കെസിഎല്ലില്‍ കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്‌സിന് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം; കൊല്ലത്തിന് ഇന്ന് ആലപ്പിയുമായി നിർണായക മത്സരം - KOCHI BLUE TIGERS VS KOLLAM SAILORS

കൊല്ലം ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 130 റൺസെടുത്തപ്പോള്‍ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ കൊച്ചി 18ആം ഓവറിൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി.

Kochi Blue Tigers Defeat Kollam Sailors by Six Wickets
Kochi Blue Tigers Defeat Kollam Sailors by Six Wickets (kca)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 4, 2025 at 10:35 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിലെ അവസാനഘട്ട മത്സരത്തിലും കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്‌സിന് മിന്നും ജയം. കൊല്ലം സെയിലേഴ്‌സിനെ ആറ് വിക്കറ്റിനാണ് കൊച്ചി വീഴ്‌ത്തിയത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത കൊല്ലം ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 130 റൺസെടുത്തപ്പോള്‍ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ കൊച്ചി 18ആം ഓവറിൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. അർധ സെഞ്ച്വറി നേടിയ കെ അജീഷാണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ കൊല്ലത്തിന് തുടക്കത്തില്‍ തിളങ്ങാനായില്ല.

kerala cricket league
Kochi Blue Tigers Defeat Kollam Sailors by Six Wickets in League Round Finale (kca)

സെമിയുറപ്പിക്കാൻ അനിവാര്യ വിജയം തേടിയിറങ്ങിയ കൊല്ലത്തിൻ്റെ തുടക്കം തകർച്ചയോടെയായിരുന്നു. ആദ്യം നേരിട്ട പന്തിൽ തന്നെ വിഷ്‌ണു വിനോദ് പുറത്തായി. പിന്നാലെയെത്തിയ സച്ചിൻ ബേബിയും അഭിഷേക് ജെ നായരും സ്‌കോര്‍ ഉയര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ആറ് റണ്‍സെടുക്കുന്നതിനിടെ സച്ചിൻ പുറത്തായി. അഭിഷേക് ജെ നായരെ പി കെ മിഥുനും എൽബിഡബ്ല്യുവിൽ കുടുക്കിയതോടെ കൊല്ലം മൂന്ന് വിക്കറ്റിന് 28 റൺസെന്ന നിലയിലെത്തി. നാലാം വിക്കറ്റിൽ വത്സൽ ഗോവിന്ദും അഖിലും ചേർന്ന് നേടിയ 50 റൺസാണ് മുന്‍ ചാമ്പ്യന്മാരെ വലിയൊരു തകർച്ചയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റിയത്. 32 റൺസെടുത്ത അഖിലിനെ ജെറിനാണ് പുറത്താക്കിയത്.

അവസാന ഓവറുകളിൽ ബാറ്റുവീശിയ ഷറഫുദ്ദീനാണ് സ്കോർ 130ൽ എത്തിച്ചത്. ഷറഫുദ്ദീൻ 20 പന്തുകളിൽ നിന്ന് നാല് സിക്‌സറടക്കം 36 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. അഖിലിനും ഷറഫുദ്ദീനുമൊപ്പം മികച്ച കൂട്ടുകെട്ടുകളുണ്ടാക്കിയ വത്സൽ ഗോവിന്ദ് 37 റൺസെടുത്തു. കൊച്ചിയ്ക്ക് വേണ്ടി പി എസ് ജെറിനും ജോബിൻ ജോബിയും രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ കൊച്ചിയ്ക്ക് വിനൂപ് മനോഹരൻ മികച്ച തുടക്കമാണ് നല്‍കിയത്.

കൂറ്റൻ ഷോട്ടുകളിലൂടെ അതിവേഗം റൺസുയർത്തിയ വിനൂപ് 36 റൺസുമായി മടങ്ങി. റണ്ണൊഴുക്ക് കുറഞ്ഞതോടെ മികച്ച ബൗളിങ്ങുമായി പിടിമുറുക്കാൻ കൊല്ലത്തിൻ്റെ താരങ്ങൾ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കെ അജീഷിൻ്റെ ഇന്നിങ്സ് കൊച്ചിയ്ക്ക് തുണയായി. 17 പന്തുകൾ ബാക്കി നില്‍ക്കെ കൊച്ചി അനായാസം ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. അജീഷ് 39 പന്തുകളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഫോറും അഞ്ച് സിക്സുമടക്കം 58 റൺസെടുത്തു.

Kochi Blue Tigers Defeat Kollam Sailors by Six Wickets in League Round Finale
Kochi Blue Tigers Defeat Kollam Sailors by Six Wickets in League Round Finale (kca)

കൊല്ലത്തിന് നിര്‍ണായക പോരാട്ടം

കൊച്ചിയോട് പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ആലപ്പിയുമായുള്ള ഇന്നത്തെ അവസാന മത്സരം കൊല്ലത്തിന് നിർണ്ണായകമാണ്. ഒൻപത് മത്സരങ്ങള്‍ കളിച്ച കൊല്ലത്തിന് എട്ട് പോയിൻ്റും ആലപ്പിയ്ക്ക് ആറ് പോയിൻ്റുമാണുള്ളത്. അവസാന കളിയിൽ ആലപ്പിയെ വീഴ്‌ത്തിയാല്‍ കൊല്ലത്തിന് സെമിയിലേക്ക് മുന്നേറാം. തോറ്റാൽ ഇരു ടീമുകൾക്കും എട്ട് പോയിൻ്റ് വീതമാകും. അങ്ങനെ വന്നാൽ റൺറേറ്റായിരിക്കും സെമിയിലേക്കുള്ള ടീമിനെ നിശ്ചയിക്കുക. നിലവിൽ ആലപ്പിയെക്കാൾ മികച്ച റൺറേറ്റുള്ളത് കൊല്ലത്തിനാണ്. 16 പോയിൻ്റുള്ള കൊച്ചിയും പത്ത് പോയിൻ്റ് വീതമുള്ള തൃശൂരും കാലിക്കറ്റും നേരത്തെ തന്നെ സെമി ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇന്നത്തെ മറ്റൊരു മത്സരത്തില്‍ കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ് സ്റ്റാർസ് തൃശൂർ ടൈറ്റൻസിനെ നേരിടും.

