ഫൈനലിൽ കൊല്ലം സെയിലേഴ്സാണ് കൊച്ചിയുടെ എതിരാളി.
Published : September 6, 2025 at 9:26 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗില് കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. സെമി മത്സരത്തില് കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ് സ്റ്റാർസിനെ 15 റൺസിന് വീഴ്ത്തിയാണ് കൊച്ചി മുന്നേറിയത്. ഫൈനലിൽ കൊല്ലം സെയിലേഴ്സാണ് കൊച്ചിയുടെ എതിരാളി. ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ കൊച്ചി 20 ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 186 റൺസെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ കാലിക്കറ്റിന് 20 ഓവറിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 171 റൺസ് മാത്രമാണ് നേടാനായത്. മുഹമ്മദ് ആഷിഖാണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തുടക്കത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ച കൊച്ചിയുടെ ഇന്നിങ്സ് ഇടയ്ക്ക് മന്ദഗതിയിലായി. എന്നാൽ അവസാന ഓവറുകളിൽ വീണ്ടും കൂറ്റൻ ഷോട്ടുകൾ വന്നതോടെ മികച്ചൊരു സ്കോറിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു. വിനൂപ് മനോഹരനും വിപുൽ ശക്തിയായിരുന്നു കൊച്ചിയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇന്നിങ്സ് തുറന്നത്. രണ്ടാം ഓവറിൽ അൻഫലിനെതിരെ തുടരെ നാല് ഫോറുകൾ നേടിയാണ് വിപുൽ കൊച്ചിയുടെ സ്കോറിങ്ങിന് തുടക്കമിട്ടത്. എന്നാൽ അഞ്ചാം ഓവറിൽ വിനൂപിനേയും ഷാനുവിനെയും പുറത്താക്കി മനു കൃഷ്ണന് കാലിക്കറ്റിന് ആദ്യ ബ്രേക് ത്രൂ സമ്മാനിച്ചു. വിനൂപ് 16ഉം മൊഹമ്മദ് ഷാനു ഒരുണ്ണെടുത്തും മടങ്ങി.
പത്താം ഓവറിൽ കൊച്ചിയ്ക്ക് വീണ്ടും രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായി. 37 റൺസെടുത്ത വിപുൽ ശക്തിയെയും സാലി സാംസനെയും ഹരികൃഷ്ണ മടക്കി. തുടർന്ന് അജീഷിനും മൊഹമ്മദ് ആഷിക്കിനുമൊപ്പം നിഖിൽ തോട്ടത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകെട്ടുകളാണ് കൊച്ചിയെ മികച്ച സ്കോറിലെത്തിച്ചത്. അജീഷ് 24ഉം, മുഹമ്മദ് ആഷിഖ് രണ്ട് ഫോറും മൂന്ന് സിക്സുമടക്കം 31 റൺസും നേടി. ഒരു ഫോറും ഏഴ് സിക്സുമടക്കം 64 റൺസുമായി നിഖിൽ പുറത്താകാതെ നിന്നു. കാലിക്കറ്റിന് വേണ്ടി മനു കൃഷ്ണനും ഇബ്നുല് അഫ്താബും ഹരികൃഷ്ണനും രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീതം വീഴ്ത്തി.
Ashique lights up the game! 🔥— Kerala Cricket League (@KCL_t20) September 5, 2025
Muhammad Ashique’s late fireworks of 30 off 10 and a deadly 3-fer in the second innings earns him the Player of the Match! 💪#KCLSeason2 #KCL2025 pic.twitter.com/sGoCzMGpIB
മറുപടി ബാറ്റിങ്ങില് കാലിക്കറ്റിന് ഒൻപത് റൺസെടുത്ത രോഹൻ കുന്നുമ്മലിൻ്റെ വിക്കറ്റ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നഷ്ടമായി. 12 പന്തുകളിൽ 23 റൺസ് നേടിയ അമീർഷായെ കെ എം ആസിഫ് ക്ലീൻ ബൗൾഡാക്കി. വൈകാതെ 15 റൺസുമായി അജ്നാനും മടങ്ങി. അഖിൽ സ്കറിയയും അൻഫലും ചേർന്ന് നാലാം വിക്കറ്റിൽ 39 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ 13ആം ഓവറിൽ അൻഫലിനെയും സച്ചിൻ സുരേഷിനെയും പുറത്താക്കി ആഷിഖ് കളിയുടെ ഗതി കൊച്ചിയ്ക്ക് അനുകൂലമാക്കി.
തുടർന്നെത്തിയ കൃഷ്ണദേവന് പതിവു പോലെ തകർത്തടിച്ച് മുന്നേറി. 13 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 26 റൺസ് നേടിയ താരം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കൊച്ചി ആരാധകരുടെ സമ്മർദ്ദമുയർത്തി. അതിനിടെ ബൗണ്ടറിക്കരികിൽ നിന്നുള്ള ആഷിഖിൻ്റെ ഡയറക്ട് ത്രോയിൽ കൃഷ്ണദേവ റണ്ണൌട്ടാകുമ്പോൾ കൊച്ചിയ്ക്ക് വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴിയൊരുങ്ങി. ഇരുപതാം ഓവറിൽ ഒരു ഫോറും മൂന്ന് സിക്സും നേടിയ അഖിൽ അവസാനം വരെ ജയിപ്പിക്കാന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കാലിക്കറ്റിൻ്റെ മറുപടി 171 അവസാനിച്ചു. 37 പന്തുകളിൽ 72 റൺസുമായി അഖിൽ പുറത്താകാതെ നിന്നു. മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ മൊഹമ്മദ് ആഷിഖാണ് കൊച്ചി ബൌളിങ് നിരയിൽ തിളങ്ങിയത്.
Muhammad Ashique changed the match with a dagger run-out! 😱💥#KCLSeason2 #KCL2025 pic.twitter.com/1YW5DENuHz— Kerala Cricket League (@KCL_t20) September 5, 2025
- Also Read: തൃശൂരിനെ തകർത്തെറിഞ്ഞു; കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന് അങ്കം കുറിച്ച് കൊല്ലം സെയിലേഴ്സ്
- Also Read:ഒരേയൊരു ബ്രസീൽ..! ചിലിയെ ഞെട്ടിച്ചു, ലാറ്റിനമേരിക്കൻ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ മികച്ച വിജയം - BRAZIL VS CHILE WORLD CUP QUALIFIER
- Also Read:യാ മോനേ..! അവസാന ഹോം മാച്ചില് മെസ്സിക്ക് ഇരട്ടഗോള്; കണ്ണീരണിഞ്ഞ് താരം, അര്ജന്റീനയ്ക്ക് മിന്നും ജയം - MESSI EMOTIONAL ARGENTINA MATCH