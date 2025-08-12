ETV Bharat / sports

വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക്, സെമിയടക്കം 5 മത്സരങ്ങള്‍; ബെംഗളൂരു ദുരന്തം ചിന്നസ്വാമിക്ക് തിരിച്ചടിയായി - WOMENS ODI CRICKET WORLD CUP

ബെംഗളൂരുവിലെ ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന മത്സരങ്ങളാണ് കാര്യവട്ടത്തേക്ക് മാറ്റുന്നത്.

INDIAN WOMENS CRICKET TEAM
INDIAN WOMENS CRICKET TEAM (BCCI/x)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 12, 2025 at 3:50 PM IST

ന്ത്യ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന വനിതാ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിന് തിരുവനന്തപുരം കാര്യവട്ടം ഗ്രീന്‍ഫീല്‍ഡ് സ്റ്റേഡിയം വേദിയാകുന്നു. ബെംഗളൂരുവിലെ ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന മത്സരങ്ങളാണ് കാര്യവട്ടത്തേക്ക് മാറ്റുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ല. ആര്‍സിബി വിജയാഘോഷത്തിനിടെയുണ്ടായ ദുരന്തത്തില്‍ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഇതേതുടര്‍ന്നാണ് കർണാടക സർക്കാർ അനുമതി നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചത്.

കാര്യവട്ടത്ത് അഞ്ച് മത്സരങ്ങള്‍

സെമിഫൈനല്‍ ഉള്‍പ്പെടെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളാണ് കാര്യവട്ടത്ത് നടക്കുക. ഒക്ടോബര്‍ മൂന്നിന് ഇംഗ്ലണ്ട് -ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മത്സരവും ഒക്ടോബര്‍ 26ന് ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലദേശ് മത്സരവും കാര്യവട്ടത്തു നടക്കം. പുറമേ ഒക്ടോബര്‍ 30ന് രണ്ടാം സെമിഫൈനലിനും കാര്യവട്ടം വേദിയൊരുക്കും. ടൂര്‍ണമെന്‍റിനു മുന്നോടിയായി സെപ്റ്റബര്‍ 25, 27 തീയതികളില്‍ സന്നാഹ മത്സരങ്ങളുമുണ്ട്.

RCB victory celebration disaster
RCB victory celebration disaster (IANS)

സന്നാഹ മത്സരങ്ങൾ:

  • സെപ്റ്റംബർ 25: ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക – ന്യൂസിലൻഡ്
  • സെപ്റ്റംബർ 27: ഇന്ത്യ – ന്യൂസിലൻഡ്

ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ:

  • ഒക്ടോബർ 3: ഇംഗ്ലണ്ട് – ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
  • ഒക്ടോബർ 26: ഇന്ത്യ – ബംഗ്ലാദേശ്
  • ഒക്ടോബർ 30: രണ്ടാം സെമിഫൈനൽ

ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ഉൾപ്പെടെ നഗരത്തിൽ ആദ്യം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന മത്സരങ്ങൾ ഇനി മറ്റ് വേദികളിലേക്ക് മാറ്റുമെന്ന് കർണാടക ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ (കെഎസ്‌സി‌എ) വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ഇന്ത്യാ ടുഡേ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തു. വലിയ തോതിലുള്ള പരിപാടികൾക്ക് സ്റ്റേഡിയം അടിസ്ഥാനപരമായി സുരക്ഷിതമല്ലായെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ജോൺ മൈക്കൽ ഡി കുൻഹ കമ്മീഷന്‍റെ കണ്ടെത്തലുകൾ മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം. പ്രവേശന, എക്‌സിറ്റ് പോയിന്‍റുകളുടെ അപര്യാപ്‌ത, പൊതുഗതാഗതത്തിലേക്കുള്ള മോശം കണക്റ്റിവിറ്റി, ക്യൂ ഏരിയകളുടെ അഭാവം, അടിയന്തര ഒഴിപ്പിക്കൽ പദ്ധതികളുടെ കുറവ്, പാർക്കിംഗ് സ്ഥലം എന്നിവയും വലിയ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പൊതുജന സുരക്ഷയ്ക്ക് അപകടസാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

750-ലധികം മത്സരങ്ങളും 15-ഓളം ഐപിഎൽ സീസണുകളും യാതൊരു പ്രശ്‌നങ്ങളില്ലാതെ വിജയകരമായി ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച സ്റ്റേഡിയത്തിന്‍റെ റെക്കോർഡ് കെഎസ്‌സിഎ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 'കാണികളില്ലാതെ മത്സരങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന പോലും നിരസിച്ചു. ജൂൺ 4 ന് നടന്ന പരിപാടി ക്രിക്കറ്റ് മത്സരമല്ല, സ്വകാര്യമായി സംഘടിപ്പിച്ചതാണെന്ന് കെഎസ്‌സിഎ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

INDIAN WOMENS CRICKET TEAM
INDIAN WOMENS CRICKET TEAM (BCCI/x)

ജൂൺ 4 ലെ ആഘോഷങ്ങളിൽ ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ വീഴ്‌ചയുണ്ടായതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരോപിച്ചു. ആർ‌സി‌ബി, കെ‌എസ്‌സി‌എ, ഇവന്റ് ഓർഗനൈസർ ഡി‌എൻ‌എ എന്‍റർ‌ടൈൻ‌മെന്‍റ്, മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരെ ഭാഗികമായി ഉത്തരവാദികളാക്കി. വേദിക്കുള്ളിൽ 79 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാത്രമേ വിന്യസിച്ചിരുന്നുള്ളൂ, ആംബുലൻസുകളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലായെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

