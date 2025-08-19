അടുത്ത മാസം ആരംഭിക്കുന്ന വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പിനും ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഹർമൻപ്രീത് കൗർ നയിക്കുന്ന ടീമില് സ്മൃതി മന്ദാനയാണ് വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്. നീതു ഡേവിഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയാണ് ടീം പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. മലയാളി താരങ്ങള്ക്ക് ടീമിലിടം നേടാന് കഴിഞ്ഞില്ല. മിന്നുമണി ഉള്പ്പെടുമെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിലെ ഇന്ത്യ എ ടി20 ടീമിന്റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു വയനാട്ടുകാരിയായാ മിന്നുമണി. അതേസമയം വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസിനെതിരായ പരമ്പരയില് മികവുകാട്ടിയ ഹര്ലീന് ഡിയോളും ടീമിലിടം നേടി.
പരിക്കുമാറി പേസര് രേണുകാ സിംഗ് താക്കൂർ ടീമില് തിരിച്ചെത്തി. വനിതാ ഐപിഎല്ലിനുശേഷം രേണുക ഇന്ത്യക്കായി കളിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഷെഫാലി വർമ്മയ്ക്കും ടീമിൽ ഇടംപിടിക്കാന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഓസ്ട്രേലിയ എക്കെതിരായ പരമ്പരയില് ഒരു അര്ധസെഞ്ചുറി മാത്രമാണ് താരം നേടിയത്. ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും സംയുക്തമായാണ് ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബര് 30ന് തുടങ്ങുന്ന ടൂര്ണമെന്റില് ആദ്യ മത്സരത്തില് ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും ഏറ്റുമുട്ടും. നവംബര് രണ്ടിനാണ് ഫൈനല്.
ലോകകപ്പ് വനിതാ ടീം: ഹർമൻപ്രീത് കൗർ (ക്യാപ്റ്റൻ), സ്മൃതി മന്ദാന (വിസി), പ്രതീക റാവൽ, ഹർലീൻ ഡിയോൾ, ദീപ്തി ശർമ, ജെമീമ റോഡ്രിഗസ്, രേണുക സിങ് താക്കൂർ, അരുന്ധതി റെഡ്ഡി, റിച്ച ഘോഷ് (WK), ക്രാന്തി ഗൗഡ്, അമൻജോത് കൗർ, രാധാ യാദവ്, ശ്രീ ചരണി, യാസ്തിക ഭാട്ടിയ (WK), സ്നേഹ് റാണ.
#TeamIndia squad for ICC Women's Cricket World Cup 2025⬇️— BCCI Women (@BCCIWomen) August 19, 2025
Harmanpreet Kaur (Capt), Smriti Mandhana (VC), Pratika Rawal, Harleen Deol, Deepti Sharma, Jemimah Rodrigues, Renuka Singh Thakur, Arundhati Reddy, Richa Ghosh (WK), Kranti Gaud, Amanjot Kaur, Radha Yadav, Sree Charani,…
ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ ടീം: ഹർമൻപ്രീത് കൗർ (സി), സ്മൃതി മന്ദാന (വിസി), പ്രതീക റാവൽ, ഹർലീൻ ഡിയോൾ, ദീപ്തി ശർമ, ജെമീമ റോഡ്രിഗസ്, രേണുക സിങ് താക്കൂർ, അരുന്ധതി റെഡ്ഡി, റിച്ച ഘോഷ് (ഡബ്ല്യുകെ), ക്രാന്തി ഗൗഡ്, സയാലി സത്ഘരെ, രാധാ യാദവ്, ശ്രീ ചരണി, യാസ്തിക ഭാട്ടിയ (WK), സ്നേഹ റാണ.
നേരത്ത ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. സൂര്യകുമാർ യാദവ് നയിക്കുന്ന ടീമിൽ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണും ഇടം പിടിച്ചു. ശുഭ്മന് ഗില്ലാണ് വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാറും ബിസിസിഐ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അജിത് അഗാർക്കറും പങ്കെടുത്തു.
ഏഷ്യാ കപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീം: സൂര്യ കുമാർ യാദവ് (സി), ശുഭ്മാൻ ഗിൽ (വിസി), അഭിഷേക് ശർമ്മ, തിലക് വർമ്മ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, അക്സർ പട്ടേൽ, ജിതേഷ് ശർമ (ഡബ്ല്യുകെ), ജസ്പ്രീത് ബുംറ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി, കുൽദീപ് യാദവ്, സഞ്ജു സാംസൺ (ഡബ്ല്യുകെ), ഹർഷിത് റാണ, റിങ്കു സിംഗ്.
