകുമാർ, ക്ലബ്ബിനെ നയിക്കുന്നവരുടെ നേതാവ്

1976 മുതൽ 83വരെ കേരളത്തിനുവേണ്ടി രഞ്ജി ട്രോഫി കളിച്ച ക്രിക്കറ്റർ കൃഷ്‌ണകുമാർ ഇന്ന് ക്ലബ്ബിനെ നയിക്കുന്നവരുടെ നേതാവാണ്. ഫുട്ബോളും ഓട്ടവും ചാട്ടവുമായിരുന്നു അന്നത്തെ താൽപര്യം. മാനാഞ്ചിറ മൈതാനിയിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളി കണ്ടാണ് അതിൽ ആകൃഷ്‌ടനായത്. വീട്ടിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗെയിം തെരഞ്ഞെടുക്കാനായിരുന്നു നിർദേശം. രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ ക്രിക്കറ്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും എത്തുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകി. അതിന് സമ്മതം കിട്ടി. 1970തുകളിലെ കഥയാണിത്. അങ്ങനെ കളിച്ചു വളർന്ന് അതിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ റെയിൽവേയിൽ ജോലിയും കിട്ടി. അതിനുശേഷം ആണ് ഫാൽക്കൻസ് ക്ലബ്ബുമായി അടുക്കുന്നത്. പല സുഹൃത്തുക്കളും ഫാൽക്കൻസിൽ അംഗങ്ങളായിരുന്നു. ആ കൂട്ടായ്‌മയുടെ ഭാഗമായി അവരുടെ ആവശ്യ പ്രകാരം ഗസ്റ്റ് പ്ലെയർ ആയി കളിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു.

വലിയ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ഇവരുടെ സ്വപ്‌നം

അജിത് മേനോൻ മുൻ പ്രസിഡൻ്റാണ്. 2007 വരെ ഐടി മേഖലയിലായിരുന്നു. പല പ്രൊഫഷനിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു വന്ന ആളുകളാണ്. ഇപ്പോഴും ഇത് ഒരു പാഷനായി കൊണ്ടുപോകുന്നു. പരിശീലനം നൽകി കളിക്കാരെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഫാൽക്കൻസ് വളർന്നത്. ഒരു കൃത്യമായ പരിശീലന കേന്ദ്രവും ഫോർമാറ്റും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു അക്കാദമി ഉണ്ടാക്കിയാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും എന്ന് മനസിലാക്കി. ഒരു കൂട്ടായ്‌മയിലൂടെ വലിയ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്‌നം. അതിന് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടാകണമെന്ന് അജിത് മേനോൻ പറഞ്ഞു.

Calicut Falcons Witnessing 50 years of cricket evolution (ETV Bharat)

വിരമിച്ചതിനു ശേഷം ഫാൽക്കൻസിൻ്റെ ഭാഗമായ സെക്രട്ടറി ജയകൃഷ്‌ണൻ

ഷിജുവാണ് മുഖ്യ പരിശീലകൻ. സീനിയർ കളിക്കാരൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. പഴയകാലത്തെ ചിന്താഗതിയിൽ നിന്ന് നേർ വിപരീതമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ക്രിക്കറ്റെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവരെ അതിനൊത്ത് വാർത്തെടുക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. അതിന് കഴിയുന്നുണ്ട്. ഒരു ഗ്രൗണ്ട് പോലും ഇല്ലാത്തിടത്തു നിന്നാണ് പല കളികളിലും ജേതാക്കൾ ആവുന്നത്. അത് ഇനിയും തുടരും. ക്ലബ്ബിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് ജയകൃഷ്‌ണൻ. 1977ൽ ജൂനിയർ സ്റ്റേറ്റ് കളിച്ചതാണ്. ഭാവി സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും മറ്റൊരു ജോലിക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു. വിരമിച്ചതിനു ശേഷം വീണ്ടും ഫാൽക്കൻസിൻ്റെ ഭാഗമായി.

10 വർഷമായി ടീമിനെ നയിക്കുന്ന സുരേഷ്

1975ലാണ് കാലിക്കറ്റ് ഫാൽക്കൻസിലേക്ക് സുരേഷ് എത്തുന്നത്. ക്രിക്കറ്റ് പലതും പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അതെല്ലം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന സ്വപ്‌നമാണ് ഇവിടെ യാഥാർഥ്യമാക്കുന്നത്. ഈ ക്ലബ്ബിൻ്റെ സീനിയർ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ആണ് വിജയ്. ഇരുപതാം വയസിലാണ് ക്ലബ്ബിലേക്ക് എത്തുന്നത്. 21 വർഷമായി കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 10 വർഷമായി ടീമിനെ നയിക്കുന്നു. പഴയകാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഭാവിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയും ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ അതിബുദ്ധിമാൻമാരാണ്. അവർക്കറിയാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് അവർ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിജയം.

സീനിയർ സംഘത്തില ഇളയ കുടുംബാംഗമായ അനിൽ

സീനിയർ സംഘത്തില ഏറ്റവും ഇളയ കുടുംബാംഗമാണ് അനിൽ. ഇവിടെ വന്ന് മക്കളെ ചേർത്ത സമയത്താണ് ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ വില മനസിലായത്. ക്രിക്കറ്റിനെ ഇത്രയും സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെയുണ്ട് എന്ന് മനസിലായത്. ആ ഒഴുക്കിനൊപ്പം ആണ് ഇപ്പോൾ. ഫാൽക്കൻസിൻ്റെ ട്രഷറർ ആണ്. കായിക മത്സരങ്ങൾക്ക് പൊതുവേ കുട്ടികൾ നല്ല കായിക ക്ഷമതയും ആരോഗ്യവും നല്ല വ്യക്തിത്വവും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അത് ക്രിക്കറ്റും നൽകുന്നുണ്ട്. 75ഓളം കുട്ടികൾ ഇവിടെ പരിശീലിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അവർ തെറ്റായ മാർഗങ്ങളിലേക്ക് ഒരിക്കലും പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ രക്ഷിതാക്കൾ അതിന് മുൻകൈയെടുക്കുന്നുണ്ട്.

കേരളത്തിലെ ഏതു വലിയ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻ്റിലും കാലിക്കറ്റ് ഫാൽക്കൺസിന് ക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു

കോളജിൽ സ്പോർട്‌സ് കോട്ടയിൽ അഡ്‌മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ പണ്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് ക്ലബ്ബിൻ്റെ പ്രധാന ഭാരവാഹിയായ രാമപ്രസാദ് പറയുന്നു. ഫാൽക്കൺസിൽ മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ എവിടെയും അഡ്‌മിഷൻ കിട്ടുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ ഏതു വലിയ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻ്റിലും കാലിക്കറ്റ് ഫാൽക്കൺസിന് ക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് വലിയ പ്രത്യേകത. വലിയ പാരമ്പര്യം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു പോരുന്നു എന്നതാണ് ഫാൽക്കൺസിൻ്റെ വലിയ വിജയം.

നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ടാലെൻ്റുകളെ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിരവധി പ്രതിഭകൾ അവിടെയുമുണ്ട്. ഇന്ന് കാലം മാറി പരിശീലകർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ടെക്‌നിക്കുകൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും പ്രയോഗിക്കാനുമുള്ള അവസരം കിട്ടി. വിരമിച്ച കളിക്കാരും ഇന്ന് വളരെ സജീവമാണ്. ഞങ്ങളും കൂടി രംഗത്തിറങ്ങുന്നതോടെ കേരളം പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോട് ക്രിക്കറ്റിൽ വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുമെന്നും രാമപ്രസാദ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കാലിക്കറ്റ് ഫാൽക്കൻസിൻ്റെ സെപ്‌തംബർ 14ന് നടക്കുന അൻപതാം വാർഷികാഘോഷ പരിപാടിയിൽ വിദഗ്‌ധർ പങ്കെടുക്കുന്ന കോൺക്ലേവ് നടക്കുമെന്ന് അജിത് മേനോൻ പറഞ്ഞു. ഇതിൽ ക്രിക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അറിയേണ്ടതെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും. കാലിക്കറ്റ് ഫാൽക്കൻസിൻ്റെ 50 കൊല്ലത്തെ വളർച്ചയെ കുറിച്ച് സ്‌മരണികയുടെ പ്രകാശനവും നടക്കും. കേരളത്തിലെ കുറഞ്ഞ ക്ലബ്ബുകൾ മാത്രമേ ക്രിക്കറ്റിൽ 50 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ തന്നെ നല്ല ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനങ്ങളും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ കാലിക്കറ്റ് ഫാൽക്കൻസ് അർധ സെഞ്ചുറി അടിച്ചിരിക്കുന്നു.

