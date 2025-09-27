നിസങ്കയുടെ സെഞ്ചുറി പാഴായി; ഇന്ത്യയെ വിറപ്പിച്ച ലങ്കൻ പോരാട്ടം, സൂപ്പർ ഓവറിൽ ഇന്ത്യക്ക് ജയം
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ 203 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യമുയർത്തി, ശ്രീലങ്കയും അതേ സ്കോർ നേടിയതോടെയാണ് മത്സരം സമനിലയിലായത്. അഭിഷേക് ശർമയുടെയും സഞ്ജു സാംസന്റെയും തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യൻ സ്കോറിന് കരുത്തായത്.
Published : September 27, 2025 at 12:43 AM IST
ദുബായ്: ഏഷ്യാ കപ്പ് സൂപ്പർ 4-ലെ അവസാന പോരാട്ടത്തിൽ ശ്രീലങ്കയെ സൂപ്പർ ഓവറിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ ടൂർണമെൻ്റിൽ തോൽവി അറിയാതെ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ആവേശകരമായ സൂപ്പർ ഓവർ മത്സരത്തിന് നാടകീയമായ തിരശ്ശീലയിട്ടു. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ 203 റൺസിൻ്റെ വിജയലക്ഷ്യമാണ് ലങ്കയ്ക്ക് മുൻപിൽ വച്ചത്. ഉപനായകൻ ശുഭ്മൻ ഗിൽ (4), ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവ് (12), ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ (2) എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകൾ തുടക്കത്തിൽ നഷ്ടമായെങ്കിലും ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമ, വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ സഞ്ജു സാംസൺ എന്നിവർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മികച്ച സ്കോർ സമ്മാനിച്ചു.
സൂപ്പർ ഓവറിലെ നാടകീയ നിമിഷങ്ങൾ
സൂപ്പർ ഓവറിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് രണ്ട് റൺസ് മാത്രമാണ് നേടാനായത്, എങ്കിലും ഇതിനിടയിൽ നിരവധി നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറി. സൂപ്പർ ഓവറിലെ നാലാം പന്തിൽ ശ്രീലങ്ക രണ്ട് വിക്കറ്റിന് ഒന്ന് എന്ന നിലയിലായിരിക്കെ, സ്ട്രൈക്കിങ് എൻഡിലുണ്ടായിരുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ദസുൻ ശനക പന്ത് പൂർണമായും മിസ് ചെയ്ത ശേഷം പിച്ചിൻ്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് നടന്നു റൺ ഔട്ടായി. റൺ ഔട്ടിന് മുൻപ് ഇന്ത്യൻ താരം അർഷ്ദീപ് സിങ് കാച്ച് ഔട്ടിനായി അപ്പീൽ ചെയ്തതിനാൽ, റൺ ഔട്ട് സംഭവിച്ച ശേഷം അമ്പയർ കാച്ച് ഔട്ട് അനുവദിച്ചുവെങ്കിലും ശ്രീലങ്കൻ ടീം ഈ തീരുമാനത്തിനെതിരെ അപ്പീൽ ചെയ്തു.
തേർഡ് അമ്പയറുടെ പരിശോധനയിൽ ബാറ്റ്സ്മാൻ്റെ ബാറ്റിൽ പന്ത് തട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് അമ്പയർക്ക് തൻ്റെ തീരുമാനം മാറ്റേണ്ടി വന്നത് എല്ലാവരിലും ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി. ഷനക റൺ ഔട്ടായെങ്കിലും എന്തിനാണ് കാച്ച് ഔട്ട് തീരുമാനം മാറ്റിയതെന്ന് അമ്പയർമാർ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു. ഈ സംഭവങ്ങളെത്തുടർന്ന് കളി ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റോളം തടസ്സപ്പെട്ടു. ഒരു മത്സരം ടൈ ആവുകയാണെങ്കിൽ വിജയിയെ തീരുമാനിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അധിക ഓവറാണ് സൂപ്പർ ഓവർ. ആറ് പന്തുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരൊറ്റ ഓവർ വീതം ഓരോ ടീമും ബാറ്റ് ചെയ്യും. രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സൂപ്പർ ഓവർ ഇന്നിങ്സ് അവസാനിക്കും.
ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നിങ്സ്
ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമയുടെ തകർപ്പൻ അർധസെഞ്ചുറിയും, സഞ്ജു സാംസൺ്റെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്ങുമാണ് ഇന്ത്യൻ സ്കോറിന് കരുത്തായത്. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം മത്സരത്തിലും അർധസെഞ്ചുറി നേടിയ അഭിഷേക് ശർമ 31 പന്തിൽ 8 ഫോറും 2 സിക്സും സഹിതം 61 റൺസെടുത്തു. 22 പന്തിൽ അദ്ദേഹം അർധസെഞ്ചുറി പിന്നിട്ടു. തിലക് വർമ 34 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 49 റൺസ് നേടി ടീം സ്കോറിൽ നിർണായകമായി.
ആദ്യം പതിഞ്ഞ താളത്തിൽ കളിച്ച വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ സഞ്ജു സാംസൺ പിന്നീട് ടോപ് ഗിയറിലേക്ക് മാറി, 23 പന്തിൽ ഒരു ഫോറും 3 സിക്സും ഉൾപ്പെടെ 39 റൺസ് നേടി. ശ്രീലങ്കൻ നായകൻ ചരിത് അസലങ്ക ടോസ് നേടി ബൗളിങ് തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ വാനിന്ദു ഹസരങ്ക, മഹീഷ് തീക്ഷണ, ദസുൻ ശനക, ചരിത് അസലങ്ക, കമിന്ദു മെൻഡിസ് എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.
ശ്രീലങ്കയുടെ മറുപടി ബാറ്റിങ്
ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 203 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ബാറ്റേന്തിയ ശ്രീലങ്ക 20 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 202 റൺസെടുത്ത് മത്സരം സമനിലയിലാക്കി. ലങ്കയ്ക്കായി പതും നിസങ്ക സെഞ്ചുറിയോടെ തിളങ്ങി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ലങ്കയ്ക്ക് ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ കുശാൽ മെൻഡിസിൻ്റെ വിക്കറ്റ് ഡക്കായി നഷ്ടമായി. എന്നാൽ രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ ഒന്നിച്ച പതും നിസങ്കയും കുശാൽ പെരേരയും തകർപ്പൻ പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു.
പവർപ്ലേയിൽ വെടിക്കെട്ടോടെ ഇരുവരും നിറഞ്ഞാടി, ആറോവറിൽ ലങ്കൻ ടീം 72 റൺസ് അടിച്ചെടുത്തു. നിസങ്കയാണ് ആദ്യം അർധസെഞ്ചുറി തികച്ചത്, 25 പന്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം അമ്പതിലെത്തിയത്. വൈകാതെ കുശാൽ പെരേരയും അർധസെഞ്ചുറി തികച്ചതോടെ ഇന്ത്യ പ്രതിരോധത്തിലായി. ഒമ്പതാം ഓവറിൽ തന്നെ ലങ്ക നൂറ് കടന്നു.
നായകൻ സൂര്യകുമാർ ബൗളർമാരെ മാറി മാറി പരീക്ഷിച്ചിട്ടും ഇരുവരും പിടികൊടുത്തില്ല. പത്തോവറിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 114 റൺസെന്ന നിലയിലായിരുന്ന ശ്രീലങ്ക. 12 ഓവറിലാകട്ടെ ടീം 134-ലെത്തി. പിന്നാലെ കുശാൽ പെരേരയെ വരുൺ ചക്രവർത്തി പുറത്താക്കിയത് ഇന്ത്യക്ക് നേരിയ പ്രതീക്ഷ നൽകി, 32 പന്തിൽ നിന്ന് 58 റൺസാണ് താരത്തിൻ്റെ സമ്പാദ്യം. എന്നാൽ ചരിത് അസലങ്കയെ ഒരുവശത്തുനിർത്തി നിസങ്ക പടനയിച്ചു, 15 ഓവറിൽ ലങ്ക 157-ലെത്തിയതോടെ ശേഷിക്കുന്ന അഞ്ചോവറിൽ 46 റൺസായിരുന്നു ലങ്കയ്ക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത്.
അഭിഷേക് ശർമ റെക്കോർഡ് തിരുത്തി
ഹാഫ് സെഞ്ചുറി പ്രകടനത്തോടെ ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമ ഏഷ്യാ കപ്പിലെ റെക്കോർഡ് പുസ്തകത്തിൽ ഇടംനേടി. ഒരു ഏഷ്യാ കപ്പ് ടി20 ടൂർണമെൻ്റിൻ്റെ ഒറ്റ എഡിഷനിൽ ഏറ്റവുമധികം റൺസ് നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോർഡാണ് അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയത്. ആറ് ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്ന് 309 റൺസാണ് അഭിഷേക് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. പാകിസ്ഥാൻ്റെ മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ (2022-ൽ 281 റൺസ്) ആണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്.
ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസം വിരാട് കോഹ്ലി ഈ പതിപ്പിൽ അഞ്ച് ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്ന് നേടിയ 276 റൺസാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്. ഈ പ്രകടനം വരാനിരിക്കുന്ന വലിയ ടൂർണമെൻ്റുകളിൽ അഭിഷേക് ശർമയ്ക്ക് നിർണായകമാവാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് തുറന്നിടുന്നത്.
സഞ്ജു സാംസണിൻ്റെ മിന്നുന്ന പ്രകടനം
ഏഷ്യാ കപ്പ് സൂപ്പർ ഫോറിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ അവസാന പോരാട്ടത്തിൽ മലയാളികളുടെ സ്വന്തം സഞ്ജു സാംസൺ മിന്നും പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടാതിരുന്ന സഞ്ജു ലങ്കയ്ക്കെതിരെ തകർത്തടിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. അഞ്ചാമനായി ഇറങ്ങിയ സഞ്ജു 23 പന്തിൽ 39 റൺസെടുത്ത് പുറത്തായി.
മൂന്ന് സിക്സും ഒരു ബൗണ്ടറിയുമാണ് സഞ്ജുവിൻ്റെ ബാറ്റിൽ നിന്ന് പിറന്നത്. ഈ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വാഴ്ത്തിപ്പാടുകയാണ്. മലയാളി താരത്തെ സംബന്ധിച്ച് ബാറ്റുകൊണ്ട് മികവ് കാട്ടിയതോടൊപ്പം വലിയൊരു പ്രതികാരം കൂടി തീർക്കാൻ സാധിച്ചു. ശ്രീലങ്കൻ സ്പിന്നർ വാനിന്ദു ഹസരങ്കയെ രണ്ട് സിക്സറിനും ഒരു ഫോറിനും പറത്തിയതാണ് ആരാധകർ ആഘോഷമാക്കുന്നത്.
സഞ്ജുവിനെ പല തവണ നാണംകെടുത്തിയ താരമാണ് ഹസരങ്ക. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിലും ഐപിഎല്ലിലുമായി ഒമ്പത് തവണയാണ് ഇരുവരും മുഖാമുഖം വന്നത്. ഇതിൽ സഞ്ജുവിൻ്റെ ബാറ്റിങ് ശരാശരി വെറും 7.33 മാത്രമാണ്, ആറു തവണ അദ്ദേഹത്തെ ലങ്കൻ സ്പിന്നർ ഔട്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. മാത്രമല്ല, ഹസരങ്കയ്ക്കെതിരെ ആകെ നേരിട്ട 44 ബോളിൽ 28-ലും സഞ്ജുവിന് റണ്ണൊന്നും നേടാനായിതുമില്ല. ഇത്തവണ ഏഷ്യാ കപ്പിലും ലങ്കൻ സ്പിന്നർ ഇതാവർത്തിക്കുമെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും ഹസരങ്കയെ കരുതലോടെ നേരിടുന്ന പുതിയൊരു സഞ്ജുവിനെയാണ് കണ്ടത്.
സൂര്യകുമാർ യാദവിൻ്റെ മോശം ഫോം തുടരുന്നു
ദുബായിൽ നടന്ന ഏഷ്യാ കപ്പ് സൂപ്പർ ഫോർ പോരാട്ടത്തിൽ ശ്രീലങ്കക്കെതിരെ മോശം പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചതോടെ സൂര്യകുമാർ യാദവിൻ്റെ ഫോമില്ലായ്മ തുടരുകയാണ്. ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷമാണ് സൂര്യകുമാറിൻ്റെ പ്രകടനത്തിൽ ഈ ഇടിവ് ദൃശ്യമായത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈയിലാണ് രോഹിത് ശർമയിൽ നിന്ന് സൂര്യകുമാറിന് ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ലഭിച്ചത്. ബാർബഡോസിൽ നടന്ന ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ കിരീടം നേടിയതിന് പിന്നാലെ രോഹിത് ഈ ഫോർമാറ്റിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങിയപ്പോഴായിരുന്നു ഇത്.
എന്നാൽ, നായകസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഫോമും റൺസും നേടാനായിട്ടില്ല. ക്യാപ്റ്റനായ ശേഷം സൂര്യകുമാർ നേടിയ ഒരേയൊരു ഫിഫ്റ്റി, 2024 ഒക്ടോബറിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ നേടിയ സെഞ്ചുറിയാണ്. ഹൈദരാബാദിൽ 35 പന്തിൽ നിന്ന് 75 റൺസെടുത്ത ആ പ്രകടനം ഒരു തിരിച്ചുവരവിൻ്റെ സൂചനയായി പലരും കണ്ടിരുന്നു. എങ്കിലും, നായകൻ്റെ ഭാരം സൂര്യകുമാറിൻ്റെ പ്രകടനത്തെ ബാധിച്ചുവെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ 21 മത്സരങ്ങളിലെ 19 ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്ന് 19.35 ശരാശരിയിൽ 329 റൺസ് മാത്രമാണ് 35-കാരനായ സൂര്യകുമാർ നേടിയത്. ഇതിൽ രണ്ട് അർദ്ധ സെഞ്ചുറികളുണ്ട്. നായകസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം ആറ് തവണ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം 20 റൺസ് മറികടന്നത്. ഈ വർഷം 10 ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്ന് 12.37 ശരാശരിയിൽ 99 റൺസ് മാത്രമാണ് സൂര്യകുമാർ നേടിയത്.
ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാറ്റിങ് ശരാശരി 43.33 ആയിരുന്നു, ഇത് ഇപ്പോൾ 37.59 ആയി കുറഞ്ഞു. നിലവിലെ ഏഷ്യാ കപ്പിൽ അഞ്ച് ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്ന് 23.66 ശരാശരിയിൽ 71 റൺസ് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം നേടിയത്. ശ്രീലങ്കക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ മറ്റ് താരങ്ങൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചപ്പോൾ സൂര്യകുമാർ പതറി. കൂടുതൽ സമയം ക്രീസിൽ ചെലവഴിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഫോം കണ്ടെത്താനായില്ല. ശ്രീലങ്കയുടെ സ്റ്റാർ സ്പിന്നർ വാനിന്ദു ഹസരങ്കയാണ് സൂര്യകുമാറിനെ വിക്കറ്റിന് മുന്നിൽ കുടുക്കിയത്. അമ്പയറുടെ തീരുമാനം ചോദ്യം ചെയ്ത് ഡിആർഎസ് എടുത്തുവെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന് നിരാശനായി മടങ്ങേണ്ടി വന്നു.
ഫൈനൽ പോരാട്ടം
ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഏറ്റുമുട്ടും എന്ന് നേരത്തെ ഉറപ്പായിരുന്നതിനാൽ, ഈ മത്സരം ടൂർണമെൻ്റിൻ്റെ ഫലത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും, വിജയശീലം തുടരാനും മധ്യനിര ബാറ്റിങ്ങിലെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കാനും ഇന്ത്യ ഈ മത്സരത്തെ ഉപയോഗിച്ചു.