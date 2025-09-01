ETV Bharat / sports

ഏഷ്യാകപ്പ് ഹോക്കിയില്‍ ഇന്ന് ഇന്ത്യ vs കസാക്കിസ്ഥാന്‍ പോരാട്ടം; മത്സരം കാണാന്‍ വഴി ഇതാ..! - INDIA VS KAZAKHSTAN LIVE STREAMING

രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 6 പോയിന്‍റുമായി ഇന്ത്യ പൂൾ എയിൽ മുന്നിലാണ്.

Indian hockey team
File Photo: Indian hockey team (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 1, 2025 at 3:02 PM IST

2 Min Read

ഹൈദരാബാദ്: ഏഷ്യാകപ്പ് ഹോക്കി ടൂര്‍ണമെന്‍റില്‍ ചൈനയ്ക്കും ജപ്പാനുമെതിരായ തുടർച്ചയായ വിജയങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ഇന്ത്യ ഇന്ന് കസാക്കിസ്ഥാനെ നേരിടും. ബീഹാര്‍ രാജ്‌ഗിറിലെ ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വൈകുന്നേരം 7:30 ന് മത്സരം ആരംഭിക്കും. ഗോൾവേട്ട തുടരാനും ആധിപത്യ വിജയം നേടാനുമാണ് ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ജപ്പാനെ 3-2ന് തോൽപ്പിച്ചതോടെ ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മുന്നേറി. രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 6 പോയിന്‍റുമായി മെൻ ഇൻ ബ്ലൂ പൂൾ എയിൽ മുന്നിലാണ്.

ചൈനയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് സിംഗ് ഹാട്രികും, ജുഗ്‌രാജ് സിംഗ് ഒരു ഗോളും നേടി. ജപ്പാനെതിരായ മത്സരത്തിലും ഹർമൻപ്രീത് ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടിയപ്പോള്‍ മൻദീപ് സിംഗ് ഒരു ഫീൽഡ് ഗോളും നേടി. എന്നാല്‍ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും നിറം മങ്ങിയ വിജയമാണ് ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇന്നും ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുന്നത് ഹർമൻപ്രീത് സിങ്ങിലാണ്. താരത്തിന്‍റെ ഉഗ്രമായ ഡ്രാഗ് ഫ്ലിക്കുകൾ ഇതിനകം തന്നെ നിർണായകമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഒമാൻ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതിനാൽ വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രി വഴിയാണ് കസാക്കിസ്ഥാന്‍ ടൂര്‍ണമെന്‍റിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്. നേരത്തെ ജപ്പാനോട് 7 ഗോളുകളും ചൈനയോട് 13 ഗോളുകളുമാണ് കസാക്കിസ്ഥാന്‍ വഴങ്ങിയത്. ഇന്ത്യ ഇതിനകം അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോള്‍ ചൈനയും ജപ്പാനും രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിനായി പോരാടുകയാണ്. ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ തത്സമയ സ്ട്രീമിംഗ് സോണിലിവ് ആപ്പിൽ ലഭ്യമാകും. സോണി ടെൻ 2, സോണി ടെൻ 2 എച്ച്ഡി ടിവി ചാനലുകളിൽ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും.

ഏഷ്യാ കപ്പ് ഹോക്കി: ടീമുകളും ഗ്രൂപ്പുകളും

  • പൂൾ എ ഇന്ത്യ, ജപ്പാൻ, ചൈന, കസാക്കിസ്ഥാൻ
  • പൂൾ ബി : ദക്ഷിണ കൊറിയ, മലേഷ്യ, ബംഗ്ലാദേശ്, ചൈനീസ് തായ്‌പേയ്

ഇന്ത്യൻ ഷെഡ്യൂൾ

  • ഓഗസ്റ്റ് 29, വെള്ളി : പൂൾ എ: ഇന്ത്യ vs ചൈന - ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:00
  • ഓഗസ്റ്റ് 31, ഞായർ : പൂൾ എ: ജപ്പാൻ vs ഇന്ത്യ - ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:00
  • സെപ്റ്റംബർ 1, തിങ്കൾ : പൂൾ എ: ഇന്ത്യ vs കസാക്കിസ്ഥാൻ - രാത്രി 7:30
  • സെപ്റ്റംബർ 3, ബുധൻ : സൂപ്പർ 4s / ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മത്സരങ്ങൾ - വൈകുന്നേരം 5:00 മുതൽ (യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച്)
  • സെപ്റ്റംബർ 4, വ്യാഴം : സൂപ്പർ 4 - വൈകുന്നേരം 5:00 മുതൽ (യോഗ്യതയ്ക്ക് വിധേയമായി)
  • സെപ്റ്റംബർ 6, ശനി : സൂപ്പർ 4 - വൈകുന്നേരം 5:00 മുതൽ (യോഗ്യതയ്ക്ക് വിധേയമായി)
  • സെപ്റ്റംബർ 7, ഞായർ : ഫൈനൽ (യോഗ്യതയ്ക്ക് വിധേയമായി) - വൈകുന്നേരം 7:30

2025 ഏഷ്യാ കപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീം

ഗോൾകീപ്പർമാർ: കൃഷൻ പഥക്, സൂരജ് കർക്കേര.പ്രതിരോധക്കാർ: സുമിത്, ജർമൻപ്രീത് സിംഗ്, സഞ്ജയ്, ഹർമൻപ്രീത് സിംഗ് (ക്യാപ്റ്റൻ), അമിത് രോഹിദാസ്, ജുഗ്‌രാജ് സിംഗ്. മിഡ്ഫീൽഡർമാർ: രജീന്ദർ സിംഗ്, രാജ് കുമാർ പാൽ, ഹാർദിക് സിംഗ്, മൻപ്രീത് സിംഗ്, വിവേക് ​​സാഗർ പ്രസാദ്. ഫോർവേഡുകൾ: മന്ദീപ് സിംഗ്, ശിലാനന്ദ് ലക്ര, അഭിഷേക്, സുഖ്ജീത് സിംഗ്, ദിൽപ്രീത് സിംഗ്.

  1. ലോക ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വെങ്കലം; ചരിത്രമെഴുതി ഇന്ത്യയുടെ സാത്വിക് - ചിരാഗ് സഖ്യം - BWF WORLD CHAMPIONSHIPS 2025
  2. Also Read:ഏഷ്യാ കപ്പ് ഹോക്കി; വിജയപ്രതീക്ഷയില്‍ ഇന്ത്യ ഇന്ന് ജപ്പാനെ നേരിടും, മത്സരം കാണാന്‍ വഴി ഇതാ..! - HOCKEY ASIA CUP 2025

