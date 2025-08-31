രാജ്ഗിര്: ഏഷ്യാ കപ്പ് ഹോക്കി ടൂര്ണമെന്റില് ഇന്ന് രണ്ട് നിര്ണായക മത്സരങ്ങള് അരങ്ങേറും. ബീഹാറിലെ രാജ്ഗിറിലെ ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് നടക്കുന്ന ആദ്യ പോരാട്ടത്തില് ചൈന കസാക്കിസ്ഥാനെ നേരിടും. തുടർന്ന് 3 മണിക്ക് ഇന്ത്യ ജപ്പാനുമായി ഏറ്റുമുട്ടും. ചൈനയും കസാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ആദ്യ മത്സരം അതിജീവനത്തിനായുള്ള പോരാട്ടമാണ്. ഇരുടീമുകളും ആദ്യ മത്സരങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. സൂപ്പർ 4-ലേക്ക് യോഗ്യത നേടാൻ ഇരുടീമുകള്ക്കും ഇന്ന് ജയിക്കണം. മികച്ച തന്ത്രപരമായ അച്ചടക്കം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടും ചൈന ആദ്യ മത്സരത്തില് ഇന്ത്യയോട് 3-4ന് കഷ്ടിച്ചാണ് തോറ്റത്. കസാക്കിസ്ഥാനെ 0-7ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ജപ്പാനെത്തുന്നത്.
അതേസമയം ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും വിജയത്തോടെയാണ് തങ്ങളുടെ ടൂര്ണമെന്റ് ആരംഭിച്ചത്. ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് സിങ്ങിന്റെ മികച്ച ഹാട്രിക്കും ജുഗ്രാജ് സിങ്ങിന്റെ നിർണായക ഗോളുമായി ഇന്ത്യ ആദ്യ മത്സരത്തില് ചൈനയെ പരാജയപ്പെടുത്തി. മറുവശത്ത്, ജപ്പാൻ കസാക്കിസ്ഥാനെ മറികടന്നു. അവരുടെ ഫോം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ഈ മത്സരം ഗ്രൂപ്പ് ലീഡറെയും സെമിഫൈനലിനുള്ള ശക്തനായ എതിരാളിയെയും തീരുമാനിച്ചേക്കും.
ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുന്നത് ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് സിങ്ങിലാണ്. താരത്തിന്റെ ഉഗ്രമായ ഡ്രാഗ് ഫ്ലിക്കുകൾ ഇതിനകം തന്നെ നിർണായകമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജപ്പാന്റെ വേഗതയേറിയതും അച്ചടക്കമുള്ളതുമായ ശൈലിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ, ഇന്ത്യയ്ക്ക് മധ്യനിരയിൽ മൂർച്ചയുള്ള ഏകോപനം, ശക്തമായ പ്രതിരോധം, ഓരോ പെനാൽറ്റി കോർണറും ഉപയോഗപ്രദമാക്കൽ എന്നിവ ആവശ്യമാണ്. ഇതുവരെ, ടൂർണമെന്റില് വെറും രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 45 ഗോളുകളാണ് പിറന്നത്.
ആദ്യ ദിവസം ഇന്ത്യ, മലേഷ്യ, ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നിവർ വിജയം നേടിയപ്പോൾ രണ്ടാം ദിവസം ബംഗ്ലാദേശും മലേഷ്യയും വിജയിച്ചു. ടൂർണമെന്റിന്റെ തത്സമയ സ്ട്രീമിംഗ് സോണിലിവ് ആപ്പിൽ ലഭ്യമാകും. സോണി ടെൻ 2, സോണി ടെൻ 2 എച്ച്ഡി ടിവി ചാനലുകളിൽ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും.
All set for the Sunday blockbuster! 🎬 #HockeyIndia #IndiaKaGame #HumSeHaiHockey #HeroAsiaCupRajgir pic.twitter.com/6rOSdyYDxH— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 31, 2025
ഏഷ്യാ കപ്പ് ഹോക്കി: ടീമുകളും ഗ്രൂപ്പുകളും
- പൂൾ എ ഇന്ത്യ, ജപ്പാൻ, ചൈന, കസാക്കിസ്ഥാൻ
- പൂൾ ബി : ദക്ഷിണ കൊറിയ, മലേഷ്യ, ബംഗ്ലാദേശ്, ചൈനീസ് തായ്പേയ്
ഇന്ത്യൻ ഷെഡ്യൂൾ
- ഓഗസ്റ്റ് 29, വെള്ളി : പൂൾ എ: ഇന്ത്യ vs ചൈന - ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:00
- ഓഗസ്റ്റ് 31, ഞായർ : പൂൾ എ: ജപ്പാൻ vs ഇന്ത്യ - ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:00
- സെപ്റ്റംബർ 1, തിങ്കൾ : പൂൾ എ: ഇന്ത്യ vs കസാക്കിസ്ഥാൻ - രാത്രി 7:30
- സെപ്റ്റംബർ 3, ബുധൻ : സൂപ്പർ 4s / ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മത്സരങ്ങൾ - വൈകുന്നേരം 5:00 മുതൽ (യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച്)
- സെപ്റ്റംബർ 4, വ്യാഴം : സൂപ്പർ 4 - വൈകുന്നേരം 5:00 മുതൽ (യോഗ്യതയ്ക്ക് വിധേയമായി)
- സെപ്റ്റംബർ 6, ശനി : സൂപ്പർ 4 - വൈകുന്നേരം 5:00 മുതൽ (യോഗ്യതയ്ക്ക് വിധേയമായി)
- സെപ്റ്റംബർ 7, ഞായർ : ഫൈനൽ (യോഗ്യതയ്ക്ക് വിധേയമായി) - വൈകുന്നേരം 7:30