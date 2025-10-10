സുരക്ഷാ ഭീഷണി: ഇറ്റലി- ഇസ്രായേല് ഫുട്ബോള് മത്സരത്തില് കാണികളേക്കാള് കൂടുതല് എത്തുക പ്രതിഷേധക്കാര്
സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്ത് വൻതോതിൽ പ്രതിഷേധമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പൊലീസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
Published : October 10, 2025 at 4:21 PM IST
ഇസ്രായേലിന്റെ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾ കനത്ത സുരക്ഷാ ഭീഷണിയിൽ. അടുത്തയാഴ്ച നോർവെ, ഇറ്റലി എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള മത്സരങ്ങളാണ് പ്രതിഷേധ നിഴലിലായിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റലിയിലെ ഉഡിനില് നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ കാണികളേക്കാള് കൂടുതൽ പ്രതിഷേധക്കാര് എത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്ത് വൻതോതിൽ പ്രതിഷേധമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പൊലീസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഗസ്സ വംശഹത്യയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇസ്രായേലിനെതിരെ പ്രതിഷേധം അലയടിക്കുന്നത്.
ഫലസ്തീന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രതിഷേധക്കാർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഫ്ലോറൻസിലെ ഇറ്റലിയുടെ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പ്രതിഷേധം നടത്തിയിരുന്നു. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പേര് തെരുവിലിറങ്ങിയ ദേശീയ പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. ഇന്നലെവരെ സ്റ്റേഡിയോ ഫ്രിയുലിയിൽ അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കുന്ന മത്സരത്തിന് 4,000 ടിക്കറ്റുകൾ മാത്രമേ വിറ്റുപോയിട്ടുള്ളൂ. മത്സരം ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിലായിരിക്കില്ലെന്ന് ഇറ്റാലിയൻ പരിശീലകന് ജെന്നാരോ ഗട്ടുസോ പറഞ്ഞു. സ്റ്റേഡിയത്തിനുള്ളില് 5,000- 6,000 പേരാണെങ്കിൽ സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്ത് 10,000 പേര് കാണുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം.
ഇതേത്തുടർന്ന് മത്സരം മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് ഉഡിനെ നഗരത്തിന്റെ മേയർ ആൽബെർട്ടോ ഫെലിസ് ഡി ടോണി ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടാതിരിക്കാന് ഇറ്റലിക്ക് ഈ മത്സരം അനിവാര്യമാണ്. അതിനാൽ, ഇറ്റലിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ബഹിഷ്കരിക്കൽ ഉണ്ടാകില്ല. ശനിയാഴ്ച നോർവെ-ഇസ്രായേൽ മത്സരത്തിലും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഓസ്ലോയിലാണ് മത്സരം നടക്കുക. ടിക്കറ്റില് നിന്നുള്ള വരുമാനം ഗസ്സയിലെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നൽകുമെന്ന് നോർവീജിയൻ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ നേരത്തേ അറിയിച്ചിരുന്നു. നേരത്തെ ഗാസ വംശഹത്യയുടെ പേരില് ഇസ്രയേലിനെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് യുവേഫ ആലോചിച്ചിരുന്നു.
അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ നേഷൻസ് ലീഗിൽ ഇറ്റലി ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഉഡിനിൽ കളിച്ചിരുന്നു. കനത്ത പോലീസ് സാന്നിധ്യത്തിനിടയിലും മത്സരത്തിന് മുമ്പ് പലസ്തീന് അനുകൂല പ്രകടനമുണ്ടായിട്ടും അനിഷ്ട സംഭവവും കൂടാതെ മത്സരം അവസാനിച്ചു. ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇറ്റലി ഒന്പത് പോയിന്റുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് നില്ക്കുന്നത്.
ഇസ്രായേല് ഒമ്പത് പോയിന്റുമായി മൂന്നാമതാണ്. ഗ്രൂപ്പ് ജേതാവിന് മാത്രമേ നേരിട്ട് ടൂര്ണമെന്റിലേക്ക് യോഗ്യത നേടാനാകൂ. 2006 ൽ ലോകകപ്പ് നേടിയതിനുശേഷം ഇറ്റലിക്ക് ഇതുവരെ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നോർവേയ്ക്കെതിരായ നിർണായക സാൻ സിറോ മത്സരം ഉൾപ്പെടെ നാല് മത്സരങ്ങളുള്ളപ്പോള്, ഇറ്റലിക്ക് ശേഷിക്കുന്ന എല്ലാ മത്സരങ്ങളും ഇനി ജയിക്കണം.
