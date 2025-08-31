ETV Bharat / sports

ഫ്രഞ്ച് ലീഗ് വണ്ണില്‍ പിഎസ്‌ജിക്ക് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം; നെവസിന് ഹാട്രിക്, ഡെംബലെയ്ക്ക് ഡബിള്‍ ഗോള്‍ നേട്ടം - PSG VS TOULOUSE 2025

മൂന്നിനെതിരെ ആറ് ഗോളുകള്‍ക്കാണ് പിഎസ്‌ജി ജയം സ്വന്തമാക്കിയത്.

PSG
Joao Neves Hat-Trick Leads PSG to 6-3 Victory Over Toulouse in Ligue 1 Thriller (PSGX/)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 31, 2025 at 12:14 PM IST

2 Min Read

ഫ്രഞ്ച് ലീഗ് വണ്ണില്‍ മുന്‍ ചാമ്പ്യന്മാരായ പാരീസ് സെന്‍റ്-ജെർമെയ്‌ന് (പിഎസ്‌ജി) തകര്‍പ്പന്‍ വിജയം. ഡി ടുലൗസ് സ്റ്റേഡയിത്തില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ടുലൗസ് എഫ്‌സിയെയാണ് വീഴ്ത്തിയത്. മൂന്നിനെതിരെ ആറ് ഗോളുകള്‍ക്കാണ് പിഎസ്‌ജി വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. പിഎസ്‌ജിക്കായി ജോവോ നെവസ് ഹാട്രിക് നേടിയപ്പോള്‍ ഉസ്‌മാനെ ഡെംബലെ ഡബിളടിച്ച് തിളങ്ങി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഈ സീസണിൽ പിഎസ്‌ജിയുടെ തുടർച്ചയായ മൂന്നാമത്തെ ലീഗ് 1 വിജയമാണിത്. ആദ്യ പകുതിയിൽ ഏഴ് മിനിറ്റുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് നെവസിന്‍റെ ആദ്യ രണ്ട് ഗോളുകൾ പിറന്നത്. 7,14 മിനിറ്റുകളില്‍ നെവസും ഒന്‍പതാം മിനിറ്റില്‍ ബ്രാഡ്‌ലി ബാര്‍കോള പിഎസ്‌ജിക്കായി ഗോളടിച്ചു. പിന്നാലെ 31-ാം മിനിറ്റില്‍ ലഭിച്ച പെനാല്‍റ്റി വലയിലെത്തിച്ച് ഉസ്മാന്‍ ഡെംബലെ പിഎസ്ജിയുടെ നാലാം ഗോളും നേടി. അതേസമയം പകുതി സമയത്തിന് മുമ്പ് ചാർലി ക്രെസ്വെല്ലിലൂടെ ടുലൗസ് ഒരു ഗോൾ കണ്ടെത്തി.

രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഡിബ്രിൽ സിഡിബെ ബാർക്കോളയെ ഫൗൾ ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് റഫറി എറിക് വാട്ടെലിയർ പി‌എസ്‌ജിക്ക് മറ്റൊരു പെനാൽറ്റി അനുവദിച്ചു. ഡെംബെലെ ഇത്തവണയും ഒരു പിഴവും വരുത്തിയില്ല. 51-ാം മിനിറ്റില്‍ ലഭിച്ച പെനാല്‍റ്റി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് ഡെംബലെ വീണ്ടും ഗോള്‍ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.78-ാം മിനിറ്റില്‍ നെവസ് തന്‍റെ ഹാട്രിക് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതോടെ പിഎസ്ജി 6-1ന് മുന്നിലെത്തി. തുടർന്ന് ടുലൗസിനായി യാൻ ഗ്ബോഹോയും അലക്‌സിസ് വോസ്സയും അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ രണ്ട് ആശ്വാസ ഗോളുകൾ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും ജയിക്കാനായില്ല.

അതേസമയം 2010-11 സീസണിനു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച തുടക്കമാണ് ടുലൗസ് ലക്ഷ്യമിട്ടത്. മികച്ച പോരാട്ടം നടത്തിയിട്ടും പിഎസ്‌ജിക്കു മുന്നില്‍ പിടിച്ചുനില്‍ക്കാന്‍ അവര്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. പി‌എസ്‌ജി രണ്ട് വൈകിയുള്ള ഗോളുകൾ വഴങ്ങിയതില്‍ നെവസ് പ്രതികരിച്ചു. അത് മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ട മേഖലയാണെന്ന് നെവസ് സമ്മതിച്ചു. 'ഞങ്ങൾ നന്നായി കളിച്ചു, പക്ഷേ ഇനിയും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കളിയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത്, രണ്ട് ഗോളുകൾ വഴങ്ങി, അതല്ല ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത്. കൂടുതൽ പരിശീലനത്തിലൂടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാണ് ടീം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് താരം പറഞ്ഞു.

Also Read: സഞ്ജു ഇല്ലെങ്കിലും കത്തിക്കയറി കൊച്ചി; കെസിഎല്ലില്‍ തൃശൂർ ടൈറ്റൻസിനെ ആറ് വിക്കറ്റിന് തോല്‍പ്പിച്ചു - KCL 2025 HIGHLIGHTS

  1. Also Read:ലോക റെക്കോഡ് നേടി സൽമാൻ നിസാർ; ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസിനെതിരെ തകർപ്പൻ വിജയം നേടി കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ് സ്റ്റാർസ് - KCL MATCH REPORT
  2. Also Read:'നിങ്ങള്‍ മനുഷ്യരാണോ, ലജ്ജ തോന്നുന്നു..! ഹര്‍ഭജന്‍റെ വിവാദ തല്ല് വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടതിനെതിരെ ശ്രീശാന്തിന്‍റെ ഭാര്യ - IPL SLAPGATE FOOTAGE CONTROVERSY

ഫ്രഞ്ച് ലീഗ് വണ്ണില്‍ മുന്‍ ചാമ്പ്യന്മാരായ പാരീസ് സെന്‍റ്-ജെർമെയ്‌ന് (പിഎസ്‌ജി) തകര്‍പ്പന്‍ വിജയം. ഡി ടുലൗസ് സ്റ്റേഡയിത്തില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ടുലൗസ് എഫ്‌സിയെയാണ് വീഴ്ത്തിയത്. മൂന്നിനെതിരെ ആറ് ഗോളുകള്‍ക്കാണ് പിഎസ്‌ജി വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. പിഎസ്‌ജിക്കായി ജോവോ നെവസ് ഹാട്രിക് നേടിയപ്പോള്‍ ഉസ്‌മാനെ ഡെംബലെ ഡബിളടിച്ച് തിളങ്ങി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഈ സീസണിൽ പിഎസ്‌ജിയുടെ തുടർച്ചയായ മൂന്നാമത്തെ ലീഗ് 1 വിജയമാണിത്. ആദ്യ പകുതിയിൽ ഏഴ് മിനിറ്റുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് നെവസിന്‍റെ ആദ്യ രണ്ട് ഗോളുകൾ പിറന്നത്. 7,14 മിനിറ്റുകളില്‍ നെവസും ഒന്‍പതാം മിനിറ്റില്‍ ബ്രാഡ്‌ലി ബാര്‍കോള പിഎസ്‌ജിക്കായി ഗോളടിച്ചു. പിന്നാലെ 31-ാം മിനിറ്റില്‍ ലഭിച്ച പെനാല്‍റ്റി വലയിലെത്തിച്ച് ഉസ്മാന്‍ ഡെംബലെ പിഎസ്ജിയുടെ നാലാം ഗോളും നേടി. അതേസമയം പകുതി സമയത്തിന് മുമ്പ് ചാർലി ക്രെസ്വെല്ലിലൂടെ ടുലൗസ് ഒരു ഗോൾ കണ്ടെത്തി.

രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഡിബ്രിൽ സിഡിബെ ബാർക്കോളയെ ഫൗൾ ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് റഫറി എറിക് വാട്ടെലിയർ പി‌എസ്‌ജിക്ക് മറ്റൊരു പെനാൽറ്റി അനുവദിച്ചു. ഡെംബെലെ ഇത്തവണയും ഒരു പിഴവും വരുത്തിയില്ല. 51-ാം മിനിറ്റില്‍ ലഭിച്ച പെനാല്‍റ്റി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് ഡെംബലെ വീണ്ടും ഗോള്‍ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.78-ാം മിനിറ്റില്‍ നെവസ് തന്‍റെ ഹാട്രിക് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതോടെ പിഎസ്ജി 6-1ന് മുന്നിലെത്തി. തുടർന്ന് ടുലൗസിനായി യാൻ ഗ്ബോഹോയും അലക്‌സിസ് വോസ്സയും അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ രണ്ട് ആശ്വാസ ഗോളുകൾ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും ജയിക്കാനായില്ല.

അതേസമയം 2010-11 സീസണിനു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച തുടക്കമാണ് ടുലൗസ് ലക്ഷ്യമിട്ടത്. മികച്ച പോരാട്ടം നടത്തിയിട്ടും പിഎസ്‌ജിക്കു മുന്നില്‍ പിടിച്ചുനില്‍ക്കാന്‍ അവര്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. പി‌എസ്‌ജി രണ്ട് വൈകിയുള്ള ഗോളുകൾ വഴങ്ങിയതില്‍ നെവസ് പ്രതികരിച്ചു. അത് മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ട മേഖലയാണെന്ന് നെവസ് സമ്മതിച്ചു. 'ഞങ്ങൾ നന്നായി കളിച്ചു, പക്ഷേ ഇനിയും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കളിയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത്, രണ്ട് ഗോളുകൾ വഴങ്ങി, അതല്ല ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത്. കൂടുതൽ പരിശീലനത്തിലൂടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാണ് ടീം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് താരം പറഞ്ഞു.

Also Read: സഞ്ജു ഇല്ലെങ്കിലും കത്തിക്കയറി കൊച്ചി; കെസിഎല്ലില്‍ തൃശൂർ ടൈറ്റൻസിനെ ആറ് വിക്കറ്റിന് തോല്‍പ്പിച്ചു - KCL 2025 HIGHLIGHTS

  1. Also Read:ലോക റെക്കോഡ് നേടി സൽമാൻ നിസാർ; ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസിനെതിരെ തകർപ്പൻ വിജയം നേടി കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ് സ്റ്റാർസ് - KCL MATCH REPORT
  2. Also Read:'നിങ്ങള്‍ മനുഷ്യരാണോ, ലജ്ജ തോന്നുന്നു..! ഹര്‍ഭജന്‍റെ വിവാദ തല്ല് വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടതിനെതിരെ ശ്രീശാന്തിന്‍റെ ഭാര്യ - IPL SLAPGATE FOOTAGE CONTROVERSY

For All Latest Updates

TAGGED:

LIGUE 1 2025 HIGHLIGHTSPSG VICTORY OVER TOULOUSEJOAO NEVES HAT TRICKപിഎസ്‌ജിPSG VS TOULOUSE 2025

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അമേരിക്ക "കൈവിട്ടപ്പോള്‍" ജപ്പാനൊപ്പം, എഐ മുതല്‍ 68 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ നിക്ഷേപം വരെ, ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ ബന്ധം പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക്

അടച്ചു പൂട്ടലിൻ്റെ വക്കിൽ നിന്നും അംഗീകാരത്തിൻ്റെ നിറവിലേക്ക്; ദേശീയ അധ്യാപക പുരസ്‌കാര തിളക്കത്തിൽ കേരളത്തിലെ രണ്ട് അധ്യാപകർ

EXCLUSIVE | എന്‍ഐഎയ്‌ക്ക് പുതിയ വിഭാഗം; വിദേശ മണ്ണില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളുടെ വേരറുക്കുക ലക്ഷ്യം

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സെപ്‌തംബർ 7ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.