ETV Bharat / sports

കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിന് നാളെ കലാശക്കൊട്ട്; കിരീടപ്പോരില്‍ കൊച്ചിയും കൊല്ലവും നേര്‍ക്കുനേര്‍

കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നാളെ വൈകിട്ട് 6.30നാണ് ഫൈനൽ.

KCL 2025 Final
KCL 2025 Final (KCA)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 6, 2025 at 2:54 PM IST

2 Min Read

രണ്ടാഴ്‌ചയിലേറെയായി നീണ്ടുനിന്ന കേരള ക്രിക്കറ്റ് ഉത്സവത്തിന് കലാശക്കൊട്ട്. കെസിഎൽ രണ്ടാം പതിപ്പ് കിരീടപ്പോരാട്ടത്തില്‍ കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്‌സും കൊല്ലം സെയിലേഴ്‌സും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടും. തിരുവനന്തപുരം കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നാളെ വൈകിട്ട് 6.30നാണ് മത്സരം. കളിച്ച പത്ത് മത്സരങ്ങളില്‍ എട്ടും ജയിച്ചായിരുന്നു കൊച്ചി ഫൈനൽ ബെര്‍ത്ത് ഉറപ്പിച്ചത്. കാലിക്കറ്റിനെ 15 റൺസിന് സെമിയിൽ തോല്‍പ്പിച്ചാണ് കൊച്ചി കലാശപ്പോരിന് ഇറങ്ങുന്നത്.

ഏഷ്യാ കപ്പിനായി ദുബായില്‍ ദേശീയ ടീമിനൊപ്പം ചേർന്ന സൂപ്പര്‍ താരം സഞ്ജു സാംസണിന്‍റെ അഭാവം കൊച്ചിയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ്. സഞ്ജുവില്ലാതെ നേടിയ സമീപ വിജയങ്ങൾ ടീമിന് ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്നുമുണ്ട്. സെമിയിലൊഴികെ മറ്റ് മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം വിനൂപ് മനോഹരൻ നല്‍കി തകർപ്പൻ തുടക്കങ്ങളാണ് ടീമിൻ്റെ വിജയത്തിൽ നിർണ്ണായകമായത്. 11 ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്നായി 344 റൺസെടുത്ത വിനൂപ് ബാറ്റിങ് പട്ടികയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മുഹമ്മദ് ഷാനുവും നിഖിൽ തോട്ടത്തും സാലി സാംസനും അടങ്ങുന്ന മധ്യനിരയും ശക്തമാണ്. കൂടാതെ ആൽഫി ഫ്രാൻസിസ് ജോണും ജോബിൻ ജോബിയും ആഷിഖും ജെറിൻ പി എസുമടങ്ങിയ ഓൾ റൗണ്ടർമാരായിരുന്നു ടീമിനെ മിക്ക മത്സരങ്ങളിലും കരകയറ്റിയത്. ബൗളിങ്ങിൽ കെ എം ആസിഫാണ് ടീമിൻ്റെ കരുത്ത്. വെറും ഏഴ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 14 വിക്കറ്റുകളുമായി ബൗളർമാില്‍ നാലാമതാണ് ആസിഫ്. അവസാന മത്സരങ്ങളിൽ പി കെ മിഥുനും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

മറുവശത്ത് പത്ത് മത്സരങ്ങളില്‍ അഞ്ചെണ്ണം ജയിച്ച് മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി സെമിയിലേക്ക് മുന്നേറിയ ടീമാണ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്‌സ്. എന്നാൽ സെമിയിൽ എതിരാളികളായ തൃശൂരിനെ നിഷ്പ്രഭരാക്കി, പത്ത് വിക്കറ്റിൻ്റെ ആധികാരിക വിജയമായിരുന്നു കൊല്ലം സ്വന്തമാക്കിയത്.

അഖിൽ സ്‌ഖറിയ കഴിഞ്ഞാൽ ടൂർണ്ണമെൻ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റുകൾ നേടിയത് കൊല്ലത്തിൻ്റെ അമൽ എ ജിയാണ്. 16 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ അമലായിരുന്നു സെമിയിൽ തൃശൂരിനെതിരെ പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് സ്വന്തമാക്കിയത്. അമലിനൊപ്പം പവൻ രാജും ഷറഫുദ്ദീനും വിജയ് വിശ്വനാഥും അജയഘോഷും എം എസ് അഖിലുമടങ്ങുന്നതാണ് ബൗളിങ് നിര. ബാറ്റിങ്ങിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കളി ജയിപ്പിക്കാൻ പോന്നവരാണ് ആദ്യ നാല് താരങ്ങളും. അഭിഷേക് ജെ നായർ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മത്സരങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി ഫോം നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്. സച്ചിൻ ബേബിയും വിഷ്‌ണു വിനോദും കൂറ്റനടകളിലൂടെ സ്കോറുയർത്താൻ കഴിയുന്നവരാണ് . ഭരത് സൂര്യയും വത്സൽ ഗോവിന്ദും കൂടി ചേരുമ്പോൾ അതിശക്തമായ ബാറ്റിങ് നിരയാണ് കൊല്ലത്തിൻ്റേത്. കരുത്തുറ്റ രണ്ട് ടീമുകളാണ് ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ നേർക്കുനേരെത്തുന്നത്.

  1. Also Read: സുവാരസ് മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല; കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫിന്‍റെ മുഖത്ത് തുപ്പിയതില്‍ ആറ് മത്സരങ്ങളിൽ വിലക്കി
  2. Also Read:യുഎസ് ഓപ്പണ്‍ സെമിയില്‍ ജോക്കോവിച്ച് വീണു; കലാശപ്പോരാട്ടത്തില്‍ അൽകാരസും സിന്നറും ഏറ്റുമുട്ടും
  3. Also Read:ഏഷ്യാ കപ്പ് ഹോക്കിയില്‍ ചൈനയെ ഇന്ന് തളച്ചാല്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് ഫൈനൽ ടിക്കറ്റ്; മലേഷ്യ കൊറിയയെ നേരിടും
  4. Also Read:തൃശൂരിനെ തകർത്തെറിഞ്ഞു; കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന് അങ്കം കുറിച്ച് കൊല്ലം സെയിലേഴ്‌സ്

For All Latest Updates

TAGGED:

KOCHI BLUE TIGERS VS KOLLAM SAILORSKCL FINAL PREVIEWKERALA CRICKET LEAGUEകേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ്KCL 2025 FINAL MATCH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പതിവായി കുതിര കുളമ്പടി; കാടിനുള്ളിലൂടെ കുതിച്ചു പായുന്ന മൂന്നാം ക്ലാസുകാരന്‍

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സെപ്‌തംബർ 7ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ആളിക്കത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന് വിപത്ത്, അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊല്ലാൻ പോലും മടിയില്ല; കണക്കുകള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നത്

ഒരാഴ്‌ചക്കിടെ സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത് 2,680 രൂപ; പൊന്നുംവിലയ്‌ക്ക് പുറകിലെന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.