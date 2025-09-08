ETV Bharat / sports

വിദേശ പരിശീലകര്‍ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് കിരീടം സമ്മാനിച്ചവരില്‍ സ്വദേശികളും..! ആരൊക്കെ എന്നറിയാം

ദേശീയ ടീമിന്‍റെ ഹോട്ട് സീറ്റിൽ സമയം ചെലവഴിച്ച മുഖ്യ ഇന്ത്യൻ പരിശീലകരെ കുറിച്ചറിയാം

ന്ത്യന്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ ടീമിന്‍റെ തലപ്പത്ത് പ്രധാനമായും വിദേശ പരിശീലകരാണ് ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നതെങ്കിലും, നിർണായകമായ സമയങ്ങളില്‍ നയിക്കാന്‍ കുറച്ച് ഇന്ത്യൻ പരിശീലകരുമുണ്ടായിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര പരിചയസമ്പത്തും ആധുനിക തന്ത്രപരമായ കഴിവുമുള്ള വിദേശ പരിശീലകര്‍ സ്വദേശി പ്രതിഭകളുടെ വൈദഗ്ധ്യത്തെ മറികടക്കുകയാണ് മിക്കപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ കാലക്രമേണ വികസിക്കുകയാണ്. നിലവിലെ മുഖ്യ പരിശീലകനായ ഖാലിദ് ജാമിലിന്‍റെ നിയമനം പ്രചോദനാത്മകമായ തീരുമാനമാണ്. 2012 ന് ശേഷം ഈ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ മാത്രമല്ല, ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെയായി ഈ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ പരിശീലകനുമാണ് ജാമിൽ. ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്‌സിന്‍റെ മുഖ്യ പരിശീലകനായി ജാമിൽ തന്‍റെ യാത്ര ആരംഭിക്കുമ്പോള്‍, ദേശീയ ടീമിന്‍റെ ഹോട്ട് സീറ്റിൽ സമയം ചെലവഴിച്ച ഇന്ത്യൻ മികച്ച മുഖ്യ പരിശീലകര്‍ ആരെന്ന് നോക്കാം.

സയ്യിദ് അബ്‌ദുല്‍ റഹീം (1951-62)

ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീമിന് നല്‍കിയ സംഭാവനകളാണ് സയ്യിദ് അബ്‌ദുല്‍ റഹീമിനെ ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും മികച്ച പരിശീലകനായി കണക്കാക്കുന്നത്. 1951 നും 1962 നും ഇടയിൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ടീമിനെ പരിശീലിപ്പിച്ച റഹീം , ഒരു ഫുട്ബോൾ മൈതാനത്ത് രാജ്യം ഇതുവരെ എത്താത്ത ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ നയിച്ചു. 1951 ലും 1962 ലും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ നേടിയ രണ്ട് സ്വർണ്ണ മെഡലുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങൾ.

1956 ലെ ഗെയിംസില്‍ ഇന്ത്യയെ നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കാനും അദ്ദേഹം സഹായിച്ചു. റഹീം ഒരു സവിശേഷമായ പ്ലേയിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. തന്‍റെ സമർത്ഥമായ തന്ത്രങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് എതിരാളികളെ ഞെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീമില്‍ നിരവധി ഭാവി താരങ്ങളെ റഹീം വളർത്തിയെടുത്തു. ടൂർണമെന്‍റുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പോലുള്ള നൂതന പരിശീലന രീതികൾ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു. ഇന്ത്യയെ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ടീമുകളിൽ ഒന്നാക്കി മാറ്റുകയും അവർക്ക് 'ഏഷ്യയുടെ ബ്രസീൽ' എന്ന പദവി നേടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്‌തത് അദ്ദേഹമാണ്.

സുഖ്‌വീന്ദർ സിംഗ് (1999-2001, 2005)

സുഖ്‌വീന്ദർ സിംഗ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീമിനെ നിയന്ത്രിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച കളിക്കാരുടെ കരിയർ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹം നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. ബൈച്ചുങ് ബൂട്ടിയ ക്ലബ്ബിനും രാജ്യത്തിനും വേണ്ടി സിംഗിന് കീഴിലാണ് തന്‍റെ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചു തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് 2005 ൽ, സുനിൽ ഛേത്രിയുടെ കഴിവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞതും അധികമാരും കാണാത്തപ്പോൾ ദേശീയ ടീമിൽ കളിക്കാൻ അരങ്ങേറ്റം നൽകിയതും സിംഗ് ആയിരുന്നു.

1999-ൽ ഇന്ത്യയെ സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കിരീടത്തിലേക്കും സുഖ്‌വീന്ദർ നയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം 2002-ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിലെ ഇന്ത്യയുടെ മികച്ച പ്രകടനമാണ്. യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിൽ യുഎഇയെ സ്വന്തം മൈതാനത്ത് പരാജയപ്പെടുത്തിയ ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്‌സ് , സീസണിൽ ഒരു മത്സരം മാത്രം തോറ്റ് 11 പോയിന്‍റുമായാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്‌തത്. യുഎഇയെക്കാൾ രണ്ട് പോയിന്‍റു മാത്രമായിരുന്നു പിന്നിൽ. യെമനുമായുള്ള രണ്ട് സമനിലകൾ ടീമിന് വലിയ നഷ്ടമായി. യെമനുമായുള്ള രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ജയിച്ചാൽ ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിന്‍റെ രണ്ടാം റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കുമായിരുന്നു. ഇന്ത്യ ഇതുവരെ ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചിട്ടില്ല.

സയ്യിദ് നയേമുദ്ദീൻ (1987-89, 1997-98, 2005-06)

മൂന്ന് വ്യത്യസ്‌ത ദശകങ്ങളിലായി നയീമുദ്ദീൻ ഇന്ത്യയെ നയിച്ചു. 1987 ലെ ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയപ്പോൾ അമൽ ദത്തയുടെ അസിസ്റ്റന്‍റ് കോച്ചായാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി പ്രവർത്തിച്ചത് . തുടർന്ന് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ദേശീയ ടീമിന്‍റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത നയീം ഉടൻ തന്നെ ശാരീരിക ക്ഷമതയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു, ശരിയായ ഭക്ഷണക്രമത്തിന്‍റേയും അച്ചടക്കത്തിന്‍റേയും പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് വാദിച്ചു. ഫിറ്റ്നസിനായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ നിർബന്ധം ഇന്ത്യയുടെ കളിക്കളത്തിലെ പ്രകടനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി. 1997-ൽ നയീം ദേശീയ പരിശീലകനായി തിരിച്ചെത്തി. ഇന്ത്യയെ സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടാൻ സഹായിച്ചു. 2005-ൽ മൂന്നാം തവണയും അദ്ദേഹത്തെ തലപ്പത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ നേട്ടം ആവർത്തിച്ചു. അർജുന, ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡുകൾ നേടിയ ഒരേയൊരു ഫുട്ബോൾ പരിശീലകനാണ് നയീം.

സാവിയോ മെഡീര (2011-12)

ബോബ് ഹൗട്ടന്‍റെ കീഴിൽ മുൻ മിഡ്ഫീൽഡറും അസിസ്റ്റന്‍റ് കോച്ചുമായിരുന്ന സാവിയോ മെഡീരയ്‌ക്ക് 2011 ൽ ഹെഡ് കോച്ചായി സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി. മെദീരയുടെ ഹ്രസ്വമായ കാലയളവിൽ ഇന്ത്യ 2011-ൽ സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടി. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ 2012-ലെ എ.എഫ്.സി ചലഞ്ച് കപ്പിൽ ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്‌സിന് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം കടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

