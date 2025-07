ETV Bharat / sports

മെസ്സിയുടെ മാച്ച് വിന്നിങ് അസിസ്റ്റ്; ലീഗ്‌സ് കപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇന്‍റര്‍ മയാമിക്ക് മിന്നും തുടക്കം - INTER MIAMI DEFEATED ATLAS

Inter Miami defeated Atlas 2-1 in the first match of the Leagues Cup 2025 group stage ( Inter Miami/X )