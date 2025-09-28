അറേബ്യന് സൂപ്പര് നെെറ്റ്..! ഏഷ്യ കപ്പിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യ-പാക് കിരീടപ്പോരാട്ടം; രാത്രി എട്ടിന് ദുബായില്
ഇരുടീമുകളും ഏഷ്യാ കപ്പ് ഫൈനലിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് ഇതാദ്യം. ദുബായിൽ ഇന്ത്യൻ സമയം ഇന്ന് രാത്രി എട്ടിനാണ് കളി.
Published : September 28, 2025 at 12:39 PM IST
ദുബായ്: ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ വീണ്ടും ഇന്ത്യ vs പാകിസ്ഥാന് സൂപ്പര് പോരാട്ടം. ഇക്കുറി ഫൈനൽ. ദുബായിൽ ഇന്ത്യൻ സമയം ഇന്ന് രാത്രി എട്ടിനാണ് കളി. ഇരുടീമുകളും ഏഷ്യാ കപ്പ് ഫൈനലിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് ഇതാദ്യം. കളിക്കളത്തിനകത്തും പുറത്തും സമ്മർദമുള്ളതിനാൽ ഫൈനലിൽ ചിരവൈരികൾ നേർക്കുനേർ വരുമ്പോൾ പോരാട്ടം ആവേശകരമാകും. ടൂർണമെന്റില് അപരാജിതരായാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഫൈനൽ പ്രവേശനം. തുടർച്ചയായി ആറ് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ചു. സൂപ്പർ ഫോറിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശ്രീലങ്കക്കെതിരെ നടന്ന കളിയിൽ പരാജയ വക്കത്തുനിന്ന് സൂപ്പർ ഓവറിൽ വിജയം കാണാൻ മെൻ ഇൻ ബ്ലൂവിനായി.
ബംഗ്ലാദേശിനെ 11 റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് പാകിസ്ഥാൻ 2025 ഏഷ്യാ കപ്പിന്റെ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചത്. 1984ലാണ് ഏഷ്യാ കപ്പ് ആരംഭിച്ചത്. 2016 ൽ ആദ്യമായി ടി20 ഫോർമാറ്റിലാണ് ടൂർണമെന്റ് നടന്നത്. ഇന്ത്യൻ ടീമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഏഷ്യാ കപ്പ് നേടിയത്. ഇന്ത്യ എട്ട് തവണ ഏഷ്യാ കപ്പ് കിരീടത്തില് മുത്തമിട്ടപ്പോള് പാകിസ്ഥാൻ രണ്ട് തവണ മാത്രമേ കിരീടം നേടിയിട്ടുള്ളൂ, അതേസമയം ശ്രീലങ്ക ആറ് തവണ കിരീടം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
High pressure, high stakes! 🥶— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 21, 2025
Watch cricket's fiercest rivalry unfold as India take on Pakistan in the Super 4s of #DPWorldAsiaCup2025, tonight at 7 PM, LIVE on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV 📺🏏#SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 pic.twitter.com/BBnX2cm9Ta
ഏഷ്യാ കപ്പിന്റെ 41 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ, ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഒരിക്കലും ഫൈനലിൽ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടില്ല. ഇത്തവണ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനെ കീഴടക്കി. തുടർച്ചയായ അഞ്ച് മത്സരങ്ങൾ ജയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ തോൽവിയറിയാതെയാണ് ഫൈനലിലെത്തിയത്. ഇതുവരെയുള്ള ബഹുരാഷ്ട്ര ടൂർണമെന്റുകളിൽ ഇരുടീമുകളും 12 തവണ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയതിൽ 8 തവണ പാകിസ്ഥാൻ വിജയിച്ചപ്പോള്, 4 തവണയാണ് ടീം ഇന്ത്യ വിജയിച്ചത്. അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ ഇരു ടീമുകളും ഇതുവരെ 15 തവണ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 12 തവണ ഇന്ത്യൻ ടീമും 3 തവണ പാകിസ്ഥാനും വിജയിച്ചു.
ഇന്ത്യൻ ടീം
സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീം ഏഷ്യാ കപ്പ് പരമ്പരയിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് നിലവില് പുറത്തെടുത്തത്. സഞ്ജു സാംസൺ, അഭിഷേക് ശർമ്മ, തിലക് വർമ്മ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, ശുഭ്മാൻ ഗിൽ എന്നിവർ ടീമിന്റെ ബാറ്റിംഗിന് കരുത്ത് പകരുന്നു. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം മത്സരത്തിലും അർധ ശതകം നേടിയ അഭിഷേകിന്റെ ബാറ്റിൽനിന്ന് ഇന്നും റൺസൊഴുകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ബൗളിങ്ങിൽ ബുംറയുടെ മങ്ങിയ ഫോമാണ് തിരിച്ചടി. വരുൺ ചക്രവർത്തി-കുൽദീപ് യാദവ്-അക്സർ പട്ടേൽ സ്പിൻ ത്രയം ടൂർണമെന്റില് തിളങ്ങിയിരുന്നു.
First Finalist 🔐— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 24, 2025
India have booked their berth in the Final and are guaranteed to take the field on Sunday, with an opportunity to fight for Asian glory! ✨#INDvBAN #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/izrkkmtYFC
പാകിസ്ഥാൻ ടീം
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഏഴു വിക്കറ്റിനും സൂപ്പർ ഫോറിൽ ആറുവിക്കറ്റിനുമാണ് പാകിസ്ഥാന് ഇന്ത്യയോട് തോറ്റത്. ഓപ്പണർമാരായ സാഹിബ്സദ ഫർഹാൻ, ഫഖർ സമാൻ, ഹസൻ തലത്, മുഹമ്മദ് ഹാരിസ്, ക്യാപ്റ്റൻ സൽമാൻ ആഗ എന്നിവരിലാണ് ടീമിന്റെ ബാറ്റിങ് പ്രതീക്ഷ. പേസർമാരായ ഷഹീൻ ഷാ അഫ്രീദിയും ഹാരിസ് റഊഫുമാണ് കൈവിട്ട പല മത്സരങ്ങളിലും ടീമിനെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നത്. സ്പിന്നർ അബ്രാർ അഹമ്മദും അപകടകാരിയാണ്.
തത്സമയ വിവരങ്ങൾ
സോണി സ്പോർട്സ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ മത്സരം തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. സോണി ലൈവ് ഒടിടിയിലും സൈറ്റിലും ആരാധകർക്ക് മത്സരം കാണാൻ കഴിയും. ഏഷ്യാ കപ്പ് മത്സരങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 8 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും. ടോസ് രാത്രി 7.30 ന് നടക്കും.
Please welcome our second finalists - PAKISTAN! 👏— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 25, 2025
The Men in Green rose to the occasion & in the process, booked a date with arch-rivals India in the Grand Final! 🏆#DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/JnVSp1UVnP
സാധ്യതാ താരങ്ങള് ഇവര്
ടീം ഇന്ത്യ: അഭിഷേക് ശർമ, ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, സഞ്ജു സാംസൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), സൂര്യകുമാർ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റൻ), തിലക് വർമ, ശിവം ദുബെ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, അർഷ്ദീപ് സിങ്, കുൽദീപ് യാദവ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, വരുൺ ചക്രവർത്തി.
പാകിസ്ഥാൻ: സയിം അയൂബ്, സാഹിബ്സദ ഫർഹാൻ, മുഹമ്മദ് ഹാരിസ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഫഖർ സമാൻ, സൽമാൻ ആഘ (ക്യാപ്റ്റൻ), ഹസൻ നവാസ്, മുഹമ്മദ് നവാസ്, ഷഹീൻ അഫ്രീദി, ഹാരിസ് റൗഫ്, സുഫ്യാൻ മുഖീം, അബ്രാർ അഹമ്മദ്.
