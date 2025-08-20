തിരുവനന്തപുരം: ബാറ്റിങ്ങിന് അനുകൂലമായ പിച്ചിൽ ബാറ്റർമാരുടെ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിന്റെ ഈ സീസണിൽ ടീമുകളുടെ വിജയമെന്ന് ടീം ക്യാപ്റ്റന്മാർ. കെസിഎൽ സീസൺ -2 വിന് മുന്നോടിയായി നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് അവർ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
മഴ മാറിനിന്നാൽ ആവേശകരമായ മത്സരങ്ങൾക്ക് ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമെന്ന് ക്യാപ്റ്റൻമാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഓൾ റൗണ്ട് പ്രകടനങ്ങൾ ടീമുകൾക്ക് നിർണായകമാകുമെന്നും എല്ലാ ടീമുകളും തുല്യശക്തികളായതുകൊണ്ട് പ്രവചനാതീതമായിരിക്കും ഓരോ മത്സരവുമെന്നും ക്യാപ്റ്റന്മാർ പറഞ്ഞു.
കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിന്റെ രണ്ടാം സീസണ് നാളെ കൊടിയേറുമ്പോള് തിരുവനന്തപുരം കാര്യവട്ടത്തെ ഗ്രീന്ഫീല്ഡ് സ്റ്റേഡിയത്തില് നാളെ സജ്ഞു സാംസണും കളത്തിലിറങ്ങുമെന്ന് കൊച്ചി ബ്ലു ടൈഗേഴ്സ് ക്യാപ്റ്റന് സാലി സാംസണ് പറഞ്ഞു.
നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 ന് ഏരീസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്സും കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ്സ്റ്റാഴ്സും തമ്മില് നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിന് ശേഷം വൈകിട്ട് 7.30 ന് അദാനി ട്രിവാന്ഡ്രം റോയല്സും കൊച്ചി ബ്ലു ടൈഗേഴ്സും തമ്മില് നടക്കുന്ന മത്സരത്തിലാകും സജ്ഞു സാംസണ് ക്രീസിലെത്തുക. സെപ്റ്റംബര് 9 ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഏഷ്യ കപ്പിലെ ഇന്ത്യന് ടീമില് കളിക്കുന്ന സഞ്ജു കെസിഎല്ലിലെ ആദ്യ മത്സരങ്ങളില് പങ്കെടുക്കുമെന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിയ വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് സാലി സാംസണ് വ്യക്തമാക്കി.
ആദ്യസീസണിലെ ജേതാക്കളായ കൊല്ലത്തിന് കൂടുതൽ കരുത്ത് പകരുന്നത് മികച്ച സ്പിന്നർമാരായിരിക്കുമെന്ന് ഏരീസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്സ് ക്യാപ്റ്റൻ സച്ചിൻ ബേബി വ്യക്തമാക്കി. കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് തുടങ്ങിയതോടെ കേരളത്തില് നിന്നുള്ള ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങള് വര്ധിച്ചെന്നും സച്ചിന് ബേബി പറഞ്ഞു.
ആദ്യ സീസണില് തന്നെ കെസിഎല്ലിന് ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികള്ക്കിടയില് സ്ഥാനം പിടിക്കാനായി. വളര്ന്നു വരുന്ന പ്ലെയര്മാര്ക്ക് വലിയ ജന പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിവുള്ള താരങ്ങളെ വീണ്ടും കളിക്കളത്തിലേക്ക് ആകര്ഷിക്കാന് കെസിഎല്ലിന് കഴിഞ്ഞു. പ്രൊഫഷണല് ക്രിക്കറ്റ് മേഖലയിലേക്ക് താനെത്തിയപ്പോള് പല സീനിയര് താരങ്ങളും അവസരം ലഭിക്കാതെ അലയുന്ന കാഴ്ച താന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തില് അവസരങ്ങള് കുറവായത് കൊണ്ടു പുറത്തു പോയാണ് പല സീനിയര് താരങ്ങളും മുന്പ് ലീഗ് മത്സരങ്ങളില് പങ്കെടുത്തിരുന്നത്.
ദുബായില് പോയാല് അവിടെയുള്ള മലയാളി താരങ്ങളെ വെച്ചു ഒരു ടീം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാന് കഴിയുമായിരുന്നു. പല സീനിയര് താരങ്ങളും കടല് കടന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് കെ സി എല് വന്നപ്പോള് ഈ സാഹചര്യം മാറിയെന്നും സച്ചിന് ബേബി പറഞ്ഞു.
ആലപ്പി റിപ്പിൾസ് ഓൾ റൗണ്ട് പ്രകടനം കാഴ്ച്ച വെയ്ക്കാൻ കരുത്തുള്ള ടീമാണന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീനും കളിയുടെ ഗതിയെ തിരിച്ചു വിടാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ടീമാണ് തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ് എന്നും ക്യാപ്റ്റൻ സിജോ മോൻ ജോസഫും പറഞ്ഞു. മികച്ച ബൗളിങ് നിരയും ഇത്തവണ ടീമിന് കൂടുതൽ കരുത്തു പകരുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
എല്ലാ അർഥത്തിലും ഒരു ബാലൻസിങ് ടീമായിട്ടാണ് ഇത്തവണ ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസ് എത്തുന്നതെന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ കൃഷ്ണ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.
ബാറ്റിങ്ങിനൊപ്പം തന്നെ മികച്ച ബൗളിങ് നിരയും ടീമിന്റെ ശക്തിയാണ്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ നഷ്ടമായ കിരീടം ഇത്തവണ സ്വന്തമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ്സ്റ്റാർസ് നായകൻ രോഹൻ കുന്നുമ്മൽ പറഞ്ഞു. സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതിനാൽ കെ.സി.എൽ. മത്സരങ്ങൾ രാജ്യം മുഴുവൻ ചർച്ചയാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും കാപ്റ്റൻമാർ പങ്കുവെച്ചു.ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് ഉൾപ്പെടെ വഴിതുറക്കാൻ കെസിഎൽ. സഹായിക്കുമെന്ന് താരങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ.
