ഐപിഎല്ലില്‍ പിഴ ശിക്ഷയ്‌ക്ക് അറുതിയില്ല: ഗുജറാത്തിന്‍റെ ഇഷാന്ത് ശർമയ്ക്കും പണികിട്ടി - ISHANT SHARMA FINED

Published : April 7, 2025 at 3:42 PM IST

By ETV Bharat Sports Team

'ആർട്ടിക്കിൾ 2.2 ൽ സാധാരണ ക്രിക്കറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുറത്തുള്ള ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും ഉൾപ്പെടും, മനഃപൂർവ്വമോ അശ്രദ്ധമായോ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും ഉള്‍പ്പെടും, പരസ്യ ബോർഡുകൾ, അതിർത്തി വേലികൾ, ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം വാതിലുകൾ, കണ്ണാടികൾ, ജനാലകൾ, മറ്റ് ഫർണിച്ചറുകൾ, ഫിറ്റിംഗുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പരിധിയില്‍ വരുന്നതാണ്.

ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു കളിക്കാരൻ നിരാശനായി ബാറ്റ് ശക്തമായി വീശുകയും പരസ്യ ബോർഡിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുകയും ചെയ്താൽ കുറ്റകൃത്യമാകും. ഇന്നലെ റൺസ് വിട്ടുകൊടുത്തതിന് പിന്നാലെ താരം ഗ്രൗണ്ടിൽ രോഷപ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതേ തുടര്‍ന്നാകാം താരത്തിന് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ചതിന് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.

നേരത്തെ നോട്ട് ബുക്ക് സെലിബ്രേഷന് ലഖ്‌നൗ താരം ദിഗ്‌വേഷ് സിങ്ങിനും കുറഞ്ഞ ഓവർ നിരക്കിന് ക്യാപ്റ്റന്മാരായ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ (മുംബൈ), റിയാൻ പരാഗ്(രാജസ്ഥാൻ), റിഷഭ് പന്ത് (ലഖ്‌നൗ) എന്നിവർക്കും പിഴ ശിക്ഷ ചുമത്തിയിരുന്നു.

SRH vs GT മത്സരം

മുഹമ്മദ് സിറാജിന്‍റെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തില്‍ ഗുജറാത്ത് ഹാട്രിക് വിജയം തികച്ചു. ജിടി ഹൈദരാബാദിനെ 7 വിക്കറ്റിനാണ് തോൽപ്പിച്ചത്. സിറാജിന്‍റെ നാല് വിക്കറ്റ് നേട്ടം ഹൈദരാബാദിനെ 152/8 എന്ന നിലയിൽ ഒതുക്കുകയായിരുന്നു. ശുഭ്മാൻ ഗിൽ 61 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നപ്പോൾ, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ 49 റൺസുമായി ക്രീസിൽ തുടർന്നു.

