ETV Bharat / sports

അറേബ്യന്‍ സൂപ്പര്‍ നെെറ്റ്..! ഏ​ഷ്യ ക​പ്പി​ൽ ഇ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ-​പാ​ക് കി​രീ​ട​പ്പോ​രാ​ട്ടം; രാത്രി എട്ടിന് ദുബായില്‍

ഇരുടീമുകളും ഏഷ്യാ കപ്പ്‌ ഫൈനലിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്‌ ഇതാദ്യം. ദുബായിൽ ഇന്ത്യൻ സമയം ഇന്ന്‌ രാത്രി എട്ടിനാണ്‌ കളി.

INDIA VS PAKISTAN ASIA CUP
INDIA VS PAKISTAN ASIA CUP (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2025 at 12:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ദുബായ്‌: ഏഷ്യാ കപ്പ്‌ ക്രിക്കറ്റിൽ വീണ്ടും ഇന്ത്യ vs പാകിസ്ഥാന്‍ സൂപ്പര്‍ പോരാട്ടം. ഇക്കുറി ഫൈനൽ. ദുബായിൽ ഇന്ത്യൻ സമയം ഇന്ന്‌ രാത്രി എട്ടിനാണ്‌ കളി. ഇരുടീമുകളും ഏഷ്യാ കപ്പ്‌ ഫൈനലിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്‌ ഇതാദ്യം. കളിക്കളത്തിനകത്തും പുറത്തും സമ്മർദമുള്ളതിനാൽ ഫൈനലിൽ ചിരവൈരികൾ നേർക്കുനേർ വരുമ്പോൾ പോരാട്ടം ആവേശകരമാകും. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റില്‍ അപരാജിതരായാണ് ഇ​ന്ത്യ‍യു​ടെ ഫൈ​ന​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ആ​റ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ജ​യി​ച്ചു. സൂ​പ്പ​ർ ഫോ​റി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ശ്രീ​ല​ങ്ക​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​ന്ന ക​ളി​യി​ൽ പ​രാ​ജ​യ വ​ക്ക​ത്തു​നി​ന്ന് സൂ​പ്പ​ർ ഓ​വ​റി​ൽ വി​ജ​യം കാ​ണാ​ൻ മെ​ൻ ഇ​ൻ ബ്ലൂ​വി​നാ​യി.

ബംഗ്ലാദേശിനെ 11 റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് പാകിസ്ഥാൻ 2025 ഏഷ്യാ കപ്പിന്‍റെ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചത്. 1984ലാണ് ഏഷ്യാ കപ്പ് ആരംഭിച്ചത്. 2016 ൽ ആദ്യമായി ടി20 ഫോർമാറ്റിലാണ് ടൂർണമെന്‍റ് നടന്നത്. ഇന്ത്യൻ ടീമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഏഷ്യാ കപ്പ് നേടിയത്. ഇന്ത്യ എട്ട് തവണ ഏഷ്യാ കപ്പ് കിരീടത്തില്‍ മുത്തമിട്ടപ്പോള്‍ പാകിസ്ഥാൻ രണ്ട് തവണ മാത്രമേ കിരീടം നേടിയിട്ടുള്ളൂ, അതേസമയം ശ്രീലങ്ക ആറ് തവണ കിരീടം നേടിയിട്ടുണ്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഏഷ്യാ കപ്പിന്‍റെ 41 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ, ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഒരിക്കലും ഫൈനലിൽ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടില്ല. ഇത്തവണ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനെ കീഴടക്കി. തുടർച്ചയായ അഞ്ച് മത്സരങ്ങൾ ജയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ തോൽവിയറിയാതെയാണ് ഫൈനലിലെത്തിയത്. ഇതുവരെയുള്ള ബഹുരാഷ്ട്ര ടൂർണമെന്‍റുകളിൽ ഇരുടീമുകളും 12 തവണ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയതിൽ 8 തവണ പാകിസ്ഥാൻ വിജയിച്ചപ്പോള്‍, 4 തവണയാണ് ടീം ഇന്ത്യ വിജയിച്ചത്. അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ ഇരു ടീമുകളും ഇതുവരെ 15 തവണ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 12 തവണ ഇന്ത്യൻ ടീമും 3 തവണ പാകിസ്ഥാനും വിജയിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ ടീം

സൂര്യകുമാർ യാദവിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീം ഏഷ്യാ കപ്പ് പരമ്പരയിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് നിലവില്‍ പുറത്തെടുത്തത്. സഞ്ജു സാംസൺ, അഭിഷേക് ശർമ്മ, തിലക് വർമ്മ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, ശുഭ്മാൻ ഗിൽ എന്നിവർ ടീമിന്‍റെ ബാറ്റിംഗിന് കരുത്ത് പകരുന്നു. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മൂ​ന്നാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലും അ​ർ​ധ ശ​ത​കം നേ​ടി​യ അ​ഭി​ഷേ​കി​ന്‍റെ ബാ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ന്നും റ​ൺ​സൊ​ഴു​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. ബൗളിങ്ങിൽ ബുംറയുടെ മങ്ങിയ ഫോമാണ് തിരിച്ചടി. വരുൺ ചക്രവർത്തി-കുൽദീപ് യാദവ്-അക്‌സർ പട്ടേൽ സ്പിൻ ത്രയം ടൂർണമെന്‍റില്‍ തിളങ്ങിയിരുന്നു.

പാകിസ്ഥാൻ ടീം

ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഏഴു വിക്കറ്റിനും സൂപ്പർ ഫോറിൽ ആറുവിക്കറ്റിനുമാണ് പാകിസ്ഥാന്‍ ഇന്ത്യയോട് തോറ്റത്. ഓപ്പണർമാരായ സാഹിബ്‌സദ ഫർഹാൻ, ഫഖർ സമാൻ, ഹസൻ തലത്, മുഹമ്മദ് ഹാരിസ്, ക്യാപ്റ്റൻ സൽമാൻ ആഗ എന്നിവരിലാണ് ടീമിന്‍റെ ബാറ്റിങ് പ്രതീക്ഷ. പേ​സ​ർ​മാ​രാ​യ ഷ​ഹീ​ൻ ഷാ ​അ​ഫ്രീ​ദി​യും ഹാ​രി​സ് റ​ഊ​ഫു​മാ​ണ് കൈ​വി​ട്ട പ​ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ടീ​മി​നെ തി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്. സ്പി​ന്ന​ർ അ​ബ്രാ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദും അ​പ​ക​ട​കാ​രി​യാ​ണ്.

തത്സമയ വിവരങ്ങൾ

സോണി സ്പോർട്‌സ് നെറ്റ്‌വർക്ക് ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ മത്സരം തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. സോണി ലൈവ് ഒടിടിയിലും സൈറ്റിലും ആരാധകർക്ക് മത്സരം കാണാൻ കഴിയും. ഏഷ്യാ കപ്പ് മത്സരങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 8 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും. ടോസ് രാത്രി 7.30 ന് നടക്കും.

സാധ്യതാ താരങ്ങള്‍ ഇവര്‍

ടീം ഇന്ത്യ: അഭിഷേക് ശർമ, ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, സഞ്ജു സാംസൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), സൂര്യകുമാർ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റൻ), തിലക് വർമ, ശിവം ദുബെ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, അർഷ്ദീപ് സിങ്, കുൽദീപ് യാദവ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, വരുൺ ചക്രവർത്തി.

പാകിസ്ഥാൻ: സയിം അയൂബ്, സാഹിബ്‌സദ ഫർഹാൻ, മുഹമ്മദ് ഹാരിസ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഫഖർ സമാൻ, സൽമാൻ ആഘ (ക്യാപ്റ്റൻ), ഹസൻ നവാസ്, മുഹമ്മദ് നവാസ്, ഷഹീൻ അഫ്രീദി, ഹാരിസ് റൗഫ്, സുഫ്യാൻ മുഖീം, അബ്രാർ അഹമ്മദ്.

  1. Also Read: ട്വന്‍റി 20യിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെ വിറപ്പിച്ച് നേപ്പാള്‍; ടെസ്റ്റ് പദവിയുള്ള രാജ്യത്തിനെതിരെ ആദ്യ ജയം, ചരിത്രനേട്ടം
  2. Also Read:സൂപ്പർ കപ്പ് 2025-26 മത്സര ക്രമമായി: കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിൽ, പൂര്‍ണ ഷെഡ്യൂള്‍ ഇതാ..

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA VS PAKISTAN CRICKETASIA CUP 2025 TITLEASIA CUP 2025 FINALഇന്ത്യ VS പാകിസ്ഥാന്‍INDIA VS PAKISTAN ASIA CUP

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

അറിയാം നവരാത്രി കാലത്തെ നിറങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം, ഓരോ ദിവസവും ഈ നിറത്തിലുള്ള വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ അണിഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ...

കാത്തിരിക്കുന്നത് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ലോകം;ഹൈദരാബാദിനടുത്ത് ഫ്യുച്ചര്‍ സിറ്റിയില്‍ നൈറ്റ് സഫാരി വരുന്നു

ബസ് എപ്പോള്‍ പുറപ്പെടണം? എഐ പറയും, രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യമായി നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയില്‍ ബസ് സമയക്രമം നിശ്ചയിക്കാന്‍ ഒരുക്കങ്ങള്‍ തകൃതി

നാം ശ്വസിക്കുന്ന വായു നമ്മെ രോഗികളാക്കുന്നു! ഹൈദരാബാദില്‍ ശ്വാസ കോശ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വന്‍ വര്‍ദ്ധന

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.