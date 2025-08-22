ETV Bharat / sports

തിരുവനന്തപുരം: കെസിഎല്‍ രണ്ടാം സീസന്‍റെ രണ്ടാം ദിവസമായ ഇന്ന് രണ്ട് മത്സരങ്ങളാണ് തിരുവനന്തപുരം കാര്യവട്ടം ഗ്രീന്‍ഫീല്‍ഡ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ അരങ്ങേറുക. ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30ന് നടക്കുന്ന ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ ആലപ്പി റിപ്പിള്‍സ് തൃശൂര്‍ ടൈറ്റന്‍സിനെ നേരിടും. വൈകിട്ട് 6.45ന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തില്‍ കൊല്ലം സെയിലേഴ്‌സ് ട്രിവാണ്‍ഡ്രം റോയല്‍സിനെയാകും നേരിടുക.

ആലപ്പി റിപ്പിള്‍സ്

കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ ടീമിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നവരില്‍ നാല് പേര്‍ മാത്രമാണ് ഇത്തവണത്തെ നിരയിലുള്ളത്. ക്യാപ്റ്റന്‍ മൊഹമ്മദ് അസറുദ്ദീന്‍റെയും ജലജ് സക്‌സേനയുടെയും പരിചയ സമ്പത്ത് ടീമിന് കരുത്താകും. അക്ഷയ് ചന്ദ്രന്‍, അക്ഷയ് ടി കെ തുടങ്ങിയ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍മാരും അനൂജ് ജോതിന്‍, അരുണ്‍ കെഎ തുടങ്ങിയ ബാറ്റര്‍മാരുടെ നിരയും ആലപ്പി റിപ്പിള്‍സിന്‍റെ പ്രതീക്ഷയാണ്. ബേസില്‍ എന്‍പിയും രാഹുല്‍ ചന്ദ്രനുമായിരിക്കും ബൗളിങ് നിരയ്ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കുക.

തൃശൂര്‍ ടൈറ്റന്‍സ്

അതേസമയം ടൂര്‍ണമെന്‍റിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്ന തൃശൂര്‍ ടൈറ്റന്‍സ് കഴിഞ്ഞ സീസണേക്കാള്‍ കരുത്തുറ്റ ടീമുമായാണ് കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. കേരളത്തിന്‍റെ മുന്‍ രഞ്ജി ക്യാപ്റ്റന്‍ സിജോമോന്‍ ജോസഫാണാണ് ടീമിനെ നയിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടം കാഴ്‌ചവച്ച വിഷ്‌ണു മേനോന്‍, ആനന്ദ് കൃഷ്‌ണന്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് പുറമേ അക്ഷയ് മനോഹര്‍, വരുണ്‍ നായനാര്‍, അഹ്‌മദ് ഇമ്രാന്‍, ഷോണ്‍ റോജര്‍ എന്നിവരടങ്ങുന്ന കരുത്തുറ്റ ബാറ്റിങ് നിരയാണ് തൃശൂരിന്‍റേത് . ടൂര്‍ണ്ണമെന്‍റിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമായ രോഹിത് കെ ആറും ഇന്ന് കളത്തിലിറങ്ങുമെന്ന് കെ സി എല്‍ പബ്ലിക്ക് റിലേഷന്‍സ് വിഭാഗം അറിയിച്ചു.

ജയം തുടരാന്‍ ഏരീസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്‌സ്, തിരിച്ചുവരവിന് ട്രിവാന്‍ഡ്രം റോയല്‍സ്

ആദ്യ മത്സരത്തിലെ വിജയത്തിന്‍റെ ആത്മവിശ്വാസവുമായാകും ഇന്ന് 6.45 മണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ ഏരീസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്‌സെത്തുക. അതേസമയം ആദ്യ പരാജയത്തിന് ശേഷം ടൂര്‍ണമെന്‍റില്‍ തിരിച്ചു വരവ് ലക്ഷ്യമിട്ടാകും അദാനി ട്രിവാന്‍ഡ്രം റോയല്‍സ് ഇന്നു കളിക്കാനിറങ്ങുക. ശക്തമായ ബാറ്റിങ് നിരയുണ്ടായിട്ടും അപ്രതീക്ഷിതമായ റണ്ണൗട്ടുകളളായിരുന്നു ഇന്നലെ കൊച്ചി ബ്ലു ടൈഗേഴ്‌സുമായുള്ള മത്സരത്തില്‍ ട്രിവാന്‍ഡ്രം റോയല്‍സിന് തിരിച്ചടിയായത്.

