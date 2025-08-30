ETV Bharat / sports

സൽമാൻ നിസാറിൻ്റെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്; ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസിനെ തോൽപിച്ച് കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ് സ്റ്റാർസ് - KCL MATCH REPORT

ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസിനെ 13 റൺസിനാണ് കാലിക്കറ്റ് തോൽപ്പിച്ചത്. 26 പന്തിൽ 86 റൺസെടുത്ത സൽമാൻ പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ചായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

Calicut Globe Stars Salman Nisar batting Trivandrum Royals KCL Kerala Cricket League
Salman Nisar's Explosive Hitting Powers Calicut to Victory in KCL (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 30, 2025 at 7:20 PM IST

2 Min Read

തിരുവനന്തപുരം: സൽമാൻ നിസാറിൻ്റെ ഉജ്ജ്വല പ്രകടനത്തിൻ്റെ മികവിൽ കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൽ (കെസിഎൽ) ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസിനെ തോൽപിച്ച് കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ് സ്റ്റാർസ്. 13 റൺസിനായിരുന്നു കാലിക്കറ്റിൻ്റെ വിജയം. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത കാലിക്കറ്റ് 20 ഓവറിൽ 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 186 റൺസെടുത്തപ്പോൾ, മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ റോയൽസ് 173 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. 26 പന്തിൽ 86 റൺസെടുത്ത സൽമാൻ നിസാർ പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. വിജയത്തോടെ 8 പോയിൻ്റുമായി കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ് സ്റ്റാർസ് പോയിൻ്റ് പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മുന്നേറി.

മികച്ചൊരു തുടക്കമില്ലാതിരുന്ന കാലിക്കറ്റിനെ അജ്നാസിൻ്റെ ചെറുത്ത് നിൽപും സൽമാൻ്റെ തകർപ്പൻ ബാറ്റിങ്ങുമാണ് വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിലെ പോലെതന്നെ ഓപ്പണർമാരായ പ്രീതിഷ് പവനും (7), രോഹൻ കുന്നുമ്മലും (11) നിരാശപ്പെടുത്തി. തുടർന്നെത്തിയ അഖിൽ സ്കറിയയും സച്ചിൻ സുരേഷും ചെറിയ സ്കോറുകൾക്ക് പുറത്തായതോടെ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 76 റൺസെന്ന നിലയിലായി കാലിക്കറ്റ്. എന്നാൽ ഒരറ്റത്ത് ഉറച്ചുനിന്ന് ബാറ്റ് ചെയ്ത അജ്നാസ് 50 പന്തിൽ 51 റൺസെടുത്തു.

സൽമാൻ്റെ വെടിക്കെട്ട് ഇന്നിങ്സ്

അജ്നാസ് പുറത്തായ ശേഷം ക്രീസിലെത്തിയ സൽമാൻ നിസാർ കളി മുഴുവൻ മാറ്റിമറിച്ചു. ബേസിൽ തമ്പി എറിഞ്ഞ 19-ാം ഓവറിലെ ആദ്യ അഞ്ച് പന്തുകളും സൽമാൻ സിക്സർ പറത്തി. അവസാന പന്തിൽ സിംഗിൾ നേടി സ്ട്രൈക്ക് നിലനിർത്തി. അടുത്ത ഓവറിൽ അഭിജിത്ത് പ്രവീണിൻ്റെ എല്ലാ പന്തുകളും സൽമാൻ സിക്സറടിച്ച് പറത്തി. നോ ബോളും വൈഡും കൂടി പിറന്നതോടെ അവസാന ഓവറിൽ മാത്രം കാലിക്കറ്റ് 40 റൺസ് നേടി. അങ്ങനെ അവസാന രണ്ട് ഓവറുകളിൽ 71 റൺസെടുത്ത സൽമാൻ, ടീം സ്കോർ 186-ൽ എത്തിച്ചു. റോയൽസിനുവേണ്ടി എം നിഖിലും ആസിഫ് സലാമും 2 വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.

റോയൽസ് ബാറ്റിങ്

മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ റോയൽസിൻ്റെ തുടക്കവും മികച്ചതായിരുന്നില്ല. വിഷ്ണുരാജ് (12), റിയ ബഷീർ (25), ക്യാപ്റ്റൻ കൃഷ്ണപ്രസാദ് (18) എന്നിവർ വേഗം പുറത്തായി. സഞ്ജീവ് സതീശൻ 23 പന്തിൽ 34 റൺസും അബ്ദുൽ ബാസിദ് 11 പന്തിൽ 22 റൺസുമെടുത്ത് ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. അവസാന ഓവറുകളിൽ 9 പന്തിൽ നിന്ന് 23 റൺസ് നേടിയ ബേസിൽ തമ്പിയുടെ പ്രകടനം മത്സരം അവസാന ഓവർ വരെ നീട്ടി. എന്നാൽ റോയൽസിൻ്റെ മറുപടി 173 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു. കാലിക്കറ്റിനുവേണ്ടി അഖിൽ സ്കറിയ 3 വിക്കറ്റും ഹരികൃഷ്ണൻ, ഇബ്നുൽ അഫ്താബ് എന്നിവർ 2 വിക്കറ്റ് വീതവും നേടി.

Also Read:- 'ആർസിബി കെയേഴ്‌സ്'; ബെംഗളൂരു ദുരന്തത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 25 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം

തിരുവനന്തപുരം: സൽമാൻ നിസാറിൻ്റെ ഉജ്ജ്വല പ്രകടനത്തിൻ്റെ മികവിൽ കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൽ (കെസിഎൽ) ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസിനെ തോൽപിച്ച് കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ് സ്റ്റാർസ്. 13 റൺസിനായിരുന്നു കാലിക്കറ്റിൻ്റെ വിജയം. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത കാലിക്കറ്റ് 20 ഓവറിൽ 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 186 റൺസെടുത്തപ്പോൾ, മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ റോയൽസ് 173 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. 26 പന്തിൽ 86 റൺസെടുത്ത സൽമാൻ നിസാർ പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. വിജയത്തോടെ 8 പോയിൻ്റുമായി കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ് സ്റ്റാർസ് പോയിൻ്റ് പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മുന്നേറി.

മികച്ചൊരു തുടക്കമില്ലാതിരുന്ന കാലിക്കറ്റിനെ അജ്നാസിൻ്റെ ചെറുത്ത് നിൽപും സൽമാൻ്റെ തകർപ്പൻ ബാറ്റിങ്ങുമാണ് വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിലെ പോലെതന്നെ ഓപ്പണർമാരായ പ്രീതിഷ് പവനും (7), രോഹൻ കുന്നുമ്മലും (11) നിരാശപ്പെടുത്തി. തുടർന്നെത്തിയ അഖിൽ സ്കറിയയും സച്ചിൻ സുരേഷും ചെറിയ സ്കോറുകൾക്ക് പുറത്തായതോടെ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 76 റൺസെന്ന നിലയിലായി കാലിക്കറ്റ്. എന്നാൽ ഒരറ്റത്ത് ഉറച്ചുനിന്ന് ബാറ്റ് ചെയ്ത അജ്നാസ് 50 പന്തിൽ 51 റൺസെടുത്തു.

സൽമാൻ്റെ വെടിക്കെട്ട് ഇന്നിങ്സ്

അജ്നാസ് പുറത്തായ ശേഷം ക്രീസിലെത്തിയ സൽമാൻ നിസാർ കളി മുഴുവൻ മാറ്റിമറിച്ചു. ബേസിൽ തമ്പി എറിഞ്ഞ 19-ാം ഓവറിലെ ആദ്യ അഞ്ച് പന്തുകളും സൽമാൻ സിക്സർ പറത്തി. അവസാന പന്തിൽ സിംഗിൾ നേടി സ്ട്രൈക്ക് നിലനിർത്തി. അടുത്ത ഓവറിൽ അഭിജിത്ത് പ്രവീണിൻ്റെ എല്ലാ പന്തുകളും സൽമാൻ സിക്സറടിച്ച് പറത്തി. നോ ബോളും വൈഡും കൂടി പിറന്നതോടെ അവസാന ഓവറിൽ മാത്രം കാലിക്കറ്റ് 40 റൺസ് നേടി. അങ്ങനെ അവസാന രണ്ട് ഓവറുകളിൽ 71 റൺസെടുത്ത സൽമാൻ, ടീം സ്കോർ 186-ൽ എത്തിച്ചു. റോയൽസിനുവേണ്ടി എം നിഖിലും ആസിഫ് സലാമും 2 വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.

റോയൽസ് ബാറ്റിങ്

മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ റോയൽസിൻ്റെ തുടക്കവും മികച്ചതായിരുന്നില്ല. വിഷ്ണുരാജ് (12), റിയ ബഷീർ (25), ക്യാപ്റ്റൻ കൃഷ്ണപ്രസാദ് (18) എന്നിവർ വേഗം പുറത്തായി. സഞ്ജീവ് സതീശൻ 23 പന്തിൽ 34 റൺസും അബ്ദുൽ ബാസിദ് 11 പന്തിൽ 22 റൺസുമെടുത്ത് ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. അവസാന ഓവറുകളിൽ 9 പന്തിൽ നിന്ന് 23 റൺസ് നേടിയ ബേസിൽ തമ്പിയുടെ പ്രകടനം മത്സരം അവസാന ഓവർ വരെ നീട്ടി. എന്നാൽ റോയൽസിൻ്റെ മറുപടി 173 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു. കാലിക്കറ്റിനുവേണ്ടി അഖിൽ സ്കറിയ 3 വിക്കറ്റും ഹരികൃഷ്ണൻ, ഇബ്നുൽ അഫ്താബ് എന്നിവർ 2 വിക്കറ്റ് വീതവും നേടി.

Also Read:- 'ആർസിബി കെയേഴ്‌സ്'; ബെംഗളൂരു ദുരന്തത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 25 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം

For All Latest Updates

TAGGED:

CALICUT GLOBE STARSSALMAN NISAR BATTINGTRIVANDRUM ROYALS KCLKERALA CRICKET LEAGUEKCL MATCH REPORT

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അമേരിക്ക "കൈവിട്ടപ്പോള്‍" ജപ്പാനൊപ്പം, എഐ മുതല്‍ 68 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ നിക്ഷേപം വരെ, ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ ബന്ധം പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക്

അടച്ചു പൂട്ടലിൻ്റെ വക്കിൽ നിന്നും അംഗീകാരത്തിൻ്റെ നിറവിലേക്ക്; ദേശീയ അധ്യാപക പുരസ്‌കാര തിളക്കത്തിൽ കേരളത്തിലെ രണ്ട് അധ്യാപകർ

EXCLUSIVE | എന്‍ഐഎയ്‌ക്ക് പുതിയ വിഭാഗം; വിദേശ മണ്ണില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളുടെ വേരറുക്കുക ലക്ഷ്യം

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സെപ്‌തംബർ 7ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.