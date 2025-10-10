ETV Bharat / sports

സുരക്ഷാ ഭീഷണി: ഇറ്റലി- ഇസ്രായേല്‍ ഫുട്ബോള്‍ മത്സരത്തില്‍ കാണികളേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ എത്തുക പ്രതിഷേധക്കാര്‍

സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്ത് വൻതോതിൽ പ്രതിഷേധമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പൊലീസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

Italy vs Israel World Cup Qualifier
Italian fans protest during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Israel and Italy at Nagyerdei Stadion on September 08, 2025 (GETTY)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 10, 2025 at 4:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഇസ്രായേലിന്‍റെ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾ കനത്ത സുരക്ഷാ ഭീഷണിയിൽ. അടുത്തയാഴ്‌ച നോർവെ, ഇറ്റലി എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള മത്സരങ്ങളാണ് പ്രതിഷേധ നിഴലിലായിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റലിയിലെ ഉഡിനില്‍ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ കാണികളേക്കാള്‍ കൂടുതൽ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ എത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്ത് വൻതോതിൽ പ്രതിഷേധമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പൊലീസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഗസ്സ വംശഹത്യയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇസ്രായേലിനെതിരെ പ്രതിഷേധം അലയടിക്കുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഫലസ്‌തീന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രതിഷേധക്കാർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച ഫ്ലോറൻസിലെ ഇറ്റലിയുടെ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പ്രതിഷേധം നടത്തിയിരുന്നു. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പേര്‍ തെരുവിലിറങ്ങിയ ദേശീയ പണിമുടക്കിന്‍റെ ഭാഗമായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. ഇന്നലെവരെ സ്റ്റേഡിയോ ഫ്രിയുലിയിൽ അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കുന്ന മത്സരത്തിന് 4,000 ടിക്കറ്റുകൾ മാത്രമേ വിറ്റുപോയിട്ടുള്ളൂ. മത്സരം ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിലായിരിക്കില്ലെന്ന് ഇറ്റാലിയൻ പരിശീലകന്‍ ജെന്നാരോ ഗട്ടുസോ പറഞ്ഞു. സ്റ്റേഡിയത്തിനുള്ളില്‍ 5,000- 6,000 പേരാണെങ്കിൽ സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്ത് 10,000 പേര് കാണുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം.

ഇതേത്തുടർന്ന് മത്സരം മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് ഉഡിനെ നഗരത്തിന്‍റെ മേയർ ആൽബെർട്ടോ ഫെലിസ് ഡി ടോണി ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടാതിരിക്കാന്‍ ഇറ്റലിക്ക് ഈ മത്സരം അനിവാര്യമാണ്. അതിനാൽ, ഇറ്റലിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ബഹിഷ്കരിക്കൽ ഉണ്ടാകില്ല. ശനിയാഴ്ച നോർവെ-ഇസ്രായേൽ മത്സരത്തിലും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഓസ്ലോയിലാണ് മത്സരം നടക്കുക. ടിക്കറ്റില്‍ നിന്നുള്ള വരുമാനം ഗസ്സയിലെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നൽകുമെന്ന് നോർവീജിയൻ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ നേരത്തേ അറിയിച്ചിരുന്നു. നേരത്തെ ഗാസ വംശഹത്യയുടെ പേരില്‍ ഇസ്രയേലിനെ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് യുവേഫ ആലോചിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ നേഷൻസ് ലീഗിൽ ഇറ്റലി ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഉഡിനിൽ കളിച്ചിരുന്നു. കനത്ത പോലീസ് സാന്നിധ്യത്തിനിടയിലും മത്സരത്തിന് മുമ്പ് പലസ്‌തീന്‍ അനുകൂല പ്രകടനമുണ്ടായിട്ടും അനിഷ്ട സംഭവവും കൂടാതെ മത്സരം അവസാനിച്ചു. ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇറ്റലി ഒന്‍പത് പോയിന്‍റുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് നില്‍ക്കുന്നത്.

ഇസ്രായേല്‍ ഒമ്പത് പോയിന്‍റുമായി മൂന്നാമതാണ്. ഗ്രൂപ്പ് ജേതാവിന് മാത്രമേ നേരിട്ട് ടൂര്‍ണമെന്‍റിലേക്ക് യോഗ്യത നേടാനാകൂ. 2006 ൽ ലോകകപ്പ് നേടിയതിനുശേഷം ഇറ്റലിക്ക് ഇതുവരെ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നോർവേയ്‌ക്കെതിരായ നിർണായക സാൻ സിറോ മത്സരം ഉൾപ്പെടെ നാല് മത്സരങ്ങളുള്ളപ്പോള്‍, ഇറ്റലിക്ക് ശേഷിക്കുന്ന എല്ലാ മത്സരങ്ങളും ഇനി ജയിക്കണം.

  1. Also Read: സമാധാനത്തിനുള്ള നോബേലും ഒളിമ്പിക് മെഡലും ലഭിച്ച ലോകത്തെ ഒരേയൊരു പ്രതിഭ; ഫിലിപ് നോയെല്‍ ബേക്കർ
  2. Also Read:നേട്ടങ്ങള്‍ തുടര്‍ക്കഥയാക്കി സ്‌മൃതി മന്ദാന; ഏകദിനത്തില്‍ 27 വർഷം പഴക്കമുള്ള റെക്കോർഡ് തകർത്തു
  3. Also Read:തകര്‍ത്തടിച്ച് സജനയും ആശയും: സീനിയർ വനിതാ ട്വൻ്റി20യില്‍ കരുത്തരായ വിദർഭയെ കീഴടക്കി കേരളം

For All Latest Updates

TAGGED:

ITALY ISRAEL WORLD CUP QUALIFIERPROTESTS AT FOOTBALL MATCHES 2025ITALY VS ISRAEL UDINEഇറ്റലി VS ഇസ്രായേല്‍GENNARO GATTUSO PROTEST MATCH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.