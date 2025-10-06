ETV Bharat / sports

സൂപ്പർ ലീ​ഗ് കേരള: കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്‌സിനു തകര്‍പ്പന്‍ ജയം; തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പൻസിനെ 3-2ന് വീഴ്‌ത്തി

തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പൻസിനെ രണ്ടിനെതിരെ മൂന്ന് ​ഗോളുകൾക്കാണ് കണ്ണൂർ വീഴ്‌ത്തിയത്.

KANNUR WARRIORS FC (SLK media)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 6, 2025 at 9:47 AM IST

2 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയില്‍ ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്‌സ് എഫ്‌സിക്ക് മിന്നും ജയം. തിരുവനന്തപുരം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പൻസിനെ രണ്ടിനെതിരെ മൂന്ന് ​ഗോളുകൾക്കാണ് കണ്ണൂർ വീഴ്‌ത്തിയത്. ഷിജിൻ ടി, സെനഗൽ താരം അബ്ദു കരീം സാമ്പ് എന്നിവരുടെ ഗോളും ഫെലിപ്പ് അൽവീസിന്‍റെ സെൽഫ് ഗോളുമാണ് കണ്ണൂരിന് ജയം ഉറപ്പിച്ചത്. ഓട്ടിമാർ ബിസ്‌പൊ, വിഘ്‌നേഷ് എന്നിവർ കൊമ്പന്‍സിനായി ആശ്വാസ ഗോളുകൾ കണ്ടെത്തി.

ആക്രമണത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയുള്ള 4-3-3 ഫോർമേഷനിലാണ് രണ്ട് ടീമുകളും ആദ്യ മത്സരത്തിനായി കളത്തിലിറങ്ങിയത്. തുടക്കം മുതൽ ഇരുഭാഗത്തേക്കും പന്ത് കയറിയിറങ്ങി. ഏഴാം മിനിറ്റിൽ കൊമ്പൻസിന്‍റെ റൊണാൾഡ് മെക്കലിസ്റ്റീൻ ഒറ്റയ്ക്ക് മുന്നേറി നടത്തിയ ഷോട്ട് കണ്ണൂരിന്‍റെ ഗോളി സി കെ ഉബൈദ് ഡൈവ് ചെയ്‌ത് രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഫെലിപ്പ് ആൽവീസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കൊമ്പൻസിന്‍റെ പ്രതിരോധ സംഘം കണ്ണൂരിന്‍റെ ആക്രമണങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിനിടെ 15-ാം മിനിറ്റിൽ സന്ദർശക ടീമിന് മികച്ച അവസരം ലഭിച്ചു. അബ്ദു കരീം സാമ്പ് സലാം രഞ്ജൻ സിംഗിനെ മറികടന്ന് പായിച്ച പന്ത് പക്ഷെ പുറത്തേക്കാണ് പോയത്.

ഇരുപത്തിയെട്ടാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു കണ്ണൂരിന്‍റെ ആദ്യ ഗോള്‍ പിറന്നത്. ഏസിയർ ഗോമസ് എടുത്ത കോർണറിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവന്ന പന്ത് പ്രതിരോധിക്കാൻ ആരുമില്ലാതെ നിന്ന ഷിജിൻ ടി അനായാസം പോസ്റ്റിലേക്ക് തട്ടിയിട്ടു (1-0). ആദ്യ പകുതിയിൽ കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെ കണ്ണൂർ പന്ത് തട്ടിയപ്പോൾ റൊണാൾഡ് മെക്കലിസ്റ്റീൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്തിയ മിന്നലാട്ടങ്ങൾ മാത്രമാണ് കൊമ്പൻസിന്‍റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കണ്ടത്. രണ്ടാം പകുതി തുടങ്ങി ഏഴാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ കൊമ്പൻസ് തിരിച്ചടിച്ചു. ഓട്ടിമാർ ബിസ്‌പൊയെ വികാസ് ഫൗൾ ചെയ്തതിന് റഫറി പെനാൽറ്റി വിധിച്ചു.

Kannur Warriors FC Defeat Thiruvananthapuram Kombans
Kannur Warriors FC Defeat Thiruvananthapuram Kombans (SLK media)

കിക്കെടുത്ത ഓട്ടിമാർ ബിസ്‌പൊ കണ്ണൂർ ഗോളി ഉബൈദിന് ഒരവസരവും നൽകാതെ പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചു (1-1). പരിക്കേറ്റ് മടങ്ങിയ അബ്ദുൽ ബാദിഷിന് പകരം കൊമ്പൻസ് അണ്ടർ 23 താരം മുഹമ്മദ്‌ സനൂദിനെ കളത്തിലിറക്കി. എഴുപത്തിനാലാം മിനിറ്റിൽ കണ്ണൂർ സെൽഫ് ഗോളിലൂടെ വീണ്ടും ലീഡ് നേടി. മുഹമ്മദ്‌ സിനാൻ പായിച്ച ശക്തിയേറിയ ക്രോസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ കൊമ്പൻസിന്‍റെ ഫെലിപ്പ് അൽവീസ് ശ്രമിച്ചത് സ്വന്തം പോസ്റ്റിലാണ് എത്തിയത് (2-1). ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ അണ്ടർ 23 താരം മുഹമ്മദ്‌ സിനാന്‍റെ ക്രോസിൽ നിന്ന് സ്കോർ ചെയ്ത അബ്ദു കരീം സാമ്പ് കണ്ണൂരിന്‍റെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. ഇഞ്ചുറി ടൈമിന്റെ അവസാന സെക്കൻഡിൽ പകരക്കാരനായി വന്ന വിഘ്‌നേഷിന്‍റെ ഫ്രീ കിക്ക് ഗോള്‍ സ്‌കോര്‍ 3-2 ലെത്തിച്ചു.

അതേസമയം രണ്ടാം റൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾക്ക് ഒക്ടോബർ പത്തിന് തുടക്കമാകും. വെള്ളിയാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പൻസ് ഫോഴ്‌സ കൊച്ചിയെ നേരിടും. തിരുവനന്തപുരം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 7.30 ന് ആണ് മത്സരം. സോണി ടെൻ 2, ഡി ഡി മലയാളം, സ്പോർട്‌സ്.കോമിലും (sports.com) എന്നിവയില്‍ മത്സരം തൽസമയം കാണാം.

