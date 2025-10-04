ETV Bharat / sports

വിന്‍ഡീസ് 146ന് ഓൾഔട്ട്; ഇന്നിങ്സിനും 140 റൺസിനും ഇന്ത്യൻ വിജയം, ജഡേജ കളിയിലെ താരം

ഇന്ത്യ രണ്ട് മത്സര പരമ്പരയിൽ 1-0 ന് മുന്നിലെത്തി.

INDIA WON TEST AGAINST WEST INDIES
India won the first Test against West Indies by an innings and 140 runs. (IANS)
അഹമ്മദാബാദ്: വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇന്നിങ്സിനും 140 റൺസിനും ജയം. 286 റൺസിന്‍റെ ലീഡ് വഴങ്ങി രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സ് ബാറ്റ് തുടങ്ങിയ വിൻഡീസ് 25 ഓവറിൽ 140 റൺസിന് ഓൾ ഔട്ടായി. മൂന്നാം ദിവസം ബോളർമാർ തകർത്തെറിഞ്ഞതോടെ വിന്‍ഡീസ് പതറി വീഴുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ ഇന്ത്യ രണ്ട് മത്സര പരമ്പരയിൽ 1-0 ന് മുന്നിലെത്തി. 286 റൺസിന്‍റെ ലീഡ് വഴങ്ങിയ വിൻഡീസിന് രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സിലും മികച്ച തുടക്കം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടനവുമായി തിളങ്ങിയ ജഡേജയാണ് കളിയിലെ താരം. ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ താരം 104 റണ്‍സ് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഇന്ന് ഉച്ചഭക്ഷണ ഇടവേളയിൽ വിന്‍ഡീസിന്‍റെ സ്കോർ 5 വിക്കറ്റിന് 66 ആയിരുന്നു. രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സിൽ മൂന്ന് ബാറ്റര്‍മാര്‍ക്ക് മാത്രമേ 20 ൽ കൂടുതൽ റൺസ് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അതാൻജെ 38 ഉം ഗ്രേവ്സ് 25 ഉം സീൽസ് 22 ഉം റൺസ് നേടി. ജഡേജ നാല് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയപ്പോള്‍ സിറാജ് മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. കുൽദീപ് 2 ഉം സുന്ദർ 1 വിക്കറ്റും നേടി. പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ 10 മുതൽ ഡൽഹിയിലെ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും.

രണ്ടാം സെഷനിൽ അനാതീസിനെ വാഷിങ്ടൻ സ്വന്തം പന്തില്‍ ക്യാച്ചെടുത്തു പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ സിറാജിന്‍റെ പന്തിൽ ഗ്രീവ്സും ബോൾഡായി. പിന്നാലെ ജെയ്ഡൻ സീൽസ് (22), യൊഹാൻ ലെയ്ൻ (14), ഖാ‍രി പിയറി ( 13) ചെറുതായെങ്കിലും പൊരുതി നോക്കി. ടാഗ്‍നരെയ്ൻ ചന്ദർപോൾ (എട്ട), ബ്രാണ്ടൻ കിങ് (അഞ്ച്), റോസ്റ്റൻ ചെയ്സ് (ഒന്ന്), ഷായ് ഹോപ് (ഒന്ന്) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് താരങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിലെ സ്കോറുകൾ. ഇന്ത്യ ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സ് 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 448 റൺസിനാണ് ഡിക്ലയർ ചെയ്‌തത്. മത്സരത്തിന്‍റെ മൂന്നാം ദിവസം ഇന്ത്യ പെട്ടെന്ന് ഇന്നിങ്‌സ് ഡിക്ലയർ ചെയ്‌തത് ആരാധകരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. കുറഞ്ഞത് 400 റൺസിന്‍റെ ലീഡോടെ ഇന്ത്യ ഡിക്ലയർ ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു കരുതിയത്.

രണ്ടാം ദിവസത്തെ കളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ജഡേജ 104 റൺസുമായും സുന്ദർ 9 റൺസുമാണെടുത്തത്. നേരത്തെ, കെഎൽ രാഹുൽ 100 ​​റൺസും, ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ 50 റൺസും, വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻ ധ്രുവ് ജുറൽ 125 റൺസും സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. സിറാജ് 4 വിക്കറ്റുകളും ബുംറ 3 വിക്കറ്റുകളും വീഴ്‌ത്തിയതോടെ, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന്‍റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സ് 162 റൺസിൽ ഒതുങ്ങി.

പ്ലേയിംഗ് 11

ഇന്ത്യ: യശസ്വി ജയ്‌സ്വാൾ, കെഎൽ രാഹുൽ, സായ് സുദർശൻ, ശുഭ്മാൻ ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), ധ്രുവ് ജുറെൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), രവീന്ദ്ര ജഡേജ, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, കുൽദീപ് യാദവ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്.

വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്: ടെജെൻറൈൻ ചന്ദർപോൾ, ജോൺ കാംബെൽ, അലിക്ക് അത്താനസ്, ബ്രാൻഡൻ കിംഗ്, ഷായ് ഹോപ്പ് (WK), റോസ്റ്റൺ ചേസ് (c), ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവ്സ്, ജോമെൽ വാരിക്കൻ, ഖാരി പിയറി, ജോഹാൻ ലൈൻ, ജെയ്ഡൻ സീൽസ്.

