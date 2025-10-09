ETV Bharat / sports

പ്രതിരോധം സെറ്റ്..! മെസിയേയും നെയ്‌മറേയും നേരിട്ട സ്‌പാനിഷ് താരം ജുവാന്‍ റോഡ്രിഗസ് ഇനി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സില്‍

സ്‌പാനിഷ് ഫുട്ബോളിന് പുറത്തുള്ള റോഡ്രിഗസിന്‍റെ പുതിയ അധ്യായമാണിത്.

Juan Rodriguez
Kerala Blasters Finalize 2025-26 Foreign Lineup with Spanish Defender Juan Rodriguez (KBFC/GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 9, 2025 at 6:04 PM IST

2 Min Read
ന്ത്യന്‍ സൂപ്പര്‍ ലീഗ് സീസണിന് മുന്നോടിയായി സ്‌പാനിഷ് സെന്‍റര്‍ ബാക്ക് ജുവാന്‍ റോഡ്രിഗസ് മാര്‍ട്ടിനെസിനെ ടീമിലെത്തിച്ച് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് എഫ്‌.സി. സ്‌പാനിഷ് മൂന്നാം നിര ക്ലബ്ബായ സിഡി ലുഗോയിൽ നിന്നാണ് പ്രതിരോധ താരം ടീമിലെത്തുന്നത്. സ്പെയിനിൽ ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ പ്രൊഫഷണൽ പരിചയമുള്ള റോഡ്രിഗസ് നേതൃപാടവം, ടാക്റ്റിക്കല്‍ അച്ചടക്കം, സമ്മര്‍ദ്ദഘട്ടങ്ങളില്‍ പോലും ശാന്തമായ പന്തടക്കം എന്നിവയാല്‍ ഏറെ പ്രശംസ നേടിയ താരമാണ്. ഇതു കേരളത്തിന്‍റെ പ്രതിരോധ നിരയ്‌ക്ക് നിർണായകമായ മുതല്‍ക്കൂട്ടാകും.

സിഡി ലുഗോയിലെ അവസാന സീസണിൽ 37 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 3,200 മിനിറ്റിലധികം താരം കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്‌പെയിനിലെ ലീഗുകളിലുടനീളം സ്ഥിരതയുള്ളതും വിശ്വസനീയവുമായ പ്രതിരോധതാരമായാണ് ജുവാന്‍ അറിയപ്പെടുന്നത്. റേസിങ് ഫെറോളിന്‍റെ യൂത്ത് അക്കാദമിയിലൂടെ വളർന്നുവന്ന താരം പിന്നീട് സ്പോർട്ടിങ് ഗിജോൺ, ജിംനാസ്റ്റിക് ഡി ടരാഗോണ, സാൻ ഫെർണാണ്ടോ സിഡി, എസ്ഡി അമോറെബിയേറ്റ, അൽജെസിറാസ് സിഎഫ്, ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സിഡി ലുഗോ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ക്ലബ്ബുകൾക്കായി കളിച്ചു.

സ്‌പാനിഷ് ഫുട്ബോളിന് പുറത്തുള്ള റോഡ്രിഗസിന്‍റെ പുതിയ അധ്യായമാണിത്. ആഭ്യന്തര റെക്കോർഡ് ധാരാളമുണ്ടെങ്കിലും, ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളുമായി താരത്തിന് പൊരുത്തപ്പെടാന്‍ കഴിയുമോയെന്നത് ഇപ്പോഴും ചോദ്യചിഹ്നമാണ്. ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിലെ വേഗത, കാലാവസ്ഥ, കളിരീതി എന്നിവ താരം ഇതുവരെ പരിചയിച്ചതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്‌തമാണ്. എന്നാല്‍ റോഡ്രിഗസിന്‍റെ പ്രൊഫഷണലിസവും അനുഭവപരിചയവും വേഗത്തിൽ പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള കഴിവും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന്‍റെ പ്രതിരോധത്തിന് കരുത്ത് നൽകിയേക്കും. പുതിയ വിദേശ കരാർ പ്രതിരോധത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും വിജയകരമായ ഒരു ഐ‌എസ്‌എൽ സീസണിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് ക്ലബ്ബും ആരാധകരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

'കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സുമായി ഈ പുതിയ അദ്ധ്യായം തുടങ്ങുന്നതില്‍ ഞാന്‍ ആവേശത്തിലാണെന്ന് റോഡ്രിഗസ് പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ ഫുട്‌ബോള്‍ സംസ്‌കാരത്തെക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ ഒരുപാട് കേട്ടു, ടീമിന് വേണ്ടി എന്‍റെ എല്ലാം നല്‍കാനും ഈ സീസണില്‍ ടീമിന്‍റെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നേടാന്‍ സഹായിക്കാനും ഞാന്‍ പരിശ്രമിക്കും- താരം പ്രതികരിച്ചു.

റോഡ്രിഗസുമായി ഒപ്പുവച്ചതോടെ, 2025/26 സീസണിലേക്കുള്ള വിദേശ കളിക്കാരുടെ സംഘത്തെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് അന്തിമമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡുസാൻ ലഗേറ്ററും വന്നതോടെ പ്രതിരോധ നിര കൂടുതൽ ശക്തമാകും. അതേസമയം ആക്രമണത്തിലും മിഡ്‌ഫീൽഡിലുമായി അഡ്രിയാൻ ലൂണ, നോഹ സദൗയി, കോൾഡോ ഒബിയേറ്റ, ടിയാഗോ ആൽവസ് എന്നിവർ ഉണ്ടാകും.

SPANISH DEFENDER JUAN RODRIGUEZJUAN RODRIGUEZജുവാന്‍ റോഡ്രിഗസ്KERALA BLASTERSKERALA BLASTERS JUAN RODRIGUEZ

