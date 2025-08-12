ETV Bharat / sports

ചൈനയിലെ വേൾഡ് ഗെയിംസിനിടെ ഇറ്റാലിയൻ അത്‌ലറ്റിന് ദാരുണാന്ത്യം; കനത്ത ചൂടില്‍ കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു - ITALIAN ATHLETE DIES AT WORLD GAMES

ഓറിയന്‍റിങ് മത്സരത്തിനിടെ മാറ്റിയ ഡെബർട്ടോലിസ് എന്ന താരമാണ് കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചത്.

Mattia Debertolis
Mattia Debertolis (Mattia Debertolis insta)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 12, 2025 at 2:39 PM IST

ചൈനയിലെ ചെങ്ഡുവിൽ നടക്കുന്ന വേൾഡ് ഗെയിംസിനിടെ ഇറ്റാലിയൻ അത്‌ലറ്റിന് ദാരുണാന്ത്യം. ഓറിയന്‍റിങ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടെ മാറ്റിയ ഡെബർട്ടോലിസ് എന്ന കായിക താരമാണ് കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചത്. കായിക സംഘാടകരും ഭരണസമിതിയും താരത്തിന്‍റെ അന്ത്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു. പുരുഷ വിഭാഗം മീഡിയം ഡിസ്റ്റൻസ് ഓറിയന്‍റിങ് മത്സരത്തിനിടെ ഡെബർട്ടോലിസിനെ അബോധാവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. കടുത്ത ചൂടും ഈർപ്പവും കാരണമാണ് താരം കുഴഞ്ഞുവീണത്.

സംഭവസ്ഥലത്ത് അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം നൽകിയതായി സംഘാടകര്‍ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. തീവ്രപരിചരണത്തിനായി ചൈനയിലെ ഒരു പ്രധാന മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും. ചികിത്സയ്ക്കിടെ അദ്ദേഹം മരിക്കുകയായിരുന്നു. സെൻട്രൽ ചെങ്ഡുവിനു പുറത്ത് ഏകദേശം 50 കിലോമീറ്റർ അകലെ നടന്ന പുരുഷന്മാരുടെ മധ്യദൂര മത്സരത്തിന്‍റെ ഫൈനലിനിടെയാണ് സംഭവം. ആറ് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള മത്സരത്തില്‍ 180 മീറ്റർ കയറ്റവും 20 കൺട്രോൾ പോയിന്‍റുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓറിയന്‍റിങ് വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതും അപകടകരവുമായ ഒരു കായിക വിനോദമാണ്.

Mattia Debertolis
Mattia Debertolis (Etv Bharat)

പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഭൂപടത്തിന്‍റേയും കോമ്പസിന്‍റേയും സഹായത്തോടെ പർവതങ്ങളിലൂടെയും വിവിധ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോകേണ്ടിവരും. ഇറ്റാലിയൻ അത്‌ലറ്റിന്‍റെ മരണത്തിൽ അഗാധമായ ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിച്ച് സംഘാടകര്‍ ഒരു സംയുക്ത പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കി.' സംഭവത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞെട്ടിപ്പോയി. അത്‌ലറ്റിന്‍റെ കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മുഴുവൻ ഓറിയന്‍റിങ് സമൂഹത്തിനും ഞങ്ങളുടെ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നുവന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞു.

മാറ്റിയ ഡെബർട്ടോലിസ് ഇറ്റാലിയൻ ദേശീയ ടീമിലെ അംഗം

നിരവധി ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിലും ലോകകപ്പുകളിലും പങ്കെടുത്ത താരമാണ് മാറ്റിയ ഡെബർട്ടോലിസ്. 2022 ലെ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ റിലേയിൽ ഇറ്റാലിയൻ ടീമിനൊപ്പം അഞ്ചാം സ്ഥാനം നേടിയത് താരത്തിന്‍റെ അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. കിഴക്കൻ ഇറ്റലിയിലെ പ്രിമിയേറോയിൽ നിന്നുള്ള ഡെബർട്ടോലിസ് ഇത്തവണ ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കാത്ത മറ്റ് 11 അത്‌ലറ്റുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.

പുരുഷന്മാരുടെ ഓറിയന്‍റിങ് ലോക റാങ്കിംഗിൽ 137-ാം റാങ്കുകാരനായ താരം 2014 മുതൽ മത്സരിച്ചുവരികയായിരുന്നു. തന്‍റെ കായിക ജീവിതത്തിനൊപ്പം ഡെബർട്ടോലിസ് സ്റ്റോക്ക്ഹോമിലെ കെടിഎച്ച് റോയൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ പിഎച്ച്ഡിക്ക് വേണ്ടിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഒളിമ്പിക്സിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കായിക ഇനങ്ങളിൽ നാല് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നടക്കുന്ന വേൾഡ് ഗെയിംസിൽ 253 ഇനങ്ങളിലായി ഏകദേശം 4,000 അത്‌ലറ്റുകൾ മത്സരിക്കുന്നു. പന്ത്രണ്ടാം പതിപ്പ് ഓഗസ്റ്റ് 17 വരെ ചെങ്ഡുവിൽ നടക്കും.

