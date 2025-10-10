രണ്ടാം ടെസ്റ്റില് ടോസ് വിജയിച്ച് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മന് ഗിൽ; വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്യും
ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റൻസി ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം ഗിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു ടോസ് വിജയിക്കുന്നത്.
Published : October 10, 2025 at 9:41 AM IST
വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മന് ഗിൽ ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റൻസി ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം ഗിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു ടോസ് വിജയിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ആറു മത്സരങ്ങളിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ടോസ് നഷ്ടമായിരുന്നു. നിലവില് ഇന്ത്യ പരമ്പരയിൽ 1-0 ന് മുന്നിലാണ്. ആദ്യ ടെസ്റ്റ് ടീമില് നിന്നും മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെയാണ് ഇന്ത്യ ഇറങ്ങുന്നത്. അതേസമയം വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് രണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രാൻഡൻ കിംഗിനും ജോഹാൻ ലെയ്നും പകരം ടെവിൻ ഇംലാച്ചും ആൻഡേഴ്സൺ ഫിലിപ്പും ടീമിൽ ഇടം നേടി.
ആദ്യ മത്സരം വെറും മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യ ഇന്നിംഗ്സിനും 140 റൺസിനുമാണ് വിജയിച്ചത്. ധ്രുവ് ജൂറൽ, കെഎൽ രാഹുൽ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ എന്നീ മൂന്ന് ബാറ്റര്മാര് സെഞ്ച്വറി നേടി തിളങ്ങിയപ്പോള് മുഹമ്മദ് സിറാജ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, ജഡേജ എന്നിവര് ബൗളിങ്ങില് മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ സ്ഥാനം നിലനിർത്താൻ നിതീഷ് അടക്കമുള്ള യുവതാരങ്ങൾക്ക് ഈ മത്സരത്തിലെ പ്രകടനം നിർണായകമാണ്. സായ് സുദർശനു ടീമിൽ തുടരാൻ മികച്ച ഇന്നിങ്സ് അനിവാര്യമാണ്. ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് 6 ബാറ്റർമാരിൽ സ്കോർ രണ്ടക്കം കാണാതിരുന്നതു സായ് സുദർശൻ മാത്രമാണ്.
ഇന്ത്യ-വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് നേർക്കുനേർ റെക്കോർഡുകൾ
ടീം ഇന്ത്യയും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റ് ടീമും തമ്മിൽ ഇതുവരെ ആകെ 101 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളാണ് കളിച്ചത്. വിൻഡീസ് 30 മത്സരങ്ങളിൽ ജയിച്ചപ്പോള് ഇന്ത്യ 24 ജയം നേടി. 47 മത്സരങ്ങൾ സമനിലയിലായി. സ്വന്തം നാട്ടിൽ നടന്ന ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് 16ഉം ഇന്ത്യ 14 തവണയും വിജയിച്ചു.
ഇന്ത്യ പ്ലേയിങ് ഇലവൻ: യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, കെ എൽ രാഹുൽ, ബി സായ് സുദർശൻ, ശുഭ്മൻ ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ധ്രുവ് ജുറൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ)), നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, കുൽദീപ് യാദവ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്.
വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് പ്ലേയിങ് ഇലവൻ: ടാഗെനറൈൻ ചന്ദർപോൾ, ജോൺ കാംബെൽ, അലിക്ക് അത്തനാസെ, ഷായ് ഹോപ്പ്, കെവോൺ ഇംലാച്ച് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), റോസ്റ്റൺ ചേസ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവ്സ്, ഖാരി പിയറി, ജോമെൽ വാരിക്കൻ, ആൻഡേഴ്സൺ ഫിലിപ്പ്, ജെയ്ഡൻ സീൽസ്.
