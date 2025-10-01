പുരുഷന്മാര്ക്ക് പിന്നാലെ വനിതകളും; ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തില് പാക് താരങ്ങള്ക്ക് ഹസ്തദാനമില്ല
ന്യൂഡല്ഹി: വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പില് പാകിസ്താനെതിരായ മത്സരത്തില് ഇന്ത്യന് ടീം പാക് താരങ്ങള്ക്ക് ഹസ്തദാനം ചെയ്യില്ലെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്. കൊളംബോയില് ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന ലോകകപ്പ് ലീഗ് മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യന് കളിക്കാര്ക്കും ടീം മാനേജ്മെന്റിനും ബിസിസിഐ നിര്ദ്ദേശം നല്കിയതായി പ്രമുഖ സ്പോര്ട്സ് വാര്ത്താ ഏജന്സികള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
അടുത്തിടെ സമാപിച്ച ഏഷ്യാ കപ്പില് ഇന്ത്യന് പുരുഷ ടീം പാകിസ്താന് കളിക്കാര്ക്ക് ഹസ്തദാനം നല്കാന് വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു. ഈ നിലപാട് പിന്തുടര്ന്നാണ് വനിതാ ടീമിനും ബിസിസിഐ ഇതേ നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
പഹല്ഗാം ഭീകരാക്രമണവും 'ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂര്' വിഷയങ്ങളും കാരണം ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ബന്ധം വഷളായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നീക്കം. ഏഷ്യാ കപ്പില് ഇരുടീമുകളും മൂന്ന് തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോഴും ഇന്ത്യന് ടീം ഹസ്തദാനം ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ഏഷ്യാ കപ്പ് കിരീടം നേടിയ ശേഷം, പാകിസ്താന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി കൂടിയായ എസിസി (ഏഷ്യന് ക്രിക്കറ്റ് കൗണ്സില്) മേധാവി മൊഹ്സിന് നഖ്വിയില് നിന്ന് ട്രോഫി സ്വീകരിക്കാനും ഇന്ത്യന് ടീം വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു.
അതേസമയം, ഐസിസി (ഇന്റര്നാഷണല് ക്രിക്കറ്റ് കൗണ്സില്) ലോകകപ്പ് മാര്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് പ്രകാരം കളിക്കാര് തമ്മിലുള്ള ഹസ്തദാനം നിര്ബന്ധമല്ല. കായിക മര്യാദയ്ക്ക് നിരക്കാത്ത പെരുമാറ്റം ഉണ്ടായാല് മാത്രമേ ടീമിനോ കളിക്കാര്ക്കോ എതിരെ നടപടിയെടുക്കാന് സാധിക്കൂ. അതിനാല്, ഹസ്തദാനം നല്കിയില്ലെന്ന കാരണത്താല് ഒരു ടീമിനെതിരേയും നടപടിക്ക് സാധ്യതയുമില്ല.
രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങള് കണക്കിലെടുത്ത്, ഈ വര്ഷം നടന്ന ചാമ്പ്യന്സ് ട്രോഫി മുതല് ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും ഐസിസി, എസിസി ഇവന്റുകളില് നിഷ്പക്ഷ വേദികളിലാണ് കളിക്കുന്നത്. 2027 വരെ ഈ ക്രമീകരണം തുടരാനാണ് നിലവിലെ ധാരണ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, വനിതാ ലോകകപ്പില് പാകിസ്താന്റെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും നടക്കുന്നത് കൊളംബോയിലാണ്.
ഏഷ്യാകപ്പി ഫൈനലിൽ വിജയിച്ചതിനു ശേഷം, മൊഹ്സിന് നഖ്വിയിൽ നിന്ന് ട്രോഫി സ്വീകരിക്കാൻ ഇന്ത്യ വിസമ്മതിക്കുകയും എമിറേറ്റ്സ് ബോർഡ് ഡയറക്ടർ തങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നിലപാടിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ ടീം മാറാതിരുന്നതോടെ നഖ്വി ട്രോഫിയുമായി കളം വിട്ടു.
പിന്നാലെ ട്രോഫിയില്ലാതെ ഇന്ത്യ വിജയം ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്തു. പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള ഹസ്തദാനങ്ങളും പൊതു ഇടപെടലുകളും ഒഴിവാക്കുക എന്ന നിലപാട് ഇന്ത്യ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വേദിയിലേക്ക് കയറേണ്ടതില്ലെന്നും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇത് പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിനും തുടർന്നുള്ള ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിനും ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്ര നിലപാടിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു.
