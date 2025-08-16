പാകിസ്ഥാന് മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഷാഹിദ് അഫ്രീദിയുമായുള്ള മോശം അനുഭവം വെളിപ്പെടുത്തി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ഇർഫാൻ പത്താന്. ഗ്രൗണ്ടിനു പുറത്തുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചത്. വിമാനത്തിൽ വെച്ച് ഉണ്ടായ സംഭവം ഒരു മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് താരം പരാമർശിച്ചത്. 2006 ൽ ഇന്ത്യൻ ടീം പാകിസ്ഥാൻ പര്യടനത്തിലായിരുന്നപ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം നടന്നതെന്ന് ഇർഫാൻ പറഞ്ഞു. രണ്ട് ടീമുകളും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു യാത്ര. ഞങ്ങൾ കറാച്ചിയിൽ നിന്ന് ലാഹോറിലേക്കുള്ള വിമാനത്തിലായിരുന്നു.
ആ സമയം അഫ്രീദി പെട്ടെന്ന് എന്റെ തലയിൽ കൈവെച്ച് 'എങ്ങനെയുണ്ട് കുട്ടി' എന്ന് ചോദിച്ചു. നിങ്ങള് എപ്പോള് മുതലാണ് എന്റെ അച്ഛനായതെന്ന് ഞാന് തിരിച്ചുചോദിച്ചു. അതിനുശേഷം, അഫ്രീദി എന്നോട് ചില മോശം വാക്കുകള് പറഞ്ഞു. എന്റെ മുടിയൊക്കെ കൈവച്ച് അലങ്കോലമാക്കിയിരുന്നു. അഫ്രീദിയുടെ സീറ്റ് എന്റെ അടുത്തായിരുന്നു. വളരെ ബാലിശമായാണ് അവന് പെരുമാറിയത്, അദ്ദേഹം എന്റെ സുഹൃത്തോ മറ്റോ അല്ലെന്നും ഇര്ഫാന് പറഞ്ഞു.
'അതേസമയം എന്റെ അടുത്ത സീറ്റിൽ തന്നെയായിരുന്നു പാക് താരം അബ്ദുൾ റസാഖ് ഇരിന്നത്. ഇവിടെ എന്ത് തരം മാംസങ്ങള് ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു. വ്യത്യസ്ത തരം മാംസങ്ങളെക്കുറിച്ച് റസാഖ് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാന് ഇവിടെ നായമാംസം ലഭിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇതുകേട്ടപ്പോള് റസാഖ് ഞെട്ടിപ്പോയി. 'ഹേയ് ഇർഫാൻ, നീ എന്തിനാണ് ഇത് ചോദിച്ചത്?' അപ്പോൾ ഞാന് പറഞ്ഞു, 'ഒന്നുമില്ല, അവൻ (അഫ്രീദി) കുറേ നേരമായി കുരയ്ക്കുകയാണ്, അവൻ നായ ഇറച്ചി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു' എന്ന് ഞാന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം, അഫ്രീദി വിമാനത്തില് വച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല.
ഇർഫാൻ പത്താന്റേയും ഷാഹിദ് അഫ്രീദിയുടെയും ക്രിക്കറ്റ് കരിയർ
ഇന്ത്യയ്ക്കായി 29 ടെസ്റ്റുകളും 124 ഏകദിനങ്ങളും 24 ടി20 മത്സരങ്ങളും കളിച്ചിട്ടുള്ള ഇർഫാൻ പത്താന് യഥാക്രമം 1105, 1544, 172 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഓൾറൗണ്ടർ എന്ന നിലയിൽ താരം ബൗളിംഗിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെസ്റ്റിൽ 100 വിക്കറ്റുകളും ഏകദിനത്തിൽ 173, ടി20യിൽ 28 വിക്കറ്റുകളും പത്താന്റെ പേരിലുണ്ട്. മറുവശത്ത്, പാകിസ്ഥാന്റെ ഷാഹിദ് അഫ്രീദി 27 ടെസ്റ്റുകളും 398 ഏകദിനങ്ങളും 99 ടി20 മത്സരങ്ങളുമാണ് കളിച്ചത്. ഇതിൽ 1716 ടെസ്റ്റ് റൺസും 8064 ഏകദിന റൺസും ടി20യിൽ 1419 റൺസും താരം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ബൗളിംഗിൽ, ടെസ്റ്റിൽ 48 വിക്കറ്റുകളും ഏകദിനത്തിൽ 395 വിക്കറ്റുകളും ടി20യില് 98 വിക്കറ്റുകളുമാണ് അഫ്രീദിയുടെ സമ്പാദ്യം.
