വിന്ഡീസ് 146ന് ഓൾഔട്ട്; ഇന്നിങ്സിനും 140 റൺസിനും ഇന്ത്യൻ വിജയം, ജഡേജ കളിയിലെ താരം
ഇന്ത്യ രണ്ട് മത്സര പരമ്പരയിൽ 1-0 ന് മുന്നിലെത്തി.
Published : October 4, 2025 at 3:25 PM IST
അഹമ്മദാബാദ്: വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇന്നിങ്സിനും 140 റൺസിനും ജയം. 286 റൺസിന്റെ ലീഡ് വഴങ്ങി രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് ബാറ്റ് തുടങ്ങിയ വിൻഡീസ് 25 ഓവറിൽ 140 റൺസിന് ഓൾ ഔട്ടായി. മൂന്നാം ദിവസം ബോളർമാർ തകർത്തെറിഞ്ഞതോടെ വിന്ഡീസ് പതറി വീഴുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ ഇന്ത്യ രണ്ട് മത്സര പരമ്പരയിൽ 1-0 ന് മുന്നിലെത്തി. 286 റൺസിന്റെ ലീഡ് വഴങ്ങിയ വിൻഡീസിന് രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിലും മികച്ച തുടക്കം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടനവുമായി തിളങ്ങിയ ജഡേജയാണ് കളിയിലെ താരം. ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ താരം 104 റണ്സ് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ന് ഉച്ചഭക്ഷണ ഇടവേളയിൽ വിന്ഡീസിന്റെ സ്കോർ 5 വിക്കറ്റിന് 66 ആയിരുന്നു. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ മൂന്ന് ബാറ്റര്മാര്ക്ക് മാത്രമേ 20 ൽ കൂടുതൽ റൺസ് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അതാൻജെ 38 ഉം ഗ്രേവ്സ് 25 ഉം സീൽസ് 22 ഉം റൺസ് നേടി. ജഡേജ നാല് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയപ്പോള് സിറാജ് മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. കുൽദീപ് 2 ഉം സുന്ദർ 1 വിക്കറ്റും നേടി. പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ 10 മുതൽ ഡൽഹിയിലെ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും.
Commanding performance from #TeamIndia 👏— BCCI (@BCCI) October 4, 2025
A stellar all-round show to win the first #INDvWI test by an innings and 1️⃣4️⃣0️⃣ runs to take a 1️⃣-0️⃣ lead 🔥
Scorecard ▶ https://t.co/MNXdZceTab@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/YrHg0L8SQF
രണ്ടാം സെഷനിൽ അനാതീസിനെ വാഷിങ്ടൻ സ്വന്തം പന്തില് ക്യാച്ചെടുത്തു പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ സിറാജിന്റെ പന്തിൽ ഗ്രീവ്സും ബോൾഡായി. പിന്നാലെ ജെയ്ഡൻ സീൽസ് (22), യൊഹാൻ ലെയ്ൻ (14), ഖാരി പിയറി ( 13) ചെറുതായെങ്കിലും പൊരുതി നോക്കി. ടാഗ്നരെയ്ൻ ചന്ദർപോൾ (എട്ട), ബ്രാണ്ടൻ കിങ് (അഞ്ച്), റോസ്റ്റൻ ചെയ്സ് (ഒന്ന്), ഷായ് ഹോപ് (ഒന്ന്) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് താരങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിലെ സ്കോറുകൾ. ഇന്ത്യ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 448 റൺസിനാണ് ഡിക്ലയർ ചെയ്തത്. മത്സരത്തിന്റെ മൂന്നാം ദിവസം ഇന്ത്യ പെട്ടെന്ന് ഇന്നിങ്സ് ഡിക്ലയർ ചെയ്തത് ആരാധകരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. കുറഞ്ഞത് 400 റൺസിന്റെ ലീഡോടെ ഇന്ത്യ ഡിക്ലയർ ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു കരുതിയത്.
രണ്ടാം ദിവസത്തെ കളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ജഡേജ 104 റൺസുമായും സുന്ദർ 9 റൺസുമാണെടുത്തത്. നേരത്തെ, കെഎൽ രാഹുൽ 100 റൺസും, ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ 50 റൺസും, വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻ ധ്രുവ് ജുറൽ 125 റൺസും സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. സിറാജ് 4 വിക്കറ്റുകളും ബുംറ 3 വിക്കറ്റുകളും വീഴ്ത്തിയതോടെ, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് 162 റൺസിൽ ഒതുങ്ങി.
Hugs and smiles all around 😊#TeamIndia celebrate a magnificent victory in Ahmedabad and take a 1-0 lead in the series 👏— BCCI (@BCCI) October 4, 2025
Scorecard ▶ https://t.co/MNXdZceTab#INDvWI | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/22q4aUUhqp
പ്ലേയിംഗ് 11
ഇന്ത്യ: യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, കെഎൽ രാഹുൽ, സായ് സുദർശൻ, ശുഭ്മാൻ ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), ധ്രുവ് ജുറെൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), രവീന്ദ്ര ജഡേജ, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, കുൽദീപ് യാദവ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്.
വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്: ടെജെൻറൈൻ ചന്ദർപോൾ, ജോൺ കാംബെൽ, അലിക്ക് അത്താനസ്, ബ്രാൻഡൻ കിംഗ്, ഷായ് ഹോപ്പ് (WK), റോസ്റ്റൺ ചേസ് (c), ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവ്സ്, ജോമെൽ വാരിക്കൻ, ഖാരി പിയറി, ജോഹാൻ ലൈൻ, ജെയ്ഡൻ സീൽസ്.
- Also Read:'ഫിഫയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല'; ഇസ്രായേലിനെ തള്ളാതെ ഇൻഫാന്റിനോ
- Also Read:ബെല്ലിംഗ്ഹാമും ഫോഡനുമില്ലാതെ ഇംഗ്ലണ്ട് ടീം: ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിനുള്ള സ്ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു
- Also Read:സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയിൽ മലപ്പുറം എഫ്സിക്ക് വിജയത്തുടക്കം; റോയ് കൃഷ്ണയുടെ പെനാൽറ്റി ഗോളിൽ തൃശൂര് വീണു