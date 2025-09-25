വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസിനെതിരെയുള്ള ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് സ്ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു; മലയാളി താരം ടീമിൽ; കരുണ് നായര് പുറത്ത്
ശുഭ്മന് ഗിൽ നായകനായി 15 അംഗ ടീമിനെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
Published : September 25, 2025 at 3:34 PM IST
വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ വരാനിരിക്കുന്ന രണ്ട് മത്സരങ്ങളുള്ള പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ശുഭ്മന് ഗിൽ നായകനായി 15 അംഗ ടീമിനെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഒക്ടോബർ 2 ന് അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്. പിന്നാലെ ഒക്ടോബർ 10 മുതൽ 14 വരെ ന്യൂഡൽഹിയിലെ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് നടക്കും.
ഈ വർഷം ആദ്യം ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനിടെ കാൽവിരലിന് പരിക്കേറ്റ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റര് റിഷഭ് പന്ത് ഇതുവരെ പൂർണ്ണ ഫിറ്റ്നസ് വീണ്ടെടുത്തിട്ടില്ല. താരത്തിന് പകരം ധ്രുവ് ജുറലാണ് വിക്കറ്റ് കീപ്പറാവുക. രവീന്ദ്ര ജഡേജയാണ് വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ. ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, എൻ.ജഗദീഷൻ എന്നിവര് ടീമിലിടം നേടി.
കരുൺ നായരെയും ഷാർദുൽ താക്കൂറിനെയും സെലക്ടർമാർ ഒഴിവാക്കി. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടന്ന ഇന്ത്യയുടെ അഞ്ച് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പരയിൽ ഇരുവരും ഇടം നേടിയിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അഭിമന്യു ഈശ്വരൻ ഇത്തവണ ടീമിൽ ഇടം നേടിയില്ല. അതേസമയം, ദീർഘ ഫോർമാറ്റിൽ ശ്രേയസ് അയ്യറുടെ നില അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ തുടരുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയ എയ്ക്കെതിരായ ഏകദിന മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്ത്യ എ ടീമിനെ ബിസിസിഐ അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ, ഫിറ്റ്നസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം അയ്യർ ലഖ്നൗവിൽ നടന്ന രണ്ടാം അനൗദ്യോഗിക ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയിരുന്നു.
🚨 Presenting #TeamIndia's squad for the West Indies Test series 🔽#INDvWI | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/S4D5mDGJNN— BCCI (@BCCI) September 25, 2025
ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, അക്സർ പട്ടേൽ എന്നിവരെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദുലീപ് ട്രോഫി, ഏഷ്യാ കപ്പ് എന്നിവയിലാണ് ഇരുവരും അവസാനമായി കളിച്ചത്. 2025-27 ലെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് (WTC) പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ നിലവിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. രണ്ട് വിജയങ്ങളും ഒരു സമനിലയും രണ്ട് തോൽവികളുമായി വിജയ ശതമാനം 46.67 ആണ്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഓരോ പരമ്പരയും ഇന്ത്യയുടെ ഫൈനലിലേക്കുള്ള പാത രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കും.
ഇന്ത്യൻ ടീം: ശുഭ്മാൻ ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), യശ്വസി ജയ്സ്വാൾ, കെ.എൽ.രാഹുൽ. സായ് സുദർശൻ, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, ധ്രുവ് ജുറേൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), രവീന്ദ്ര ജഡേജ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), വാഷിങ്ടൻ സുന്ദർ, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, അക്ഷർ പട്ടേൽ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, എൻ.ജഗദീഷൻ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), മുഹമ്മദ് സിറാജ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, കുൽദീപ് യാദവ്.