ഏഷ്യാ കപ്പ് ഫൈനൽ: ചിരവൈരികൾ നേർക്കുനേർ, ഇന്ന് വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാവുന്ന 3 കാര്യങ്ങൾ
ഏഷ്യാ കപ്പില് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില് നടന്ന മത്സരങ്ങള് നാടകീയ നിമിഷങ്ങൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Published : September 28, 2025 at 2:46 PM IST
ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനലില് ഇന്ത്യ ഇന്ന് പാകിസ്ഥാനെ നേരിടും. ടൂർണമെന്റിന്റെ 41 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇരുടീമുകളും ഫൈനലിൽ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. ദുബായ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയമാണ് ഇതിഹാസ പോരാട്ടത്തിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുക. ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 8:00 മണിക്ക് മത്സരം ആരംഭിക്കും. പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിനുശേഷം, കളിക്കളത്തിനകത്തും പുറത്തും സമ്മർദമുള്ളതിനാൽ ചിരവൈരികൾ നേർക്കുനേർ വരുമ്പോള് ഏറെ വിവാദങ്ങളും ഉടലെടുത്തേക്കും. കേവലം കളിയെന്നതിലുപരി വൈകാരികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ വലിയ മാനങ്ങളുണ്ട്. ഏഷ്യാ കപ്പില് അടുത്തിടെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില് നടന്ന മത്സരങ്ങള് നാടകീയ നിമിഷങ്ങൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സെപ്റ്റംബർ 14 ന് ഇരു ടീമുകളും തമ്മിലുള്ള ആദ്യ പോരാട്ടത്തോടെയാണ് എല്ലാം ആരംഭിച്ചത്. മത്സരം ജയിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ താരങ്ങള്ക്ക് കൈ നല്കാതെയാണ് മൈതാനം വിട്ടത്. മത്സരത്തിനു ശേഷം നായകന് സൂര്യകുമാർ യാദവ് ഇന്ത്യയുടെ വിജയം സായുധ സേനയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചു. എന്നാല് സൂര്യയുടെ പരാമർശങ്ങൾ 'രാഷ്ട്രീയമാണ്' എന്ന് പിസിബി ആരോപിക്കുകയും ഐസിസിയിൽ പരാതിപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ മാച്ച് റഫറി ആൻഡി പൈക്രോഫ്റ്റിനെ വിലക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പാകിസ്ഥാൻ ടൂർണമെന്റ് ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന് വരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതുവരെ പാകിസ്ഥാൻ vs യുഎഇ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജ് മത്സരം ഒരു മണിക്കൂർ വൈകിയാണ് ആരംഭിച്ചത്.
FINAL ⚔️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 28, 2025
One last ride. Two arch rivals. It all comes down to this. 🔥
India & Pakistan face each for the third time this tournament. And this time, the stakes couldn't be higher. 🤜 🤛#INDvPAK #DPWorldAsiaCup2025 #Final #ACC pic.twitter.com/LoyL6ox4PQ
സൂപ്പർ 4 ലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ, സാഹിബ്സാദ ഫർഹാന്റേയും ഹാരിസ് റൗഫിന്റേയും ഫീൽഡിലെ ആംഗ്യങ്ങൾ വിമർശിക്കപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക നടപടിയെ പരിഹസിക്കാൻ ഒരു വിമാനം താഴെയിടുന്നത് പോലെ റൗഫ് ആംഗ്യങ്ങൾ കാണിച്ചിരുന്നു. സാഹിബ്സാദ തന്റെ ബാറ്റ് മെഷീൻ ഗൺ പ്രോപ്പായി ഉപയോഗിച്ച് തോക്ക് ചൂണ്ടുന്ന ആംഗ്യത്തോടെ ആഘോഷിച്ചതും വ്യാപകമായി വിമർശിക്കപ്പെട്ടു. സൂര്യകുമാറിനും റൗഫിനും അച്ചടക്ക നടപടി നേരിടേണ്ടി വന്നു, ഇരുവർക്കും മാച്ച് ഫീയുടെ 30 ശതമാനം പിഴ ചുമത്തി. ഫർഹാന്റെ പെരുമാറ്റത്തിന് ഔദ്യോഗിക മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചു. ഫൈനലിന് മുമ്പ്, ഇന്ത്യൻ ടീം പ്രീ-ഫൈനൽ ഫോട്ടോഷൂട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു, അങ്ങനെ ഫൈനലിന് മുമ്പ് തന്നെ പിരിമുറുക്കമുള്ള അന്തരീക്ഷമാണ് കാണാനാകുന്നത്.
ഇന്ന് വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തുമോ
- ഓൺ-ഫീൽഡ് സംഭവങ്ങൾ
ഫൈനലായതിനാൽ പരസ്പരം കോപം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകും. പാകിസ്ഥാൻ കളിക്കാർ അനാവശ്യമായി പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ഫൈനലിൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കും. ബാറ്റും പന്തും കൊണ്ട് പലപ്പോഴും തക്കതായ മറുപടി നൽകിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ താരങ്ങള് പ്രകോപനത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടിവരും. മത്സരശേഷം എതിരാളികളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇനി ഹസ്തദാനം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട.
🚨 HARIS RAUF - BANNED FOR 3 MATCHES 🚨— Richard Kettleborough (@RichKettle07) September 26, 2025
- ICC is going to impose a 3 match ban on Haris Rauf including 100% match fees from 21st sept match for bringing " war references" to the cricket ground & misbehaving with fans 😮
- what's your take #INDvsPAK pic.twitter.com/TtIfmlSVSY
- മത്സരാനന്തര ട്രോഫി ദാനം
ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ ഫൈനലിൽ എസിസി ചെയർമാനും പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് മേധാവിയുമായ മൊഹ്സിൻ നഖ്വിയായിരിക്കും ഏഷ്യാ കപ്പ് ട്രോഫി സമ്മാനിക്കുക. സംഘർഷഭരിതമായ ബന്ധങ്ങൾക്കും മുൻകാല വിവാദങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ, ഫൈനലിൽ വിജയിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ ടീം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ട്രോഫി സ്വീകരിക്കാനോ ഏതെങ്കിലും ആശയവിനിമയങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനോ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് സൂചന. എന്നാല് ബിസിസിഐ അവരുടെ നിലപാട് പരസ്യമായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല, ഇന്ത്യയുടെ ഹസ്തദാനം വേണ്ട എന്ന നയവും നഖ്വിയുടെ ശത്രുതാപരമായ അഭിപ്രായങ്ങളും ചടങ്ങിനെ വിവാദമാക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്.
- കളിക്കാർ vs കളിക്കാർ
കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ അഭിഷേക് ശർമ്മയും ഹാരിസ് റൗഫും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയ സംഭവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിനെയും അഭിഷേക് ശർമ്മയെയും ബൗളിംഗിനിടെ റൗഫ് അസഭ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു.
