തിരുവനന്തപുരം: കെസിഎല്ലില് തുടര്ച്ചയായ രണ്ടാം വിജയവുമായി കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ്. 34 റണ്സിനാണ് ആലപ്പി റിപ്പിള്സിനെ തോല്പിച്ചത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത കൊച്ചി 20 ഓവറില് എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 183 റണ്സെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ആലപ്പി റിപ്പിള്സ് 19.2 ഓവറില് 149 റണ്സിന് ഓള് ഔട്ടായി. കൊച്ചിയ്ക്ക് വേണ്ടി നാല് വിക്കറ്റ് വീഴത്തിയ മൊഹമ്മദ് ആഷിഖാണ് പ്ലെയര് ഓഫ് ദി മാച്ച്.
ഇന്നിങ്സിന്റെ തുടക്കവും ഒടുക്കവും ഗംഭീരമായപ്പോള് കൂറ്റന് സ്കോറാണ് കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് ആലപ്പി റിപ്പിള്സിന് മുന്നില് വച്ചത്. മുന്നിരയില് വിനൂപ് മനോഹരനും വാലറ്റത്ത് ആല്ഫി ഫ്രാന്സിസുമാണ് കൂറ്റനടികളിലൂടെ കൊച്ചിയുടെ സ്കോര് ഉയര്ത്തിയത്.
വിപുല് ശക്തി ആയിരുന്നു വിനൂപിനൊപ്പം ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പണ് ചെയ്യാനിറങ്ങിയത്. എന്നാല് വിപുലിനെ വെറും കാഴ്ചക്കാരനാക്കി തുടക്കം മുതല് വിനൂപ് തകര്ത്തടിച്ചു. ഓവറില് 12 റണ്സിലും കൂടുതല് ശരാശരിയിലാണ് കൊച്ചിയുടെ ഇന്നിങ്സ് മുന്നോട്ടു നീങ്ങിയത്.
11 റണ്സെടുത്ത വിപുല് ശക്തിയെ നാലാം ഓവറില് വിഘ്നേഷ് പുത്തൂര് പുറത്താക്കി. തുടര്ന്നെത്തിയ മുഹമ്മദ് ഷാനു മികച്ച രീതിയില് തുടങ്ങിയെങ്കിലും അഞ്ച് പന്തുകളില് നിന്ന് 15 റണ്സുമായി മടങ്ങി. ക്യാപ്റ്റന് സാലി സാംസന്റെയായിരുന്നു അടുത്ത ഊഴം.
ആദ്യ പന്തില് തന്നെ സിക്സുമായാണ് സാലി തുടങ്ങിയതെങ്കിലും മൂന്നാം പന്തില് ക്ലീന് ബൌള്ഡായി മടങ്ങി. ഇരുവരെയും അക്ഷയ് ചന്ദ്രനായിരുന്നു പുറത്താക്കിയത്. കെ ജെ രാകേഷ്, സഞ്ജു സാംസന്, നിഖില് തോട്ടത്ത് എന്നിവരും കാര്യമായ സംഭാനകളില്ലാതെ മടങ്ങി.
13 റണ്സെടുത്ത സഞ്ജു സാംസനെ ജലജ് സക്സേനയാണ് പുറത്താക്കിയത്. തുടരെ വീണ വിക്കറ്റുകള് കൊച്ചിയുടെ റണ്റേറ്റിനെയും ബാധിച്ചു. ശരാശരി സ്കോറില് ഒതുങ്ങുമെന്ന് തോന്നിച്ച കൊച്ചിയുടെ ഇന്നിങ്സിനെ 183 വരെയെത്തിച്ചത് ആല്ഫി ഫ്രാന്സിസിന്റെ ഉജ്ജ്വല ഇന്നിങ്സാണ്. 13 പന്തുകളില് ഒരു ഫോറും നാല് സിക്സുമടക്കം 31 റണ്സുമായി ആല്ഫി പുറത്താകാതെ നിന്നു. ആലപ്പിയ്ക്ക് വേണ്ടി ശ്രീഹരി എസ് നായരും, അക്ഷയ് ചന്ദ്രനും ജലജ് സക്സേനയും രണ്ട് വിക്കറ്റുകള് വീതം വീഴ്ത്തി.
മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ആലപ്പിയ്ക്ക് അക്ഷയ് ചന്ദ്രനും ജലജ് സക്സേനയും ചേര്ന്ന് ഭേദപ്പെട്ട തുടക്കം നല്കി. എന്നാല് സ്കോര് 43ല് നില്ക്കെ ജലജ് സക്സേനയെ ക്ലീന് ബൌള്ഡാക്കി കെ എം ആസിഫ് കൊച്ചിക്ക് ആദ്യ ബ്രേക് ത്രൂ നല്കി. ജലജ് സക്സേന 16 റണ്സെടുത്തു.
11 റണ്സെടുത്ത മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീനെ ആല്ഫി ഫ്രാന്സിസും 33 റണ്സെടുത്ത അക്ഷയ് ചന്ദ്രനെ വിനൂപ് മനോഹരനും പുറത്താക്കിയതോടെ ആലപ്പിയുടെ പ്രതീക്ഷകള്ക്ക് മങ്ങലേറ്റു. ഇടയ്ക്ക് മികച്ച ഷോട്ടുകളുമായി അഭിഷേക് പി നായര് പ്രതീക്ഷ നല്കിയെങ്കിലും ആസിഫിന്റെ പന്തില് പുറത്തായി. 13 പന്തുകളില് നിന്ന് നാല് ഫോറടക്കം 29 റണ്സാണ് അഭിഷേക് നേടിയത്.
തൊട്ടടുത്ത ഓവറില് അനൂജ് ജോതിനെയും അക്ഷയ് ടി കെയെയും ബാലു ബാബുവിനെയും പുറത്താക്കി മൊഹമ്മദ് ആഷിഖ് ആലപ്പിയുടെ ശേഷിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷകള് കൂടി തല്ലിക്കെടുത്തി. തുടര്ന്നും വിക്കറ്റുകള് മുറയ്ക്ക് വീണതോടെ 149 റണ്സിന് ആലപ്പിയുടെ ഇന്നിങ്സിന് അവസാനമായി. കൊച്ചിയ്ക്ക് വേണ്ടി കെ എം ആസിഫും മൊഹമ്മദ് ആഷിക്കും നാല് വിക്കറ്റുകള് വീതം വീഴ്ത്തി. ഈ സീസണില് രണ്ട് വിജയങ്ങളുമായി കൊച്ചി പോയിന്റ് പട്ടികയില് മുന്നിലുണ്ട്.
വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനവുമായി വിനൂപ് മനോഹരന്
കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗില് ആലപ്പി റിപ്പിള്സിനെതിരെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗുമായി കൊച്ചി ബ്ലൂടൈഗേഴ്സിന്റെ ഓള്റൗണ്ടറും ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയുമായ വിനൂപ് മനോഹരന്. ആലപ്പുഴ പാരിപ്പള്ളി സ്വദേശിയായ മനോഹരന് പി.വി,ഷീല.പി ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് ഈ താരം.
ഗ്രീന്ഫീല്ഡ് സ്റ്റേഡിയത്തില് നടന്ന മത്സരത്തില് വിനൂപ് സ്പെഷ്യല് വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗ് ആരാധകരെ ആവേശത്തിമിര്പ്പിലാക്കി. ഓപ്പണറുടെ റോളിലെത്തിയ വിനൂപിന്റെ ഉഗ്രന് ബാറ്റിംഗിനു മുന്നില് ജലജ് സക്സേന ഒഴികെ ഉള്ള ആലപ്പി ബൗളിംഗ് നിര അടിമുടി പരാജിതരായി. വിപുല് ശക്തിയുമായി ചേര്ന്ന് നിര്ണ്ണായകമായ ഓപ്പണിംഗ് കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വിനൂപ് നാല് ഓവറില് ടീമിന്റെ സ്കോര് 49റണ്സിലെത്തിച്ചു.
ആലപ്പി റിപ്പിള്സിന് മേല് താണ്ഡവമാടിയ വിനൂപ് 31 പന്തില് 66 റണ്സെടുത്തു. കൊച്ചി ബ്ലൂടൈഗേഴ്സിനെ മികച്ച നിലയിലെത്തിച്ച ശേഷമായിരുന്നു വിനൂപിന്റെ മടക്കം.തുടര്ന്ന് ബൗളിംഗിലും വിനൂപ് തന്റെ മികവ് തെളിയിച്ചു.
ആലപ്പി റിപ്പിള്സിന്റെ ഓപ്പണറായ അക്ഷയ് ചന്ദ്രന്റെ നിര്ണായക വിക്കറ്റാണ് താരം വീഴ്ത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വര്ഷങ്ങളായി കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മിന്നും ഓള്റൗണ്ടറാണ്. വലംകൈയ്യന് ബാറ്റിംഗിലും ഓഫ് സ്പിന് ബൗളിംഗിലും ഒരുപോലെ മികവ് കാട്ടുന്ന വിനൂപ് 2011-12 വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിലൂടെയാണ് തന്റെ കരിയര് ആരംഭിച്ചത്. എറണാകുളം ജില്ലയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന താരം സ്വന്ഡന്സ് സി.സി, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ ടീമുകള്ക്കായും മിന്നും പ്രകടനങ്ങള് കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട്.