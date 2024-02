ഇന്ത്യയെ ഇംഗ്ലണ്ട് വെള്ളപൂശും; പ്രവചനവുമായി മുന്‍ ഇംഗ്ലീഷ് താരം

മുംബൈ: നിലവില്‍ പുരോഗമിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയില്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്ത്യയെ വെള്ളപൂശുമെന്ന വമ്പന്‍ പ്രവചനവുമായി മോണ്ടി പനേസര്‍ (Monty Panesar Prediction On India vs England Test Series). ഒലീ പോപ്പും ടോം ഹാര്‍ട്‌ലിയും ഹൈദരാബാദിലെ പ്രകടനം ആവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ പരമ്പര തൂത്തുവാരാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് മുന്‍ ഇംഗ്ലീഷ് പേസര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വിശാഖപട്ടണത്ത് പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരം ആരംഭിക്കാനിരിക്കെയാണ് പനേസറിന്‍റെ പ്രതികരണം (India vs England Test Series 2024).

ഹൈദരാബാദില്‍ നടന്ന ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ ആതിഥേയരായ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ 28 റണ്‍സിന്‍റെ ജയമായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് സ്വന്തമാക്കിയത്. നാലാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ 231 റണ്‍സ് പിന്തുടര്‍ന്ന ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടം 202 റണ്‍സില്‍ അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ 196 റണ്‍സ് നേടിയ ഒലീ പോപ്പിന്‍റെയും ഏഴ് വിക്കറ്റെടുത്ത ടോം ഹാര്‍ട്‌ലിയുടെയും പ്രകടനങ്ങളായിരുന്നു മത്സരത്തില്‍ സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് ജയമൊരുക്കിയത് (India vs England 1st Test Result).

'ഒലീ പോപ്പും ടോം ഹാര്‍ട്‌ലിയും ഇതേ പ്രകടനം തുടര്‍ന്നാല്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഉറപ്പായും ഇന്ത്യയെ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും. ഹൈദരാബാദില്‍ വമ്പന്‍ ജയമാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് നേടിയത്. ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ 190 റണ്‍സ് ലീഡ് വഴങ്ങിയ അവര്‍ തോല്‍ക്കുമെന്നായിരുന്നു ഏവരും കരുതിയിരുന്നത്.

എന്നാല്‍, ഒലീ പോപ്പിന്‍റെ ഇന്നിങ്‌സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി മറിച്ചു. ഞാന്‍ കണ്ടിട്ടുള്ളതില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച ഇന്നിങ്‌സുകളില്‍ ഒന്നായിരുന്നു അത്. ക്രീസില്‍ പോപ്പ് നിലയുറപ്പിച്ചപ്പോള്‍ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ നില്‍ക്കുകയായിരുന്നു രോഹിത് ശര്‍മ.

വിദേശത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് സ്വന്തമാക്കിയ ഏറ്റവും മികച്ച വിജയം എന്നുവേണം ഹൈദരാബാദിലെ മത്സരത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാന്‍. ലോകകപ്പ് നേട്ടത്തെപ്പോലെയാണ് ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ ഈ ജയത്തെ ഞാന്‍ കാണുന്നത്'- വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐയോട് മോണ്ടി പനേസര്‍ പറഞ്ഞു (Monty Panesar On England Test Win Against India at Hyderabad).

2012-13 വര്‍ഷത്തെ പര്യടനത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യമായൊരു ടെസ്റ്റ് പരമ്പര നേട്ടമാണ് നിലവില്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അന്ന് അലസ്റ്റെര്‍ കുക്കിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ എത്തിയ ഇംഗ്ലീഷ് നിര 2-1നായിരുന്നു പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയത്. തുടര്‍ന്ന് 2016-17 ല്‍ 4-0ന് തോറ്റു. 2020-21ലും ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ഇംഗ്ലണ്ട് 1-3നായിരുന്നു ടെസ്റ്റ് പരമ്പര കൈവിട്ടത്.

