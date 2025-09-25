ETV Bharat / sports

ഇന്ത്യ vs പാകിസ്ഥാൻ: റൗഫിനും സാഹിബ്‌സാദയ്ക്കുമെതിരെ ബിസിസിഐ ഐസിസിക്ക് പരാതി നൽകി; സൂര്യയ്‌ക്കെതിരെ പിസിബി

സൂര്യകുമാർ യാ​ദവിനെതിരെ പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (പിസിബി) ഐസിസിക്ക് പരാതി നൽകി.

INDIA PAKISTAN ASIA CUP
India's Abhishek Sharma talks to Pakistan's Haris Rauf during the Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates, Sunday, Sept. 21, 2025 (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2025 at 1:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ദുബായ്: കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്‌ച ദുബായിൽ നടന്ന ഏഷ്യാ കപ്പ് സൂപ്പർ 4 മത്സരത്തിനിടെ പ്രകോപനപരമായ ആംഗ്യങ്ങൾ കാണിച്ചതിന് പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ ഹാരിസ് റൗഫിനും സാഹിബ്‌സാദ ഫർഹാനുമെതിരെ ഇന്ത്യ ഐസിസിയിൽ ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകി. ബുധനാഴ്ചയാണ് ബിസിസിഐ ഇരുവർക്കുമെതിരെ പരാതി നൽകിയതെന്ന് പിടിഐ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്‌തു.

കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാ​ദവിനെതിരെ പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (പിസിബി) ഐസിസിക്ക് പരാതി നൽകി. ഏഷ്യാ കപ്പ് ​ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിന് ശേഷം സൂര്യ ഉന്നയിച്ച പരാമർശങ്ങളാണ് പരാതിക്ക് കാരണമായത്. പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിലെ ഇരകളോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനും ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയ്ക്ക് തന്‍റെ ടീമിന്‍റെ വിജയം സമർപ്പിച്ചതിനുമാണ് പിസിബി പരാതി നൽകിയത്. സൂര്യയുടെ പരാമർശങ്ങൾ 'രാഷ്ട്രീയമാണ്' എന്നാണ് പിസിബിയുടെ ആരോപണം.

BCCI files complaint with ICC against Rauf and Sahibzada
BCCI files complaint with ICC against Rauf and Sahibzada; PCB against Surya (AP)

റൗഫ്, സാഹിബ്‌സാദയുടെ വിവാദ ആംഗ്യങ്ങൾ

സെപ്റ്റംബർ 21ന് നടന്ന മത്സരത്തിനിടെ, 2022-ലെ ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസം വിരാട് കോലി റൗഫിൻ്റെ പന്തിൽ അടിച്ച വിജയകരമായ സിക്സറുകളെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ 'കോലി, കോലി' എന്ന് ആർത്തുവിളിച്ചപ്പോൾ, ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക നടപടിയെ പരിഹസിക്കാൻ ഒരു വിമാനം താഴെയിടുന്നത് പോലെ റൗഫ് ആംഗ്യങ്ങൾ കാണിച്ചിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കൈ കൊണ്ട് ‘6-0’ എന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആംഗ്യവും കാണിച്ചു. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിനിടെ ഇന്ത്യയുടെ ആറു യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വെടിവച്ചിട്ടെന്ന പാക്കിസ്ഥാന്‍റെ അവകാശവാദം സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു റൗഫിന്‍റെ ആംഗ്യം. മത്സരത്തിനിടെ, ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർമാരായ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിനെയും അഭിഷേക് ശർമ്മയെയും ബൗളിംഗിനിടെ താരം അസഭ്യം പറഞ്ഞു. കൂടാതെ സാഹിബ്‌സാദ തന്‍റെ ബാറ്റ് മെഷീൻ ഗൺ പ്രോപ്പായി ഉപയോഗിച്ച് തോക്ക് ചൂണ്ടുന്ന ആംഗ്യത്തോടെ ആഘോഷിച്ചതും വ്യാപകമായി വിമർശിക്കപ്പെട്ടു.

"ആ ആഘോഷം അന്നൊരു നിമിഷം മാത്രമായിരുന്നു. 50 റൺസ് നേടിയതിന് ശേഷം ഞാൻ അധികം ആഘോഷങ്ങൾ നടത്താറില്ല. പക്ഷേ, പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ആഘോഷിക്കാമെന്ന് തോന്നുകയായിരുന്നു. ഞാൻ അത് ചെയ്‌തു. ആളുകൾ അത് എങ്ങനെ എടുക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എനിക്കത് പ്രശ്നമല്ല- മത്സരശേഷം ഫർഹാൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഐസിസി ഹിയറിങ്ങിൽ റൗഫും സാഹിബ്‌സാദയും അവരുടെ ആംഗ്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കേണ്ടിവരും, അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം അനുസരിച്ച് നടപടി നേരിടേണ്ടിവരും.

  1. Also Read: ലാലേട്ടനെ പോലെ ഏത് വേഷവും ചെയ്യും, വില്ലനാകാനും ജോക്കറാകാനും തയാര്‍; എന്ന് 'സഞ്ജു മോഹന്‍ലാല്‍ സാംസൺ '
  2. Also Read: ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ തകർപ്പൻ പ്രകടനം; ഇന്ത്യ ഏഷ്യ കപ്പ് ഫൈനലിൽ, താരമായി അഭിഷേക് ശർമ

For All Latest Updates

TAGGED:

PCB AGAINST SURYARAUF AND SAHIBZADABCCI COMPLAINSഏഷ്യാ കപ്പ് 2025INDIA PAKISTAN ASIA CUP

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഒരു കിലോഗ്രാം പ്ലാസ്‌റ്റിക് കൊടുത്താൽ പ്രഭാതഭക്ഷണം കിട്ടും; അറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റൂറൽ 'ഗാർബേജ് കഫേ'യിലെ വിശേഷങ്ങൾ

ആറാം ക്ലാസിന് അപ്പുറം പഠിച്ചിട്ടില്ല, അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹവും ഇച്‌ഛാ ശക്തിയും കൊണ്ട് ഒവൈസ് നിർമിച്ചത് "ആപ്പിൾ ഗൊണ്ടോള" എന്ന പുതിയ യന്ത്രം

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.