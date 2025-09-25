ഇന്ത്യ vs പാകിസ്ഥാൻ: റൗഫിനും സാഹിബ്സാദയ്ക്കുമെതിരെ ബിസിസിഐ ഐസിസിക്ക് പരാതി നൽകി; സൂര്യയ്ക്കെതിരെ പിസിബി
സൂര്യകുമാർ യാദവിനെതിരെ പാകിസ്ഥാന് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (പിസിബി) ഐസിസിക്ക് പരാതി നൽകി.
Published : September 25, 2025 at 1:25 PM IST
ദുബായ്: കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ദുബായിൽ നടന്ന ഏഷ്യാ കപ്പ് സൂപ്പർ 4 മത്സരത്തിനിടെ പ്രകോപനപരമായ ആംഗ്യങ്ങൾ കാണിച്ചതിന് പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ ഹാരിസ് റൗഫിനും സാഹിബ്സാദ ഫർഹാനുമെതിരെ ഇന്ത്യ ഐസിസിയിൽ ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകി. ബുധനാഴ്ചയാണ് ബിസിസിഐ ഇരുവർക്കുമെതിരെ പരാതി നൽകിയതെന്ന് പിടിഐ റിപ്പോര്ട്ടു ചെയ്തു.
കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവിനെതിരെ പാകിസ്ഥാന് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (പിസിബി) ഐസിസിക്ക് പരാതി നൽകി. ഏഷ്യാ കപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിന് ശേഷം സൂര്യ ഉന്നയിച്ച പരാമർശങ്ങളാണ് പരാതിക്ക് കാരണമായത്. പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിലെ ഇരകളോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനും ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയ്ക്ക് തന്റെ ടീമിന്റെ വിജയം സമർപ്പിച്ചതിനുമാണ് പിസിബി പരാതി നൽകിയത്. സൂര്യയുടെ പരാമർശങ്ങൾ 'രാഷ്ട്രീയമാണ്' എന്നാണ് പിസിബിയുടെ ആരോപണം.
റൗഫ്, സാഹിബ്സാദയുടെ വിവാദ ആംഗ്യങ്ങൾ
സെപ്റ്റംബർ 21ന് നടന്ന മത്സരത്തിനിടെ, 2022-ലെ ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസം വിരാട് കോലി റൗഫിൻ്റെ പന്തിൽ അടിച്ച വിജയകരമായ സിക്സറുകളെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ 'കോലി, കോലി' എന്ന് ആർത്തുവിളിച്ചപ്പോൾ, ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക നടപടിയെ പരിഹസിക്കാൻ ഒരു വിമാനം താഴെയിടുന്നത് പോലെ റൗഫ് ആംഗ്യങ്ങൾ കാണിച്ചിരുന്നു.
കൈ കൊണ്ട് ‘6-0’ എന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആംഗ്യവും കാണിച്ചു. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിനിടെ ഇന്ത്യയുടെ ആറു യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വെടിവച്ചിട്ടെന്ന പാക്കിസ്ഥാന്റെ അവകാശവാദം സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു റൗഫിന്റെ ആംഗ്യം. മത്സരത്തിനിടെ, ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർമാരായ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിനെയും അഭിഷേക് ശർമ്മയെയും ബൗളിംഗിനിടെ താരം അസഭ്യം പറഞ്ഞു. കൂടാതെ സാഹിബ്സാദ തന്റെ ബാറ്റ് മെഷീൻ ഗൺ പ്രോപ്പായി ഉപയോഗിച്ച് തോക്ക് ചൂണ്ടുന്ന ആംഗ്യത്തോടെ ആഘോഷിച്ചതും വ്യാപകമായി വിമർശിക്കപ്പെട്ടു.
"ആ ആഘോഷം അന്നൊരു നിമിഷം മാത്രമായിരുന്നു. 50 റൺസ് നേടിയതിന് ശേഷം ഞാൻ അധികം ആഘോഷങ്ങൾ നടത്താറില്ല. പക്ഷേ, പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ആഘോഷിക്കാമെന്ന് തോന്നുകയായിരുന്നു. ഞാൻ അത് ചെയ്തു. ആളുകൾ അത് എങ്ങനെ എടുക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എനിക്കത് പ്രശ്നമല്ല- മത്സരശേഷം ഫർഹാൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഐസിസി ഹിയറിങ്ങിൽ റൗഫും സാഹിബ്സാദയും അവരുടെ ആംഗ്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കേണ്ടിവരും, അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം അനുസരിച്ച് നടപടി നേരിടേണ്ടിവരും.