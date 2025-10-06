സഹലും ഉവൈസും ടീമില്; ഏഷ്യന് കപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങള്ക്കുള്ള ഇന്ത്യന് സ്ക്വാഡിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു
സൂപ്പര് താരം സുനിൽ ഛേത്രിയും ടീമിലുണ്ട്.
Published : October 6, 2025 at 10:45 AM IST
ബെംഗളൂരു: എഎഫ്സി ഏഷ്യന് കപ്പ് യോഗ്യത മത്സരങ്ങള്ക്കുള്ള ഇന്ത്യന് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 23 അംഗ സ്ക്വാഡിനെയാണ് കോച്ച് ഖാലിദ് ജമീല് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മലയാളി താരങ്ങളായ സഹൽ അബ്ദുൽ സമദ് ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോള് മുഹമ്മദ് ഉവൈസ് സ്ക്വാഡില് ഇടം പിടിച്ചു. ക്യാപ്റ്റൻ സുനിൽ ഛേത്രിയും ടീമിലുണ്ട്. ഫൈനല് റൗണ്ട് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങള് സിംഗപ്പൂരിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് സിയില് ആതിഥേയരായ സിംഗപ്പൂരിനെ ഒക്ടോബര് ഒമ്പതിന് ഇന്ത്യ നേരിടും. മത്സരം ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകുന്നേരം 5:00 ന് ആരംഭിക്കും. സൗദി അറേബ്യയാണ് 2027 എഎഫ്സി ഏഷ്യന് കപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്.
സിംഗപ്പൂരിനെതിരായ ഡബിൾ-ഹെഡർ മത്സരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് സെപ്റ്റംബർ 20 മുതൽ ബെംഗളൂരുവിൽ പരിശീലനം നടത്തിവരികയാണ്. ഒക്ടോബർ 14 ന് ഗോവയിലെ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഹോം ലെഗ് നടക്കും. മത്സരം ഇന്ത്യൻ സമയം 7:30 ന് ആരംഭിക്കും. ഒക്ടോബർ 6 തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ടീം സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് പുറപ്പെടും. ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിന്റുമായി ഇന്ത്യ നിലവിൽ ഏറ്റവും പിന്നിലാണ്. അതേസമയം നാല് പോയിന്റുകൾ നേടിയ സിംഗപ്പൂരാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നില്ക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്ന ടീം ഏഷ്യൻ കപ്പിലേക്ക് യോഗ്യത നേടും.
#BlueTigers head coach Khalid Jamil names India’s 23-member travelling squad to Singapore for the #ACQ2027 game on October 9 🇸🇬⚔️🇮🇳— Indian Football (@IndianFootball) October 5, 2025
More details 🔗 https://t.co/yUzgzqjgc7#SGPIND #IndianFootball ⚽️ pic.twitter.com/11THWdYDkc
'ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള ചിത്രം നോക്കുന്നില്ല. ഇനിയും നാല് മത്സരങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് ഖാലിദ് ജമീല് പറഞ്ഞു. സിംഗപ്പൂരിനെതിരായ അടുത്ത മത്സരമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം, ഓരോ പടി മുന്നോട്ട് പോകണം. 23 കളിക്കാരുമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ബാക്കിയുള്ളവരെ നിരന്തരം നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സിംഗപ്പൂരിനെതിരായ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾക്കായി ഗോൾകീപ്പർ ഹൃതിക് തിവാരി, ഫോർവേഡ് മുഹമ്മദ് സുഹൈൽ എന്നിവരെ - റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്- ജമീല് പറഞ്ഞു
സിംഗപ്പൂരിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യന് സംഘം:
ഗോൾകീപ്പർമാർ: അമരീന്ദർ സിംഗ്, ഗുർമീത് സിംഗ്, ഗുർപ്രീത് സിംഗ് സന്ധു. ഡിഫൻഡർമാർ: അൻവർ അലി, ഹ്മിങ്തൻമാവിയ റാൾട്ടെ, മുഹമ്മദ് ഉവൈസ്, പ്രംവീർ, രാഹുൽ ഭേക്കെ, സന്ദേശ് ജിംഗൻ. മിഡ്ഫീൽഡർമാർ: ബ്രാൻഡൻ ഫെർണാണ്ടസ്, ഡാനിഷ് ഫാറൂഖ് ഭട്ട്, ദീപക് ടാംഗ്രി, മക്കാർട്ടൺ ലൂയിസ് നിക്സൺ, മഹേഷ് സിംഗ് നൗറെം, നിഖിൽ പ്രഭു, സഹൽ അബ്ദുൾ സമദ്, ഉദാന്ത സിങ് കുമം. ഫോർവേഡുകൾ: ഫാറൂഖ് ചൗധരി, ലാലിയൻസുവാല ചാങ്തെ, ലിസ്റ്റൺ കൊളാക്കോ, റഹീം അലി, സുനിൽ ഛേത്രി, വിക്രം പർതാപ് സിംഗ്. മുഖ്യ പരിശീലകൻ: ഖാലിദ് ജാമിൽ. അസിസ്റ്റന്റ് പരിശീലകൻ: മഹേഷ് ഗവാലി. ഗോൾകീപ്പിംഗ് പരിശീലകൻ: ഫിറോസ് ഷെരീഫ്. സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് കണ്ടീഷനിംഗ് പരിശീലകൻ: ചെൽസ്റ്റൺ പിന്റോ.
