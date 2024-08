ETV Bharat / sports

കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് താരലേലം; എം.എസ് അഖിലും വരുണ്‍ നായനാരും വില കൂടിയ താരങ്ങള്‍ - Kerala Cricket League

By ETV Bharat Sports Team

ടൂര്‍ണമെന്‍റിന്‍റെ ആദ്യ പതിപ്പില്‍ ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസ്, ഏരീസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്‌സ്, ആലപ്പി റിപ്പിൾസ്, കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്‌സ്, തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ്, കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ്സ്റ്റാർസ് എന്നീ ടീമുകളാകും മാറ്റുരയ്ക്കുക.

