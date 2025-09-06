കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നാളെ വൈകിട്ട് 6.30നാണ് ഫൈനൽ.
Published : September 6, 2025 at 2:54 PM IST
രണ്ടാഴ്ചയിലേറെയായി നീണ്ടുനിന്ന കേരള ക്രിക്കറ്റ് ഉത്സവത്തിന് കലാശക്കൊട്ട്. കെസിഎൽ രണ്ടാം പതിപ്പ് കിരീടപ്പോരാട്ടത്തില് കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സും കൊല്ലം സെയിലേഴ്സും തമ്മില് ഏറ്റുമുട്ടും. തിരുവനന്തപുരം കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നാളെ വൈകിട്ട് 6.30നാണ് മത്സരം. കളിച്ച പത്ത് മത്സരങ്ങളില് എട്ടും ജയിച്ചായിരുന്നു കൊച്ചി ഫൈനൽ ബെര്ത്ത് ഉറപ്പിച്ചത്. കാലിക്കറ്റിനെ 15 റൺസിന് സെമിയിൽ തോല്പ്പിച്ചാണ് കൊച്ചി കലാശപ്പോരിന് ഇറങ്ങുന്നത്.
ഏഷ്യാ കപ്പിനായി ദുബായില് ദേശീയ ടീമിനൊപ്പം ചേർന്ന സൂപ്പര് താരം സഞ്ജു സാംസണിന്റെ അഭാവം കൊച്ചിയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ്. സഞ്ജുവില്ലാതെ നേടിയ സമീപ വിജയങ്ങൾ ടീമിന് ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്നുമുണ്ട്. സെമിയിലൊഴികെ മറ്റ് മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം വിനൂപ് മനോഹരൻ നല്കി തകർപ്പൻ തുടക്കങ്ങളാണ് ടീമിൻ്റെ വിജയത്തിൽ നിർണ്ണായകമായത്. 11 ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്നായി 344 റൺസെടുത്ത വിനൂപ് ബാറ്റിങ് പട്ടികയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണ്.
മുഹമ്മദ് ഷാനുവും നിഖിൽ തോട്ടത്തും സാലി സാംസനും അടങ്ങുന്ന മധ്യനിരയും ശക്തമാണ്. കൂടാതെ ആൽഫി ഫ്രാൻസിസ് ജോണും ജോബിൻ ജോബിയും ആഷിഖും ജെറിൻ പി എസുമടങ്ങിയ ഓൾ റൗണ്ടർമാരായിരുന്നു ടീമിനെ മിക്ക മത്സരങ്ങളിലും കരകയറ്റിയത്. ബൗളിങ്ങിൽ കെ എം ആസിഫാണ് ടീമിൻ്റെ കരുത്ത്. വെറും ഏഴ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 14 വിക്കറ്റുകളുമായി ബൗളർമാില് നാലാമതാണ് ആസിഫ്. അവസാന മത്സരങ്ങളിൽ പി കെ മിഥുനും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
മറുവശത്ത് പത്ത് മത്സരങ്ങളില് അഞ്ചെണ്ണം ജയിച്ച് മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി സെമിയിലേക്ക് മുന്നേറിയ ടീമാണ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്സ്. എന്നാൽ സെമിയിൽ എതിരാളികളായ തൃശൂരിനെ നിഷ്പ്രഭരാക്കി, പത്ത് വിക്കറ്റിൻ്റെ ആധികാരിക വിജയമായിരുന്നു കൊല്ലം സ്വന്തമാക്കിയത്.
Final Bound! ⚔️— Kerala Cricket League (@KCL_t20) September 5, 2025
The Aries Kollam Sailors aren’t done yet… the throne is still theirs to defend. 👑🌊#KCLSeason2 #KCL2025 pic.twitter.com/mPcTBfcfkQ
അഖിൽ സ്ഖറിയ കഴിഞ്ഞാൽ ടൂർണ്ണമെൻ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റുകൾ നേടിയത് കൊല്ലത്തിൻ്റെ അമൽ എ ജിയാണ്. 16 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ അമലായിരുന്നു സെമിയിൽ തൃശൂരിനെതിരെ പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് സ്വന്തമാക്കിയത്. അമലിനൊപ്പം പവൻ രാജും ഷറഫുദ്ദീനും വിജയ് വിശ്വനാഥും അജയഘോഷും എം എസ് അഖിലുമടങ്ങുന്നതാണ് ബൗളിങ് നിര. ബാറ്റിങ്ങിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കളി ജയിപ്പിക്കാൻ പോന്നവരാണ് ആദ്യ നാല് താരങ്ങളും. അഭിഷേക് ജെ നായർ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മത്സരങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി ഫോം നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്. സച്ചിൻ ബേബിയും വിഷ്ണു വിനോദും കൂറ്റനടകളിലൂടെ സ്കോറുയർത്താൻ കഴിയുന്നവരാണ് . ഭരത് സൂര്യയും വത്സൽ ഗോവിന്ദും കൂടി ചേരുമ്പോൾ അതിശക്തമായ ബാറ്റിങ് നിരയാണ് കൊല്ലത്തിൻ്റേത്. കരുത്തുറ്റ രണ്ട് ടീമുകളാണ് ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ നേർക്കുനേരെത്തുന്നത്.
