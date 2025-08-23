തിരുവനന്തപുരം: കെസിഎല്ലിന്റെ രണ്ടാം സീസണിലെ ആദ്യ സെഞ്ച്വറിയുമായി തകര്ത്തടിച്ച അഹമ്മദ് ഇമ്രാന്റെ കരുത്തില് തൃശൂര് ടൈറ്റന്സിന് ആവേശകരമായ മത്സരത്തില് കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ് സ്റ്റാര്സിനെതിരെ ഒമ്പത് റണ്സ് വിജയം. 210 റണ്സ് എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ് സ്റ്റാര്സിന് 200 റണ്സ് എടുക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ.
കാലിക്കറ്റ് ഇന്നിങ്സ് തുടക്കത്തിൽ ഓപ്പണർ സുരേഷ് സച്ചിൻ (7), നായകൻ രോഹൻ കുന്നുമ്മൽ (14), അഖിൽ സ്കറിയ (8) എന്നിവർ വേഗത്തിൽ പുറത്തായി. എന്നാൽ പിന്നീട് ക്രീസിലെത്തിയ മരുതുങ്കൽ അജിനാസ് 40 പന്തിൽ 58 റൺസെടുത്ത് ആക്രമിച്ചു കളിച്ചു. നാലാം വിക്കറ്റിൽ അജിനാസിനൊപ്പം ചേർന്ന സൽമാൻ നിസാർ 44 പന്തിൽ 77 റൺസുമായി മിന്നുന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. അഞ്ചു ഫോറുകളും ആറ് സിക്സറുകളും സൽമാൻ നിസാറിന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്ന് പിറന്നു.
പിന്നീട് വന്ന പല്ലം മുഹമ്മദ് അൻഫൽ (8), മനു കൃഷ്ണൻ (9) എന്നിവർക്ക് കാര്യമായ സംഭാവന നൽകാനായില്ല. എതിർ ടീമിനായി നിധീഷ് മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ, സിബിൻ ഗിരീഷ് രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ നേടി. ആനന്ദ് ജോസഫും വിനോദ് കുമാർ സി.വി.യും ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം പങ്കിട്ടു.
കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് രണ്ടാം സീസണില് റെക്കോര്ഡ് സ്കോറാണ് തൃശൂര് ടൈറ്റന്സ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ടൂര്ണമെന്റെിലെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന സ്കോര് കുറിച്ച ടൈറ്റന്സ്, കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ് സ്റ്റാര്സിന് മുന്നില് 210 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യമാണ് വെച്ചത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത തൃശൂര് 20 ഓവറില് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 209 റണ്സ് നേടി. ടൂര്ണമെന്റിലെ ആദ്യ സെഞ്ച്വറിയുമായി തകര്ത്തടിച്ച അഹമ്മദ് ഇമ്രാനാണ് തൃശൂരിന് ഈ കൂറ്റന് സ്കോര് നേടിക്കൊടുത്തത്.
കെസിഎല് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇന്നിങ്സുകളില് ഒന്നാണ് അഹമ്മദ് ഇമ്രാന് കാഴ്ചവെച്ചത്. വെറും 24 പന്തുകളില് അര്ധസെഞ്ച്വറി നേടിയ താരം, 54 പന്തുകളില് സെഞ്ച്വറിയും പൂര്ത്തിയാക്കി.
സ്പിന്, പേസ് ബൗളര്മാര്ക്ക് ഒരുപോലെ പ്രതിരോധം തീര്ത്ത ഇമ്രാന്, യോര്ക്കര് ലെങ്ത് പന്തുകളെപ്പോലും അനായാസം ബൗണ്ടറി കടത്തി. 55 പന്തുകളില് 11 ഫോറുകളും 5 സിക്സറുകളും സഹിതമാണ് ഇമ്രാന് 100 റണ്സെടുത്തത്.
അഹമ്മദ് ഇമ്രാന് പുറമെ ഷോണ് റോജര് (35 റണ്സ്), അക്ഷയ് മനോഹര് (22 റണ്സ്), എ.കെ. അര്ജുന് (24 നോട്ടൗട്ട്) എന്നിവരും തൃശൂര് ടൈറ്റന്സിനായി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. കാലിക്കറ്റിന് വേണ്ടി അഖില് സ്കറിയ രണ്ട് വിക്കറ്റും അഖില് ദേവും മോനു കൃഷ്ണയും ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതവും വീഴ്ത്തി.
ഇന്നിങ്സിന്റെ തുടക്കത്തില് ഇബ്നുള് അഫ്താബിന്റെ പന്ത് ഹെല്മെറ്റില് കൊണ്ടെങ്കിലും പതറാതെ ഇമ്രാന് ബാറ്റിങ് തുടര്ന്നു. ഷോണ് റോജറുമായി ചേര്ന്ന് 75 റണ്സിന്റെ മികച്ച കൂട്ടുകെട്ടാണ് അദ്ദേഹം പടുത്തുയര്ത്തിയത്. തന്റെ കളിമികവ് തെളിയിച്ച ഇമ്രാന്, എല്ലാ ഷോട്ടുകളും വളരെ അനായാസമായാണ് പായിച്ചത്.