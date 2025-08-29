തിരുവനന്തപുരം: കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗില് ആലപ്പി റിപ്പിൾസിന് അപ്രതീക്ഷിത ജയം. ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തില് കൊല്ലം സെയിലേഴ്സിനെ രണ്ട് റൺസിന് തോല്പ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ആലപ്പി 20 ഓവറിൽ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 182 റൺസെടുത്തപ്പോള് മറുപടിയില് കൊല്ലത്തിന് ഒൻപത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 180 റൺസ് മാത്രമേ നേടാനായുള്ളു. മികച്ച ഔള്റൗണ്ടിങ് പ്രകടനത്തില് തിളങ്ങിയ മുഹമ്മദ് ഇനാനാണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച്.
മത്സരത്തില് ക്യാപ്റ്റൻ മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീനും ജലജ് സക്സേനയും ചേർന്ന് ആലപ്പിക്ക് മികച്ച തുടക്കമായിരുന്നു നല്കിയത്. ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റ് കൂട്ടുകെട്ടിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് 61 റൺസാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. അസറുദ്ദീൻ 24 റൺസെടുത്ത് പുറത്തായി. തുടർന്നെത്തിയ അഭിഷേക് പി നായരും മുഹമ്മദ് കൈഫും അക്ഷയ് ടി കെയും നിറം മങ്ങിയ പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവച്ചത്.
50 പന്തുകളിൽ ഒൻപത് ഫോറും നാല് സിക്സുമടക്കം 85 റൺസെടുത്ത ജലജ് സക്സേനയാണ് പിന്നീട് ടീമിന് കരുത്തായത്. വാലറ്റത്ത് പൊരുതിയ കെ എ അരുണും മുഹമ്മദ് ഇനാനുമാണ് ആലപ്പിയുടെ സ്കോർ 182ൽ എത്തിച്ചത്. ഒൻപത് പന്തുകളിൽ രണ്ട് ഫോറും രണ്ട് സിക്സുമടക്കം 21 റൺസാണ് ഇനാൻ തന്റെ അക്കൗണ്ടില് ചേര്ത്തത്. കൊല്ലത്തിന് വേണ്ടി ഷറഫുദ്ദീൻ, എം എസ് അഖിൽ, എ ജി അമൽ, അജയഘോഷ് എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.
മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ രണ്ടാം ഓവറിൽ തന്നെ അഭിഷേക് ജെ നായർ മടങ്ങി. പതിവ് ബാറ്റിങ് വെടിക്കെട്ടിന് തുടക്കമിട്ട വിഷ്ണു വിനോദിനെയും (22) സച്ചിൻ ബേബിയെയും (18) ഒരേ ഓവറിൽ തന്നെ രാഹുൽ ചന്ദ്രൻ മടക്കി. വത്സൽ ഗോവിന്ദ് 13ഉം എം എസ് അഖിൽ 14ഉം സച്ചിൻ പി.എസ് 18 ഉം രാഹുൽ ശർമ്മ 16ഉം റൺസ് നേടി മടങ്ങി. അവസാന ഓവറുകളിൽ കൂറ്റൻ അടികളുമായി ഷറഫുദ്ദീൻ കൊല്ലത്തിന് പ്രതീക്ഷ നല്കിയെങ്കിലും അവസാന ഓവറിലെ നാലാം പന്തിൽ താരവും പുറത്തായി.
What a night for the Ripples! 💙— Kerala Cricket League (@KCL_t20) August 28, 2025
Rahul Chandran’s triple strike and Mohammed Enaan’s big breakthrough in the last over tilted the tide, and shook the Sailors.
With grit, fire, and nerves of steel, Alleppey Ripples clinch their second victory of the season.#KCLSeason2 #KCL2025 pic.twitter.com/4eBpVrOAuH
22 പന്തുകളിൽ ഒരു ഫോറും അഞ്ച് സിക്സുമടക്കം 41 റൺസാണ് ഷറഫുദ്ദീൻ നേടിയത്. നാലോവറിൽ 26 റൺസ് വിട്ടു കൊടുത്ത് മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ രാഹുൽ ചന്ദ്രനാണ് ആലപ്പിയുടെ ബൗളിങ് നിരയിൽ കൂടുതൽ തിളങ്ങിയത്. നാലോവറിൽ 40 റൺസ് വഴങ്ങി മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ഇനാൻ്റെ പ്രകടനവും ശ്രദ്ധേയമായി. വിജയത്തോടെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് നാല് പോയിൻ്റുമായി ആലപ്പി റിപ്പിൾസ് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് മുന്നേറി.
Jalaj Saxena carves out a sensational 85 off 50 for the Ripples. 🌊 👏#KCLSeason2 #KCL2025 pic.twitter.com/kMLqfjOD4l— Kerala Cricket League (@KCL_t20) August 28, 2025