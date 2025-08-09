കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് ആവേശം അടുത്തെത്തി. രണ്ടാം സീസൺ തുടങ്ങാൻ ഇനി രണ്ടാഴ്ചമാത്രമാണുള്ളത്. തിരുവനന്തപുരം ഗ്രീന്ഫീല്ഡ് സ്റ്റേഡിയത്തില് 21മുതല് സെപ്തംബര് ആറുവരെയാണ് ടൂര്ണമെന്റ്. ആറ് ടീമുകളും വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി മികച്ച പരിശീലനത്തിലാണ്. റണ്ണൊഴുകുന്ന പിച്ചുകളാണ് ഇത്തവണ ഗ്രീൻഫീൽഡിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ക്യുറേറ്റര് എ എം ബിജു പറഞ്ഞു.
കര്ണാടകയിലെ മാണ്ഡ്യയില് നിന്നെത്തിച്ച പ്രത്യേക തരം കളിമണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചാണ് പിച്ചുകള് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അടുപ്പിച്ച് രണ്ടാഴ്ചയോളം, രണ്ട് മത്സരങ്ങള് വീതം ഉള്ളതിനാല് അഞ്ച് പിച്ചുകളാണ് നിര്മിക്കുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും രണ്ട് മത്സരങ്ങള് വീതമാണുള്ളത്. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടര മണിക്ക് ആദ്യ മത്സരവും വൈകിട്ട് 6.45-ന് രണ്ടാം മത്സരവും തുടങ്ങും. ഉദ്ഘാടന ദിവസം രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ നടക്കും. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2:30-ന് നടക്കുന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഏരീസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്സ്, കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ്സ്റ്റാർസിനെ നേരിടും. തുടർന്ന് വൈകിട്ട് 7:45-ന് അദാനി ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസ് കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സുമായി ഏറ്റുമുട്ടും.
📢 The wait ends 𝗡𝗢𝗪!— Kerala Cricket League (@KCL_t20) July 28, 2025
Official fixtures of Kerala Cricket League Season 2 is here.
The battle lines are drawn. The dates are locked.
The season kicks off on 21st August 2025! 🔥
It’s time to mark your calendars and pick your side. #KCL2025 #KCLSeason2 pic.twitter.com/XO0oC5MVg0
ആലപ്പി റിപ്പിൾസ്
കേരളാ ടീമിലെ സൂപ്പര് താരം മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീനാണ് ആലപ്പിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ കേരളത്തിനായി മിന്നുന്ന ജലജ് സക്സേനയാണ് പ്രധാന താരം. വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ അക്ഷയ് ചന്ദ്രൻ, ചൈനാമാന് ബോളറും ഐപിഎല്ലിലെ മുംബെെ താരവുമായ വിഗ്നേഷ് പുത്തൂർ, ടി കെ അക്ഷയ്, എൻ പി ബേസിൽ, ശ്രീഹരി എസ് നായർ, ആദിത്യ ബൈജു, മുഹമ്മദ് കൈഫ്, രാഹുൽ ചന്ദ്രൻ, അനുജ് ജോതിൻ എന്നിവരാണ് മറ്റ് പ്രധാന കളിക്കാർ. കേരള രഞ്ജി ടീം മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ സോണി ചെറുവത്തൂരാണ് മുഖ്യപരിശീലകൻ. ഈ മാസം 22നു തൃശൂർ ടൈറ്റൻസിനു എതിരായാണ് കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിലെ ആലപ്പി റിപ്പിള്സിന്റെ ആദ്യ മത്സരം.
കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ്
കെസിഎൽ രണ്ടാം സീസണിൽ പണം വാരിയെറിഞ്ഞ് വൻ താരനിര സ്വന്തമാക്കിയാണ് കൊച്ചിയുടെ വരവ്. രഞ്ജി മുന് താരവും ഇന്ത്യന് അണ്ടര് 19 ടീമംഗവുമായ റൈഫി വിന്സെന്റ് ഗോമസാണ് മുഖ്യപരിശീലകന്. റെക്കോഡ് തുകയ്ക്ക് ടീമിലെത്തിയ സഞ്ജു സാംസൺ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനും സഹോദരൻ സാലി സാംസൺ ക്യാപ്റ്റനുമാണ്. വിനൂപ് മനോഹരനും അഖിൻ സത്താറുമടക്കമുള്ള ശക്തമായ നിരയാണ്. കഴിഞ്ഞ പതിപ്പില് ആകെ കളിച്ച 10 മത്സരങ്ങളിൽ മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ മാത്രം വിജയിച്ച കൊച്ചി ആറ് പോയിൻ്റുമായി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്.
This season, the view is as good as the vibe.— Kerala Cricket League (@KCL_t20) August 6, 2025
Watch every six, sledge, and stunner, LIVE on:
📺 Star Sports 3
📲 FanCode
📡 AsiaNet Plus
You can mute the world. But not KCL. 😎#KCL2025 #KCLSeason2 pic.twitter.com/YJKz7c7wIL
കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ്സ്റ്റാർസ്
ക്യാപ്റ്റൻ രോഹന് കുന്നുമ്മല്, സല്മാന് നിസാര്, അഖില് സ്കറിയ, അജ്നാസ് തുടങ്ങിയ കേരള താരങ്ങൾ ഇത്തവണയും ടീമിലുണ്ട്. മുന് രഞ്ജിതാരം ഫിറോസ് വി റഷീദാണ് പരിശീലകന്. ടൂർണമെന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടന ദിവസമായ ഓഗസ്റ്റ് 21-ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2:30-ന് തുടങ്ങുന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഏരീസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്സുമായാണ് കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ്സ്റ്റാർസിന്റെ ആദ്യ മത്സരം.
തൃശൂര് ടൈറ്റന്സ്
മധ്യനിര ബാറ്ററും ഇടം കയ്യൻ സ്പിന്നറുമായ സിജോമോന് ജോസഫാണ് തൃശൂര് ടൈറ്റന്സിനെ നയിക്കുന്നത്. വലം കയ്യന് ഓഫ് സ്പിന്നറും മധ്യനിര ബാറ്ററുമായ അക്ഷയ് മനോഹറാണ് വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച വരുണ് നായനാര്, ഇമ്രാന് അഹമ്മദ്, എം ഡി നിധീഷ്, ആദിത്യ വിനോദ്, മുഹമ്മദ് ഇഷാഖ് എന്നിവരുണ്ട്.
From Kannur to Kozhikode, the Kerala Cricket League Trophy lit up the streets with thousands cheering! 🏆🎉— Kerala Cricket League (@KCL_t20) July 30, 2025
Season 2 is on the move, and this is just the beginning 🚌🏏#KCL2025 #KCLSeason2 pic.twitter.com/2AnyRUcqdO
ഏരീസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്സ്
കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ ജേതാക്കൾ ഇത്തവണയും മികച്ച താരങ്ങളുമായാണ് എത്തുന്നത്. കെസിഎല്ലില് കൊല്ലം ജില്ലയെ പ്രതിനിധികരിക്കുന്നത് പരിചയ സമ്പന്നരായ ഒന്പത് താരങ്ങളാണ്. ഇതില് ആറ് പേരും കൊല്ലം ടീമിന് വേണ്ടിത്തന്നെയാണ് അണി നിരക്കുന്നത്. കേരളാ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സച്ചിന് ബേബിയാണ് കൊല്ലത്തെ നയിക്കുന്നത്. വിഷ്ണു വിനോദ്, എൻ എം ഷറഫുദ്ദീൻ, അഭിഷേക് ജെ നായർ, രാഹുൽ ശർമ, ആഷിഖ് മുഹമ്മദ്, അതുൽജിത്ത് അനു, അമൽ, ആഷിഖ് മുഹമ്മദ് എന്നിവരാണ് മറ്റ് പ്രധാന താരങ്ങൾ. മുൻ രഞ്ജി താരം മോനിഷ് സതീഷാണ് മുഖ്യപരിശീലകൻ.
ട്രിവാന്ഡ്രം റോയല്സ്
കെസിഎൽ ക്രിക്കറ്റ് രണ്ടാം സീസണിൽ ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസിനെ കൃഷ്ണപ്രസാദ് നയിക്കും. ഗോവിന്ദ് ദേവ് പൈ ആണ് വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ. ബേസിൽ തമ്പി, അബ്ദുൾ ബാസിത്ത് എന്നിവരാണ് പതിനാറ് അംഗ ടീമിലെ പ്രധാന താരങ്ങൾ. എസ് സുബിൻ, ടി എസ് വിനിൽ, അഭിജിത്ത് പ്രവീൺ, ഫാനൂസ് ഫൈസ്, റിയ ബഷീർ, എം നിഖിൽ, സഞ്ജീവ് സതീശൻ, വി അജിത്, ആസിഫ് സലിം എന്നിവരാണ് മറ്റു താരങ്ങൾ. മുൻ രഞ്ജി താരം എസ് മനോജാണ് മുഖ്യ പരിശീലകൻ.
When the Superstar, @Mohanlal is in a rush,— Kerala Cricket League (@KCL_t20) August 7, 2025
It’s only for one reason! The Kerala Cricket League is just around the corner! 🕛
The countdown is on.
Season 2 storms in August 21st. 🔥#KCLSeason2 #KCL2025 #MohanlalOnTheClock #aaveshacricket @KCAcricket pic.twitter.com/Z1dPpNO6DZ
Also Read: ഷൂട്ടിങ്ങുമില്ല, മീറ്റിങ്ങുമില്ല; ലാലേട്ടന് രണ്ടു മണിക്ക് പോയേ പറ്റൂ, കെസിഎല് പരസ്യം ചിത്രം പുറത്ത് - KCL PROMO VIDEO RELEASED