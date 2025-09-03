തിരുവനന്തപുരം: സീസണിലെ തങ്ങളുടെ അവസാന മത്സരത്തില് ആലപ്പി റിപ്പിള്സിനെതിരെ 110 റണ്സിന്റെ ഉജ്ജ്വല വിജയം നേടി ട്രിവാന്ഡ്രം റോയല്സ്. ഈ തോല്വിയോടെ ആലപ്പി റിപ്പിള്സിന്റെ സെമി ഫൈനല് സാധ്യതകള്ക്ക് മങ്ങലേറ്റു. നേരത്തെ തന്നെ സെമി സാധ്യതകള് അവസാനിച്ച ട്രിവാന്ഡ്രം റോയല്സ്, ഈ വിജയം തകര്പ്പന് പ്രകടനത്തോടെ ആഘോഷിച്ചു.
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ട്രിവാന്ഡ്രം റോയല്സ് 20 ഓവറില് 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 208 റണ്സെന്ന കൂറ്റന് സ്കോര് പടുത്തുയര്ത്തി. ഓപ്പണര്മാരായ കൃഷ്ണപ്രസാദും വിഷ്ണുരാജും ചേര്ന്ന് 154 റണ്സിന്റെ മികച്ച കൂട്ടുകെട്ടാണ് ആദ്യ വിക്കറ്റില് നേടിയത്. ഇത് ഈ സീസണിലെ റെക്കോര്ഡ് കൂട്ടുകെട്ടുകളില് ഒന്നായി മാറി. ആദ്യം പതിഞ്ഞ താളത്തില് തുടങ്ങിയ കൃഷ്ണപ്രസാദ് പിന്നീട് തകര്പ്പന് പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. 36 പന്തില് അര്ദ്ധസെഞ്ച്വറി നേടിയ കൃഷ്ണപ്രസാദ് 52 പന്തില് 90 റണ്സെടുത്തു.
തൊട്ടടുത്ത ഓവറില് 60 റണ്സെടുത്ത വിഷ്ണുരാജും പുറത്തായി. 46 പന്തില് 2 സിക്സറുകളും 5 ഫോറുകളും ഉള്പ്പെടെയായിരുന്നു വിഷ്ണുരാജിന്റെ ഇന്നിംഗ്സ്. അവസാന ഓവറുകളില് ആഞ്ഞടിച്ച സഞ്ജീവ് സതീശന് (12 പന്തില് 31), നിഖില് (7 പന്തില് 18*) എന്നിവര് സ്കോര് 200 കടത്തി. ആലപ്പിക്ക് വേണ്ടി ശ്രീരൂപ് മൂന്ന് വിക്കറ്റുകള് വീഴ്ത്തി.
209 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്ന്ന് ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ആലപ്പിക്ക് തുടക്കത്തില് തന്നെ തിരിച്ചടിയേറ്റു. ജലജ് സക്സേന റണ്ണൗട്ടായി മടങ്ങി. ഓപ്പണര് എ.കെ. ആകര്ഷും കെ.എ. അരുണും ചേര്ന്നുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് പ്രതീക്ഷ നല്കിയെങ്കിലും, ഒമ്പതാം ഓവറില് അഭിജിത് പ്രവീണ് അരുണിനെയും അഭിഷേക് പി. നായരെയും പുറത്താക്കി ആലപ്പിയുടെ മുന്നേറ്റത്തിന് തടയിട്ടു. തുടര്ന്ന് ആലപ്പി നിരയില് ആരും നിലയുറപ്പിച്ചില്ല. 43 പന്തില് നിന്ന് 55 റണ്സെടുത്ത എ.കെ. ആകര്ഷാണ് ആലപ്പിയുടെ ടോപ് സ്കോറര്. ഒടുവില് 17 ഓവറില് 98 റണ്സിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി.
നാല് ഓവറില് 18 റണ്സ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് നാല് വിക്കറ്റുകള് വീഴ്ത്തിയ ട്രിവാന്ഡ്രം റോയല്സിന്റെ അഭിജിത് പ്രവീണാണ് കളിയിലെ താരം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മികച്ച ബൗളിംഗ് പ്രകടനമാണ് ആലപ്പിയുടെ തകര്ച്ചയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണം.
ട്രിവാന്ഡ്രം റോയല്സിന് വേണ്ടി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച വിഷ്ണുരാജ്, കേരള ക്രിക്കറ്റിലെ ഒരു യുവതാരമാണ്. ചെങ്ങന്നൂര് സ്വദേശിയായ വിഷ്ണു, ചെറുപ്പം മുതല്ക്കേ ക്രിക്കറ്റില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നു. ന്യൂ കിഡ്സ് ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിലെ പരിശീലകന് സന്തോഷിന്റെ കീഴിലാണ് വിഷ്ണു കളിയുടെ ബാലപാഠങ്ങള് പഠിച്ചത്.
12-ാം വയസ്സില് കേരള അണ്ടര്-14 ടീമില് ഇടം നേടിയ വിഷ്ണു, പിന്നീട് അണ്ടര്-16, അണ്ടര്-19, അണ്ടര്-23 ടീമുകളുടെ ക്യാപ്റ്റനായി. കഴിഞ്ഞ സീസണില് തമിഴ്നാടിനെതിരെ നേടിയ സെഞ്ച്വറി കരിയറിലെ വഴിത്തിരിവായി. തുടര്ന്ന് രഞ്ജി ടീമിലും പ്രസിഡന്റ്സ് കപ്പിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച് വിഷ്ണു പ്രതിഭ തെളിയിച്ചു.