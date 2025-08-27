തിരുവനന്തപുരം: കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗില് ആലപ്പി റിപ്പിൾസിനെതിരെ കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ് സ്റ്റാർസിന് 44 റൺസിന്റെ തകര്പ്പന് ജയം. ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ കാലിക്കറ്റ് 20 ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 172 റൺസെടുത്തു. എന്നാൽ മറുപടി ബാറ്റേന്തിയ ആലപ്പിയ്ക്ക് 20 ഓവറിൽ 9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 128 റൺസ് മാത്രമാണ് നേടാനായത്. കാലിക്കറ്റിനായി മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ മോനു കൃഷ്ണയാണ് കളിയിലെ താരം.
കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില് പുറത്തെടുത്ത മികച്ച പ്രകടനം ഇത്തവണ ആലപ്പിയ്ക്ക് ആവർത്തിക്കാനായില്ല. തീര്ത്തും ബാറ്റിങ് നിര നിരാശപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. നാല് റൺസെടുത്ത ഓപ്പണർ കെ എ അരുൺ ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ മടങ്ങിയത് തിരിച്ചടിയായി. പിന്നാലെ ക്യാപ്റ്റൻ മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീനും പുറത്തായി. 13 പന്തുകളിൽ 21 റൺസെടുത്ത അസറുദ്ദീനെ മോനുവാണ് പുറത്താക്കിയത്. അഞ്ച് റൺസ് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനിടെ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനാകാതെ അഭിഷേക് പി നായരും മടങ്ങി. അക്ഷയ് ചന്ദ്രനും ജലജ് സക്സേനയും ചേർന്ന 41 റൺസിൻ്റെ കൂട്ടുകെട്ടുയര്ത്തി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുഹമ്മദ് കൈഫിനെ എസ് മിഥുൻ ക്ലീൻ ബൌൾഡാക്കിയതിന് പിന്നാലെ അവസാന പ്രതീക്ഷയായിരുന്ന ജലജ് സക്സേനയാണ് ഭേദപ്പെട്ട നിലയില് കളിച്ചത്. 33 പന്തുകളിൽ 43 റൺസെടുത്ത ജലജാണ് ടീമിൻ്റെ ടോപ് സ്കോറർ. അക്ഷയ് ചന്ദ്രൻ 19 ഉം കൈഫ് മൂന്നും റൺസുമെടുത്ത് പുറത്തായി. ശ്രീരൂപും അക്ഷയ് ടി കെയും 11 റൺസ് വീതം നേടി. നാലോവറിൽ 30 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ മോനു കൃഷ്ണയാണ് കാലിക്കറ്റ് ബൗളിങ് നിരയിൽ തിളങ്ങിയത്. എസ് മിഥുൻ രണ്ട് വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത കാലിക്കറ്റിന് ക്യാപ്റ്റൻ രോഹൻ പ്രേമും മനുകൃഷ്ണയും കൃഷ്ണദേവനുമാണ് മികച്ച സ്കോർ സമ്മാനിച്ചത്. രോഹൻ കുന്നുമ്മൽ 16 പന്തുകളിൽ 31 റൺസെടുത്തു. തുടർന്നെത്തിയ എം അജിനാസ് ആറ് റൺസുമായി മടങ്ങി. അഖിൽ സ്കറിയയും അൻഫലും ചേർന്നുള്ള നാലാം വിക്കറ്റ് കൂട്ടുകെട്ടിൽ 58 റൺസ് പിറന്നു.30 പന്തുകളിൽ 45 റൺസെടുത്ത അഖിൽ സ്കറിയ വീണ്ടും തിളങ്ങി.
Monu Krishna weaves his magic with a terrific 3-fer to bag the Player of the Match in Match 12 of the Federal Bank #KCLSeason2! 🤩#KCL2025 pic.twitter.com/CVT5y9b9I8— Kerala Cricket League (@KCL_t20) August 26, 2025
അഖിൽ 15ആം ഓവറിലും അൻഫൽ 16ആം ഓവറിലും മടങ്ങുമ്പോൾ 122 റൺസ് മാത്രമായിരുന്നു സ്കോർ ബോർഡിലുണ്ടായിരുന്നത്. ആറാം വിക്കറ്റിൽ ഒത്തു ചേർന്ന മനുകൃഷ്ണനും കൃഷ്ണദേവനും ചേർന്നാണ് സ്കോർ 170ൽ എത്തിച്ചത്. മനു കൃഷണൻ വെറും 12 പന്തുകളിൽ 26 റൺസ് നേടി. കൃഷ്ണദേവൻ 10 പന്തുകളിൽ 20 റൺസെടുത്തു.19 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി രാഹുൽ ചന്ദ്രനും മൂന്ന് വിക്കറ്റുകളും ജലജ് സക്സേന രണ്ട് വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. വിജയത്തോടെ കാലിക്കറ്റിന് നാല് പോയിൻ്റായി.
Also Read: അവസാന പന്ത് വരെ ആവേശം, സഞ്ജുവിൻ്റെ വെടിക്കെട്ടിന് തൃശൂരിൻ്റെ തിരിച്ചടി; കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സിന് ആദ്യ തോൽവി - KCL 2025
Also Read: ഒന്പത് സിക്സറുകള്, 46 പന്തില് 89; തൃശൂർ ടൈറ്റൻസിനെതിരെ തകര്ത്താടി സഞ്ജു, കൊച്ചിക്ക് മികച്ച സ്കോര് - SANJU SAMSON KCL 2025 HIGHLIGHTS