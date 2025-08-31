തിരുവനന്തപുരം: കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗില് സഞ്ജുവിന്റെ അഭാവത്തിലും കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സിന് ജയം. കാര്യവട്ടത്ത് നടന്ന മത്സരത്തില് തൃശൂർ ടൈറ്റൻസിനെ ആറ് വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെടുത്തി. തൃശൂര് ടൈറ്റന്സ് ഉയര്ത്തിയ 173 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം അഞ്ച് പന്തുകള് ബാക്കി നില്ക്കേ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് കൊച്ചി മറികടന്നു. കൊച്ചിയ്ക്ക് വേണ്ടി അർധ സെഞ്ച്വറി നേടിയ വിനൂപ് മനോഹരനാണ് കളിയിലെ താരം.
ടോസ് നേടിയ കൊച്ചി തൃശൂരിനെ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ അയയ്ക്കുകയായിരുന്നു. 54 പന്തില് അഞ്ച് ഫോറും നാല് സിക്സും സഹിതം 70 റണ്സെടുത്ത ഓപ്പണര് ആനന്ദ് കൃഷ്ണനാണ് തൃശൂരിന്റെ ടോപ് സ്കോറര്. കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളില് തകര്പ്പന് പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത അഹ്മദ് ഇമ്രാൻ (11 പന്തില് 16) തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മടങ്ങിയത് ടൈറ്റന്സിന് തിരിച്ചടിയായി.
The Blue Tigers roar loud! 🐯 Kochi cruise past the Titans’ 172-run challenge, powered by Vinoop Manoharan’s blazing 65. A statement win that'll keeps them firmly at the top of the table! 🔝#KCLSeason2 #KCL2025 pic.twitter.com/NnzgwArZDv— Kerala Cricket League (@KCL_t20) August 30, 2025
വരുൺ നായനാരും ഷോൺ റോജറും അക്ഷയ് മനോഹറും നിറം മങ്ങിയ പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. ആനന്ദ് പുറത്തായതോടെ അർജുൻ എ കെയുടെ (14 പന്തില് 39) കൂറ്റൻ ഷോട്ടുകളാണ് തൃശൂരിനെ മികച്ച സ്കോറിലേക്ക് നയിച്ചത്. ശ്രീഹരി എസ് നായരും കെ എം ആസിഫും കൊച്ചിക്കായി മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീതം വീഴ്ത്തി. ജോബിൻ ജോബി രണ്ട് വിക്കറ്റും നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ കൊച്ചിക്ക് മികച്ച തുടക്കമായിരുന്നു ലഭിച്ചത്. ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റിൽ വിനൂപ് മനോഹരനും വിപുല് ശക്തിയും തകർത്തടിച്ചു.
ഇരുവരും ചേർന്ന് 93 റൺസാണ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തത്. 31 പന്തുകളിൽ 36 റൺസെടുത്താണ് വിപുല് പുറത്തായത്. വിനൂപ് മനോഹരൻ 42 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 65 റൺസ് നേടി. എന്നാൽ 14ആം ഓവറിൽ വിനൂപും മൊഹമ്മദ് ഷാനുവും പുറത്തായി. പിന്നാലെ ഒൻപത് റൺസെടുത്ത ജോബിൻ ജോബിയും മടങ്ങി. അഞ്ചാം വിക്കറ്റിൽ സാലി സാംസണും (25) ആൽഫി ഫ്രാൻസിസും (14) ചേർന്ന് ടീമിനെ ജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. ആദിത്യ വിനോദ് മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി തൃശൂരിനായി തിളങ്ങിയത്. വിജയത്തോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള കൊച്ചി പോയിൻ്റ് നേട്ടം പത്താക്കി ഉയർത്തി.
ട്രിവാൺഡ്രം vs കൊല്ലം; ആലപ്പി vs കൊച്ചി
കെസിഎല്ലിൽ ഇന്നത്തെ ആദ്യ മത്സരത്തില് ട്രിവാൺഡ്രം റോയൽസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്സിനെ നേരിടും. രണ്ട് പോയിൻ്റ് മാത്രമുള്ള റോയൽസിന് ഇന്നത്തെ കളി നിർണ്ണായകമാണ്. മറുവശത്ത് കൊല്ലം ആറ് പോയിൻ്റുമായി നാലാം സ്ഥാനത്താണ് നില്ക്കുന്നത്. ഇരു ടീമുകളും ആദ്യം ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ റോയൽസിനായിരുന്നു വിജയം. രണ്ടാം മത്സരരത്തിൽ ആലപ്പി റിപ്പിൾസ് കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സിനെ നേരിടും. പത്ത് പോയിൻ്റുമായി പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് കൊച്ചി. ആറ് പോയിൻ്റുള്ള ആലപ്പി റിപ്പിൾസ് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ്. ഇരു ടീമുകളും ആദ്യം ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ കൊച്ചി ജയിച്ചിരുന്നു.
Vinoop Manoharan turned the chase into a six-hitting carnival! 🎡💥— Kerala Cricket League (@KCL_t20) August 30, 2025
7 times out of the park and every shot louder than the last!#KCLSeason2 #KCL2025 pic.twitter.com/bpzxy9nRSW
