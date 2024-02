ഹാമില്‍ട്ടണ്‍: അന്താരാഷ്‌ട്ര ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റില്‍ അതിവേഗം 32 സെഞ്ച്വറികള്‍ എന്ന റെക്കോഡ് സ്വന്തം പേരിലാക്കി ന്യൂസിലന്‍ഡ് നായകന്‍ കെയ്‌ൻ വില്യംസണ്‍ (Kane Williamson). ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ രണ്ടാമത്തെയും അവാസനത്തേയും മത്സരത്തിലാണ് കിവീസ് നായകന്‍റെ തകര്‍പ്പന്‍ നേട്ടം (New Zealand vs South Africa 2nd Test). ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ബാറ്റര്‍ സ്റ്റീവ് സ്‌മിത്തിന്‍റെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന റെക്കോഡാണ് വില്യംസണ്‍ തകര്‍ത്തത് (Kane Williamson Broke Steve Smith Record In Test Cricket).

ടെസ്റ്റ് കരിയറിലെ 172-ാം ഇന്നിങ്‌സിലാണ് കെയ്‌ൻ വില്യംസണ്‍ 32-ാം സെഞ്ച്വറി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിന് ഈ നേട്ടത്തിലേക്ക് എത്താന്‍ 174 ഇന്നിങ്‌സുകള്‍ വേണ്ടി വന്നിരുന്നു. റിക്കി പോണ്ടിങ് (176), സച്ചിന്‍ ടെണ്ടുല്‍ക്കര്‍ (179) എന്നിവരും പട്ടികയില്‍ വില്യംസണിനും പിന്നിലാണ് സ്ഥാനം (Fastest Batter To Hit 32 Hundreds In Test Cricket).

നിലവില്‍ സജീവമായിട്ടുള്ള താരങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ടെസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറിയുള്ള താരങ്ങളില്‍ ഒരാളാണ് കെയ്‌ൻ വില്യംസണ്‍. സ്റ്റീവ് സ്മിത്താണ് മറ്റൊരു താരം. ഇരുവര്‍ക്കും 32 സെഞ്ച്വറിയാണ് കരിയറില്‍ ഇതുവരെയുള്ളത്. ജോ റൂട്ട് (30), വിരാട് കോലി (29) എന്നിവരാണ് പട്ടികയിലെ മറ്റ് പ്രധാന താരങ്ങള്‍ (Most Test Centuries Among Active Players).

ടെസ്റ്റിലെ ഒന്നാം നമ്പര്‍ ബാറ്ററായ കെയ്‌ൻ വില്യംസണ്‍ സമീപകാലത്തായി തകര്‍പ്പന്‍ ഫോമിലാണ് ബാറ്റ് വീശുന്നത്. അവസാനം കളിച്ച നാല് ടെസ്റ്റ് ഇന്നിങ്സില്‍ മൂന്നെണ്ണത്തിലും സെഞ്ച്വറി നേടാന്‍ കിവീസ് നായകന് സാധിച്ചു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിന്‍റെ രണ്ട് ഇന്നിങ്‌സിലും താരം സെഞ്ച്വറിയടിച്ചിരുന്നു.

ഇതോടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തില്‍ രണ്ട് സെഞ്ച്വറികള്‍ നേടുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ന്യൂസിലന്‍ഡ് താരമെന്ന നേട്ടവും വില്യംസണ്‍ സ്വന്തമാക്കി. പരമ്പരയിലെ അവസാന മത്സരത്തിന്‍റെ ആദ്യ ഇന്നിങ്‌സില്‍ 43 റണ്‍സ് മാത്രമായിരുന്നു താരത്തിന് നേടാൻ സാധിച്ചത്. എന്നാല്‍, ഇതിന്‍റെ ക്ഷീണം മാറ്റുന്നതായിരുന്നു ഹാമില്‍ട്ടണിലെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സ്.

267 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റേന്തിയ ന്യൂസിലന്‍ഡിനെ ഒറ്റയ്‌ക്ക് ജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് വില്യംസണ്‍ നടത്തിയത്. ക്രീസില്‍ നിലയുറപ്പിച്ച് ക്ഷമയോടെ കളിച്ച താരം നേരിട്ട 203-ാം പന്തില്‍ മത്സരത്തിന്‍റെ നാലാം ദിവസമാണ് സെഞ്ച്വറിയിലേക്ക് എത്തിയത്.

