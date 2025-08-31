ഫ്രഞ്ച് ലീഗ് വണ്ണില് മുന് ചാമ്പ്യന്മാരായ പാരീസ് സെന്റ്-ജെർമെയ്ന് (പിഎസ്ജി) തകര്പ്പന് വിജയം. ഡി ടുലൗസ് സ്റ്റേഡയിത്തില് നടന്ന മത്സരത്തില് ടുലൗസ് എഫ്സിയെയാണ് വീഴ്ത്തിയത്. മൂന്നിനെതിരെ ആറ് ഗോളുകള്ക്കാണ് പിഎസ്ജി വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. പിഎസ്ജിക്കായി ജോവോ നെവസ് ഹാട്രിക് നേടിയപ്പോള് ഉസ്മാനെ ഡെംബലെ ഡബിളടിച്ച് തിളങ്ങി.
ഈ സീസണിൽ പിഎസ്ജിയുടെ തുടർച്ചയായ മൂന്നാമത്തെ ലീഗ് 1 വിജയമാണിത്. ആദ്യ പകുതിയിൽ ഏഴ് മിനിറ്റുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് നെവസിന്റെ ആദ്യ രണ്ട് ഗോളുകൾ പിറന്നത്. 7,14 മിനിറ്റുകളില് നെവസും ഒന്പതാം മിനിറ്റില് ബ്രാഡ്ലി ബാര്കോള പിഎസ്ജിക്കായി ഗോളടിച്ചു. പിന്നാലെ 31-ാം മിനിറ്റില് ലഭിച്ച പെനാല്റ്റി വലയിലെത്തിച്ച് ഉസ്മാന് ഡെംബലെ പിഎസ്ജിയുടെ നാലാം ഗോളും നേടി. അതേസമയം പകുതി സമയത്തിന് മുമ്പ് ചാർലി ക്രെസ്വെല്ലിലൂടെ ടുലൗസ് ഒരു ഗോൾ കണ്ടെത്തി.
VICTORY! ✅❤️💙#TFCPSG 3️⃣-6️⃣ I #Ligue1 pic.twitter.com/ZtvIcNsPiv— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 30, 2025
രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഡിബ്രിൽ സിഡിബെ ബാർക്കോളയെ ഫൗൾ ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് റഫറി എറിക് വാട്ടെലിയർ പിഎസ്ജിക്ക് മറ്റൊരു പെനാൽറ്റി അനുവദിച്ചു. ഡെംബെലെ ഇത്തവണയും ഒരു പിഴവും വരുത്തിയില്ല. 51-ാം മിനിറ്റില് ലഭിച്ച പെനാല്റ്റി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് ഡെംബലെ വീണ്ടും ഗോള് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.78-ാം മിനിറ്റില് നെവസ് തന്റെ ഹാട്രിക് പൂര്ത്തിയാക്കിയതോടെ പിഎസ്ജി 6-1ന് മുന്നിലെത്തി. തുടർന്ന് ടുലൗസിനായി യാൻ ഗ്ബോഹോയും അലക്സിസ് വോസ്സയും അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ രണ്ട് ആശ്വാസ ഗോളുകൾ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും ജയിക്കാനായില്ല.
അതേസമയം 2010-11 സീസണിനു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച തുടക്കമാണ് ടുലൗസ് ലക്ഷ്യമിട്ടത്. മികച്ച പോരാട്ടം നടത്തിയിട്ടും പിഎസ്ജിക്കു മുന്നില് പിടിച്ചുനില്ക്കാന് അവര്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. പിഎസ്ജി രണ്ട് വൈകിയുള്ള ഗോളുകൾ വഴങ്ങിയതില് നെവസ് പ്രതികരിച്ചു. അത് മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ട മേഖലയാണെന്ന് നെവസ് സമ്മതിച്ചു. 'ഞങ്ങൾ നന്നായി കളിച്ചു, പക്ഷേ ഇനിയും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കളിയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത്, രണ്ട് ഗോളുകൾ വഴങ്ങി, അതല്ല ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത്. കൂടുതൽ പരിശീലനത്തിലൂടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാണ് ടീം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് താരം പറഞ്ഞു.
⏱️ 51' - A brace for Ousmane! ⚽️✅#TFCPSG 1️⃣-5️⃣ I #Ligue1 pic.twitter.com/1XZVx1k2Io— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 30, 2025
